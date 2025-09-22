Στέγη 2025–26: Με Λάνθιμο, Ροντρίγκεζ και Γκαμπόρ Ματέ

Το φετινό πρόγραμμα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών χαρτογραφεί τους οικογενειακούς δεσμούς και παρουσιάζει πρόσωπα και ιστορίες που εξερευνούν τις σχέσεις και την επιθυμία να ανήκουμε

Γράφει η Χρύσα Κακιώρη

Φέτος η Στέγη γιορτάζει 15 χρόνια και εγκαινιάζει τη σεζόν με ένα πρόγραμμα γύρω από μια θεματική που αφορά τους πάντες: την οικογένεια. Όχι μόνο ως δεσμό αίματος, αλλά ως κοινότητα, ως μνήμη που μας διαμορφώνει, ως επιθυμία να ανήκουμε. Από τον Οκτώβριο 2025 έως τον Ιούνιο 2026, το πρόγραμμα ξεδιπλώνει ένα πολύμορφο οικογενειακό πορτρέτο: έργα για την εγγύτητα και την απόσταση, για έρωτες που αντέχουν και απώλειες που επιμένουν, για μνήμες –συναισθηματικές, πολιτισμικές, τραυματικές– που μας ακολουθούν.

Φέτος η Στέγη λανσάρει και νέο μοντέλο προπώλησης σε τρεις διακριτές φάσεις. Η Α’ φάση άνοιξε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου με Early Tickets σε περιορισμένες θέσεις για επιλεγμένες παραστάσεις της Κεντρικής Σκηνής. Ας δούμε τα highlights της Α’ φάσης.



you are invited | Juergen Teller — 19 Οκτωβρίου–30 Δεκεμβρίου, Onassis Ready

Ο εμβληματικός φωτογράφος Γιούργκεν Τέλερ εγκαινιάζει τον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση στην καρδιά του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, με την πιο εκτενή ατομική του έκθεση στην Ελλάδα. Από τον Iggy Pop έως τον Πάπα Φραγκίσκο, από την Kate Moss έως την προσωπική του οικογενειακή μυθολογία, ο Teller στήνει ένα ειλικρινές, συχνά χιουμοριστικό, πάντα αποκαλυπτικό βλέμμα πάνω στο σώμα, τη φήμη, την οικειότητα. Μια αναδρομή σε μια «οικογένεια εικόνων» τριών δεκαετιών.

Το Παρελθόν (Le Passé) | Julien Gosselin — 16–19 Οκτωβρίου, Κεντρική Σκηνή

Ο Ζυλιέν Γκοσλέν, σκηνοθέτης που έχει ταυτιστεί με τη μεταγραφή της λογοτεχνίας στο θέατρο, στήνει ένα θεατρικό σύμπαν πολλαπλών επιπέδων, με ζωντανή κινηματογράφηση, . αφηγηματικές εναλλαγές κι ένα θίασο σε διαρκή υπερένταση. Το Le Passé μοιάζει με μεταμοντέρνο ρέκβιεμ για τον 20ό αιώνα, εξερευνώντας πως το παρελθόν παραμένει ζωντανό και καθορίζει έρωτες, ιδεολογίες, την ίδια μας τη γλώσσα. Το έργο καταγράφει ακρότητες που γίνονται «στο όνομα του έρωτα» – από την εμμονή και την αυταπάτη έως την πολιτική εκμετάλλευση του συναισθήματος – χωρίς να κουνάει το δάχτυλο. Έργο-σταθμός από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Odéon Théâtre de l’Europe στο Παρίσι, που φέρνει στην Αθήνα μια σπάνια σύζευξη λογοτεχνικής πυκνότητας και θεατρικής αδρεναλίνης. Μετά την παράσταση της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2025 θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Ζυλιέν Γκοσλέν στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης.

Οιδίποδας | Robert Icke — 20 Νοεμβρίου–28 Δεκεμβρίου, Κεντρική Σκηνή

Η βραβευμένη διασκευή του Ρόμπερτ Άικ καταφθάνει στη Στέγη με ελληνικό καστ: Νίκος Κουρής, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη κ.ά. Ο «Οιδίποδας» μεταμορφώνεται σε ηλεκτρισμένο πολιτικό-οικογενειακό θρίλερ, όπου μυστικά, ανατροπές και η αμείλικτη λογική της εξουσίας σφραγίζουν έναν κύκλο που κλείνει οριστικά. Από το West End στην Αθήνα, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Βρετανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας υπογράφει παράσταση υψηλής έντασης.

