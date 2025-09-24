Αυτά είναι τα καινούργια εστιατόρια της Αθήνας 

Με τα μάτια του ξεναγού

Με τα μάτια του ξεναγού

Η πόλη βράζει από νέα ξεκινήματα, επαναλανσαρίσματα και απρόσμενες συμπράξεις. Από το «παλιό» που επιστρέφει με φρεσκάδα μέχρι νέες ιδέες που μιλούν τη γλώσσα του σήμερα, δημιουργικές συμπράξεις, αλλά και prive fine-dining, ιδού ένας οδηγός που σας κρατά ενημερωμένους για τα καλύτερα «νέα πιάτα» της σεζόν.

Γράφει η Χρύσα Κακιώρη



Κολωνάκι



Καφενείο Λουκιανού (φωτο- Λουκιανού 26) — ανοίγει μέσα Οκτώβρη

Το θρυλικό στέκι του ’87 επιστρέφει στα μέσα Οκτωβρίου από την ομάδα Brunello (Γ. Μελισσάρης, Γ. Μωράκης, T. Grubac). Με «ρεκτιφιέ» στο χώρο, σεβασμό στην ατμόσφαιρα και σρφ την Κυριακή Φωτοπούλου. Το μεσημέρι θα σερβίρει ελληνική κουζίνα με εποχικά μαγειρευτά (γεμιστά, μπάμιες, λαχανοντολμάδες, μοσχαράκι με κριθαράκι, κοτόπουλο λεμονάτο), το βράδυ θα παίζει σε «μπιστρό» ρυθμούς με κρεατικά.

Ντίβα (Πατρ. Ιωακείμ 56) — ανοίγει μέσα Οκτώβρη

Μοντέρνο μπιστρό με asian-nordic υπογραφή από τον Δημήτρη Κατσάνο. Χειροποίητα ψωμιά, crudos και brunch πιάτα, δημιουργικά χωρίς «υπερβολές». Έμφαση στα καλά ποτά και τις ωραίες μουσικές.

Παγκράτι

Πλυτά (Πλ. Πλυτά 1) — πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου

Σύμπραξη Cookoovaya (Περικλής Κοσκινάς, Μάριος Κοροβέσης) με Άκρα (Γιάννης Λουκάκης, Σπύρος Πεδιαδιτάκης). Υβρίδιο ψησταριάς–καφενείου–αναψυκτηρίου, «απλά και νόστιμα» με την τεχνική υπεροχή της ομάδας. Αρχικά μόνο βράδυ, σύντομα κι από το πρωί με γλυκές και αλμυρές προτάσεις.

Κουκάκι

More Fillings & Fillings (Ζίννη & Ανδρούτσου) — 15–20 Οκτωβρίου

Η ομάδα των pastry chef Αλέξανδρου Κόνιαρη, chef Γιώργου Ζαχείλα και Βάιου Κορομηλά μεταφέρει και αναβαθμίζει το αγαπημένο Fillings. Θα λειτουργεί από το πρωί ως bakery-restaurant για πρωινά, brunch, με μικρό ευέλικτο μενού. Μετά τις 18:00 θα μεταμορφώνεται με μενού σε στιλ πιο εστιατορικό comfort με φροντισμένες τεχνικές, josper για «καπνιστά», λίστα με πολλές ετικέτες από τον ελληνικό αμπελώνα και κρασιά φυσικά/ήπιας παρέμβασης. Δίπλα, το ομόνυμπ micro-bakery με ψωμιά, ζύμες, γλυκά και για take-away.

Kuchisabishii (Φαλήρου 36) — τέλος χρονιάς

Νέο ιαπωνικό sakaba/izakaya από τον Μπάμπη Ασκερίδη (Tuk Tuk) και Γιάννη Πετρή (Tiki). Ramen, yakitori, gyoza, curry, yakisoba, takoyaki. Στη μπάρα sake, μπύρες, highballs curated από τον Πετρή.



Σύνταγμα – Ιστορικό Κέντρο

Δώδεκα Πιάτα (Ρόμβης 9) — άνοιξε

Ο Παύλος Κυριάκης υπογράφει δεύτερη έδρα: ζεστό μπιστρό με ελληνική κουζίνα. Κλασικά χιτ (ζεστή τυροκαυτερή, πατάτες με αυγά, γύρος), αλλά και μαγειρευτά (λαχανοντολμάς, μουσακάς στο πήλινο, πάστα με μάγουλα/ουρά).

King George – νέο all-day (ισόγειο) — soft opening

Ο Αστέριος Κουστούδης (φωτό) σερβίρει χαλαρή comfort κουζίνα με κορυφαίες πρώτες ύλες.

