Ημέρες Θάλασσας στον Πειραιά: Με Θάνο Φέσκο, Γιορτή Τσικουδιάς και γεύσεις δίπλα στο κύμα

Από το Μικρολίμανο ως τη Ζέα, οι «Ημέρες Θάλασσας» θυμίζουν ότι ο Πειραιάς δεν είναι μόνο λιμάνι∙ είναι τόπος γεύσης, μνήμης και γιορτής. Ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Γράφει η Χρύσα Κακιώρη

Ο Δήμος Πειραιά γιορτάζει για 11η χρονιά τις «Ημέρες Θάλασσας 2025» με ένα δωρεάν, πολυθεματικό πρόγραμμα που ενώνει θάλασσα, πολιτισμό και γαστρονομία. Στο τιμόνι των γεύσεων, ο βραβευμένος με 2 αστέρια Michelin Θάνος Φέσκος, ο καταξιωμένος Αλέξανδρος Παπανδρέου, ο pastry chef Χρήστος Βέργαδος και ο Χρήστος Μοίρας. Στα highlights, το «Piraeus Taste Fair», το κινηματογραφικό «Σινεμά στο Πιάτο», η νησιώτικη «Γιορτή του Σπάρου» στην Πειραϊκή και η αυθεντική «Γιορτή της Τσικουδιάς» στη Μαρίνα Ζέας. Μια εβδομάδα που μυρίζει ιώδιο, φρεσκοψημένο ψάρι και φρέσκες ιδέες.

Το ταξίδι ξεκινά στο Μικρολίμανο (σήμερα Πέμπτη, 19:00–23:00), σε μια λαμπερή βραδιά γεύσης και μουσικής. Στο live cooking session ο Θάνος Φέσκος εμπνέεται από τη θαλασσινή ταυτότητα της πόλης, ενώ το Enchord String Quartet ντύνει μουσικά την εμπειρία.

Στην πλατεία Κοραή, το «Σινεμά στο Πιάτο» παντρεύει ζωντανές επιδείξεις μαγειρικής με προβολές αγαπημένων ταινιών. Την Παρασκευή 26/9 (19:30) ο Αλέξανδρος Παπανδρέου σερβίρει ιταλικές εμπνεύσεις ενώ ακολουθεί προβολή της ταινίας «Eat, Pray, Love» (20:30). Το Σάββατο 27/9 (19:30) ο Χρήστος Βέργαδος ανεβάζει τη στάθμη της ζαχαροπλαστικής, με φινάλε την ταινία «Kung Fu Panda 4» (20:30).

Το πρωί του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου (11:00–14:00), η πλατεία Κοραή γίνεται σταυροδρόμι γεύσεων από Βιετνάμ, Ινδονησία, Καζακστάν, Κίνα, Παναμά και Ρουμανία, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες πρεσβείες. Την ίδια μέρα, στον Όρμο της Αφροδίτης (Πειραϊκή), η «Γιορτή του Σπάρου» στήνει νησιώτικο γλέντι με φρέσκα ψάρια στα κάρβουνα, μεζέδες, μπύρα και τραγούδι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και τη Μαρία Νομικού.

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου (11:00–14:00), το «Kids Cooking Party» φέρνει τους μικρούς μάγειρες στις κουζίνες με τον Χρήστο Μοίρα για δημιουργικό παιχνίδι με γεύσεις που μένουν. Το βράδυ (20:30), η «Γιορτή της Τσικουδιάς» στη Μαρίνα Ζέας ζωντανεύει ρακοκάζανα, κρητικούς μεζέδες και μουσικές του Μανώλη Κονταρού, αναδεικνύοντας τη γαστρονομία ως πράξη φιλοξενίας.

Από αύριο Παρασκευή έως την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, το Πασαλιμάνι μεταμορφώνεται σε πολύχρωμη γαστρονομική αγορά: το «Piraeus Taste Fair» συγκεντρώνει παραγωγούς, delicatessen και ελληνικά superfoods από κάθε γωνιά της χώρας.