Ο Χορός των εραστών | Tiago Rodrigues — 4 Δεκεμβρίου–18 Ιανουαρίου, Μικρή Σκηνή

Το sold-out της περασμένης χρονιάς επιστρέφει. Ο Ροντρίγκες –με την Αργυρώ Χιώτη στην ελληνική εκδοχή– υπογράφει έναν ύμνο στην αγάπη που ανασαίνει με την ακρίβεια του καλού ποιήματος. Οι Νίκος Καραθάνος και Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου παραδίδουν ένα δίδυμο-μάθημα εμπιστοσύνης, χιούμορ, τρυφερότητας

STEGI.RADIO Takeover 2026 — 13–14 Φεβρουαρίου, Στέγη

Δύο νύχτες που μεταμορφώνουν το κτίριο σε μεγάλο, συμπεριληπτικό club. Από τον θρύλο της techno του Ντιτρόιτ Carl Craig και τον Moodymann έως την ανατρεπτική MC Yallah και τον Omar Souleyman, η Στέγη γεμίζει beats που καλούν την «οικογένεια» του dancefloor αποκτά κοινό ρυθμό.

Μια αχόρταγη σκιά | Mariano Pensotti — 5 Μαρτίου–26 Απριλίου, Μικρή Σκηνή

Πατέρες και γιοι, ορειβασίες και πτώσεις, αλήθεια και μυθοπλασία. Ο Αργεντινός Μαριάνο Πενσότι στήνει ένα σκηνικό δοκίμιο για τη μνήμη και την πατρότητα, όπου η πραγματικότητα συνδιαλέγεται με την «κινηματογραφημένη» εκδοχή της. Παγόβουνα και φαντάσματα, αποκαλύψεις και κωμικές ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη, ενώ οι Γιάννης Νιάρρος και Κώστας Νικούλι παραδίδουν ένα διαρκές παιχνίδι ρόλων και μεταμόρφωσης—ορειβάτες, ηθοποιοί, παιδιά—κάτω από τη «σκιά» ενός βουνού και ενός πατέρα, στην πρώτη τους θεατρική συνύπαρξη.

Photographs | Γιώργος Λάνθιμος — 7 Μαρτίου–17 Μαΐου

Η πρώτη έκθεση φωτογραφιών του διεθνώς καταξιωμένου σκηνοθέτη, παραγωγού και σεναριογράφου που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην Ελλάδα. Η έκθεση περιλαμβάνει τρεις σειρές φωτογραφιών που γεννήθηκαν μέσα στους χώρους των ταινιών του, την τελευταία πενταετία τραβηγμένες στο περιθώριο των γυρισμάτων σε τοποθεσίες όπως η Νέα Ορλεάνη και η Ατλάντα, αλλά και σε στούντιο στη Βουδαπέστη, όπου στήθηκαν ολόκληρες πόλεις ως κινηματογραφικά σκηνικά. Παράλληλα, παρουσιάζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως μια εν εξελίξει προσωπική σειρά φωτογραφιών που ο Λάνθιμος δημιουργεί στην Ελλάδα.

Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα | Γιάννης Αγγελάκας — 12 Μαρτίου–26 Απριλίου, Κεντρική Σκηνή

Ο κορυφαίος δημιουργός της ελληνικής ροκ σκηνής Γιάννης Αγγελάκας επιστρέφει με μια ηλεκτρισμένη ωδή πάνω στον «Μικρό Πρίγκιπα», στο διάσημο βιβλίο του 1943. Σαν ένα μπλουζ που συναντά τον Παύλο Σιδηρόπουλο, ένα θέαμα στο όριο μουσικής και θεάτρου, σε σκηνοθετική επιμέλεια του βραβευμένου δημιουργού των «Μαγνητικών πεδίων» Γιώργου Γούση. Νοσταλγία χωρίς ρομαντικές αυταπάτες, ενηλικίωση χωρίς ηθικολογία.