Ergon – Ταβέρνα Ερμού (Ερμού 98) — ανοίγει άμεσα

Στοά–διατηρητέο, σεφ Παναγιώτης Ξάνθης. Θαλασσινή καρδιά: μπακαλιάρος σκορδαλιά, σαρδέλες, αθηναϊκές σαλάτες, αχνιστά ψάρια. Δίπλα ανοίγει και το Balboa (smashed burgers, τηγανητό κοτόπουλο, frozen drinks).

Thirio (Ναυάρχου Νικοδήμου, όρια Συντάγματος–Πλάκας) — επόμενες εβδομάδες

Από τον Θωμά Μάτσα (Voulkanizater) με την ομάδα Striggla. Δύο μπάρες, ανοιχτή κουζίνα, ξεκάθαρη ελληνικότητα με εποχικότητα και σύγχρονη ανάγνωση της παράδοσης.

Drunk Sinatra project (Θησέως 16) — τέλη Νοεμβρίου

Ο Δημήτρης Κατριβέσης μαζί με τον Σουηδό Ebbe Volmer (3* Michelin) στήνουν μικρό fine-dining (~20 θέσεις) στο βάθος της στοάς, διατηρώντας μπροστά την «μπαρ» αύρα με ποτά και finger food. Όνομα υπό αναζήτηση.

Ομόνοια

Αθήναιον (Λυκούργου 9) — αρχές Δεκεμβρίου

Το ιστορικό μαγειρείο (1932) ζωντανεύει από Κωνσταντίνο Δαγριτζίκο (6 d.o.g.s.) με σεφ τον Βασίλη Χαμάμ (Εστέτ, Mirlo). Τοπικότητα στις πρώτες ύλες, παλιά ελληνική μουσική ’30s–’70s curated με Mr. Z (Ζώη Χαλκιόπουλο). Κρασιά: Δημήτρης Κούμανης (Heteroclito).

Γλυφάδα

Pino (Κύπρου 18) — άνοιξε

Καλές οι εντυπώσεις από την τρατορία του βραβευμένου με αστέρι Michelin Λούκα Πισκάτσι (φωτό) που σερβίρει αυθεντική pizza romana (λεπτή, τραγανή), new age καρμπονάρα, ριζότο, ραβιόλι, λίστα αφρωδών & μικρών Ιταλών παραγωγών (με έμφαση στο Λάτσιο) και κοκτέιλ.

Dopios – Γλυφάδα (Λαοδίκης 31) — άνοιξε

Δεύτερη στέγη για τα ευφάνταστα πιάτα του Χριστόφορου Πέσκια (γαρίδες popcorn, σαλάτα με φασολάκια & φέτα, γαρίδες Κοιλάδος στο μαντέμι, φαγκρί σε αμπελόφυλλα, γλυκάδια σε πράσινη καυτερή).

Ekiben Kitchen (νέα έδρα) — ανοίγει σύντομα

Ο Άρης Βεζενές φέρνει τις ιαπωνικές comfort γεύσεις στη Λαοδίκης (πρώην Holy Spirit), με προσθήκες που ταιριάζουν στη γειτονιά.

Αναψυκτήριο (Κύπρου 70) — τέλη Οκτωβρίου

Από την ομάδα Pere Ubu / Bella Vespa (Νίκος Μίχαλος) με τον Θάνο Φέσκο (Delta). All-day, νοσταλγική διάθεση με σημερινό βλέμμα και παγωτό μηχανής. Πρωινά και ελληνική comfort κουζίνα.

S&Co (Δημητρίου Γούναρη 160, Άνω Γλυφάδα) — υπό σχεδιασμό

Ο Νίκος Ρούσσος (Funky Gourmet, Opso, Kima) με τους αδερφούς Σόβολου στήνουν στιλάτο ελληνικό μπιστρό: από καφέ & viennoiserie/αυγά έως comfort/«ψαγμένα» μεσημεριανά–βραδινά (σκορδόψωμο με παντζάρι-σκορδαλιά-μούρα, γαρίδες αυγολέμονο, γκόγκες, χταπόδι γιουβέτσι, σουτζουκάκια με κοκκινιστό πιλάφι, twist στην κοτόσουπα). Σεφ ο Αλέξανδρος Γεροντιδάκης.

Em Sherif – Dusit Hotel — έρχεται σύντομα

Το διεθνώς πολυσυζητημένο λιβανέζικο εστιατόριο έρχεται στη Γλυφάδα από το 7 Management Hospitality Group (Bagatelle Athens, Lucia’s). Δεύτερη έδρα θα φιλοξενηθεί στο The Ilisian (πρώην Hilton) πιθανότητατα τον Φεβρουάριο 2026.

Κηφισιά

Artisanal (Ζηρίνη 2) — επανεκκίνηση

Περνά στα χέρια του Γιάννη Παρίκου (φωτό). Δημιουργική μεσογειακή κουζίνα με εμμονή στην πρώτη ύλη, ανανεωμένος χώρος που αναδεικνύει τον ονειρεμένο κήπο.