Η τομάτα και το Ξινόμαυρο μπαίνουν σε διάλογο στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία

Μια βραδιά με κορυφαίους οινοποιούς και τον καλλιεργητή Νίκο Τσομπάνογλου που θα μοιραστούν γευστικές ιστορίες

Γράφει η Χρύσα Κακιώρη

Μια ξεχωριστή βραδιά στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία φέρνει απέναντι –και τελικά μαζί– την τομάτα και το Ξινόμαυρο. Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, στο Atrium of Alexander’s Lounge, οι γεύσεις αφηγούνται ιστορίες, ενώ τα κρασιά αφυπνίζουν παλιές και νέες αναμνήσεις.

Το Ξινόμαυρο είναι ίσως η πιο «τοματένια» ελληνική ποικιλία. Όχι μόνο επειδή συχνά αποπνέει αρώματα ντομάτας, λιαστής ντομάτας και φύλλου ντομάτας, αλλά γιατί ο χαρακτήρας του: υψηλή οξύτητα, στιβαρές τανίνες, γήινη κομψότητα, συνομιλεί ιδανικά με την umami γλύκα και τη φρέσκια οξύτητα της τομάτας.

Ο βραβευμένος Executive Chef Αστέριος Κουστούδης αφιερώνει ολόκληρο το μενού του σε ένα και μόνο υλικό: την τομάτα. Ποικιλίες, καλλιεργημένες με φυσικές πρακτικές αποκλειστικά για το ξενοδοχείο στις παρυφές του όρους Πατέρας, γίνονται το νήμα που ενώνει παράδοση και σύγχρονη τεχνική. Οι τομάτες αποκαλύπτουν τον πλούτο της γεύσης τους, παίρνοντας διαφορετικές μορφές: ωμή και τραγανή, ψημένη αργά, κονσομέ, η ντομάτα εμφανίζεται σε πολλαπλές εναλλαγές υφής και έντασης.

Ο Head Sommelier Ευάγγελος Ψωφίδης πλαισιώνει το μενού με τις επιλεγμένες εκφράσεις του ξινόμαυρου που συνδυάζονται με τις μεταμορφώσεις της τομάτας στο πιάτο. Από την αφρώδη κομψότητα του Domaine Karanika Extra Cuvée de Réserve 2017 (Αμύνταιο), στο ροζέ Ξινόμαυρο 2024 του Κτήματος Γεροβασιλείου (Επανομή) για τις πιο φρέσκες εκδοχές, μέχρι την κλασική δομή της «Ράμνιστας» 2013 του Κυρ-Γιάννη (Νάουσα) και τη παλαιωµένη Ραψάνη Παλαιά Κλήματα 2016 των Ντούγκος. Στην κορύφωση, το Κτήμα Άλφα Οικοσύστημα Ξινόμαυρο Reserve Vieilles Vignes Single Block «Μπάρμπα Γιάννης» 2017 (Αμύνταιο). Η βραδιά ανοίγει με Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή από Ξινόμαυρο.

Στο δείπνο θα δώσουν το παρών διακεκριμένοι οινοποιοί: Κώστας Τσιλιλής (Μετέωρα), Laurens Hartman (Domaine Karanika, Αμύνταιο), Αργύρης & Βασιλική Γεροβασιλείου (Επανομή), Θάνος & Λουίζα Ντούγκου (Ραψάνη), Άγγελος Ιατρίδης (Κτήμα Άλφα, Αμύνταιο), Στέλλιος Μπουτάρης (Κτήμα Κυρ-Γιάννη, Νάουσα), οι οποίοι πριν από κάθε πιάτο θα μοιραστούν προσωπικές ιστορίες και μικρά μυστικά των ετικετών τους, ενώ ο καλλιεργητής Νίκος Τσομπάνογλου θα μιλήσει για τη σχέση του με τη γη και τις φυσικές πρακτικές που χαρίζουν στις ντομάτες χαρακτήρα, μνήμη και τόπο· όλοι μαζί θα φωτίσουν τον ισχυρό δεσμό ανάμεσα στην καλλιέργεια, την οινοποίηση και τη γαστρονομία.