Dr. Gabor Maté — 23 Μαΐου, Κεντρική Σκηνή

Ο Dr. Gabor Maté στη Στέγη, σε συνομιλία με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου, φωτίζει το ψυχικό τραύμα, το χρόνιο στρες και τη γονεϊκότητα. Πώς το άγχος γίνεται σώμα; Πώς επουλώνονται οι παιδικές πληγές; Γιατρός και συγγραφέας διεθνών best sellers, ο Maté μοιράζεται εμπειρία δεκαετιών για εξαρτήσεις, ADHD και τις «λανθασμένες αξίες» που έχουμε κανονικοποιήσει. Η Κεντρική Σκηνή μετατρέπεται σε πεδίο φροντίδας και ειλικρίνειας, με εργαλεία από τη μέθοδό του Compassionate Inquiry, που βοηθούν να επανασυνδέσουμε νου, σώμα και συναίσθημα, στην πράξη.

The Wisdom of Trauma | Zaya & Maurizio Benazzo — Προβολή ντοκιμαντέρ

Το πρωτοποριακό φιλμ με τον Gabor Maté φωτίζει τη σοφία του τραύματος και τον δρόμο προς την ίαση. Ένα έργο που συμπληρώνει ουσιαστικά τη δημόσια συζήτηση της ίδιας ημέρας.

Η Απόσταση | Tiago Rodrigues — 07–10 Μαΐου, Κεντρική Σκηνή

Ο Τιάγκο Ροντρίγκες, ένας σπουδαίος παραμυθάς του σύγχρονου θεάτρου, στο τελευταίο του έργο μάς παραδίδει ένα γράμμα αγάπης για την οικογένεια. Έτος 2077: πατέρας στη Γη, κόρη στον Άρη. Ένα έργο-γράμμα που διανύει πλανήτες, με τη σκηνή να περιστρέφεται σαν τις τροχιές των ζωών τους. Ο Τιάγκο Ροντρίγκες γράφει για τη στοργή που επιμένει όταν όλα αλλάζουν: περιβαλλοντικές καταστροφές, νέα καθεστώτα συμβίωσης, ένας κόσμος σε οριακή στιγμή. Φωνητικά μηνύματα που ταξιδεύουν στο άπειρο. Η παράσταση που συγκίνησε την Αβινιόν φτάνει στη Στέγη ως ωδή στην οικογένεια-σήμα μέσα στον θόρυβο: δύο ζωές μακριά, κι όμως πιο κοντά από ποτέ.

By Heart | Tiago Rodrigues — 11–12 Μαΐου, Μικρή Σκηνή

Δέκα θεατές, δέκα καρέκλες, ένα σονέτο του Σαίξπηρ. Σε εποχή όπου θυμόμαστε κωδικούς, ο Ροντρίγκες μας ζητά να μάθουμε κάτι «απ’ έξω» για να το κρατήσουμε «από μέσα». Μάθημα συλλογικής μνήμης, με τον ίδιο επί σκηνής.

Γνώση σε πρώτο πρόσωπο με δύο masterclasses

Masterclass με τον Julien Gosselin — 18.10.25, Μικρή Σκηνή

Ο τρόπος που δουλεύει ένας από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους σκηνοθέτες: από το στήσιμο του Le Passé μέχρι τη σχέση σκηνής–κάμερας–κειμένου. Για επαγγελματίες και για όσους αγαπούν το θέατρο πέρα από την πλατεία.

Εργαστήριο με τον Dr. Gabor Maté — 23 Μαΐου, Μικρή Σκηνή

Βασισμένο στο βιβλίο Ο μύθος του φυσιολογικού, ένα βιωματικό εργαστήριο πάνω στο τραύμα, την ασθένεια και την ίαση μέσα σε τοξικές κουλτούρες. Ένα πρακτικό αντίβαρο στη δημόσια ομιλία του.

Τη φετινή χρονιά, η Στέγη δεν προτείνει απλώς ένα ρεπερτόριο· συνθέτει μια βιωματική εμπειρία όπου οι λέξεις λέξεις «σπίτι», «δεσμός», «μνήμη» αποκτούν σκηνική, μουσική και εικαστική οντότητα. Είναι μια σεζόν που μας καλεί να επαναπροσδιορίσουμε την οικογένεια που φτιάχνουμε κάθε φορά που μοιραζόμαστε μια αίθουσα, ένα βλέμμα, μια ιστορία. Και αυτό, στη Στέγη, μοιάζει με την πιο γενναιόδωρη πρόσκληση.