Το Σαββατοκύριακο 18–19 Οκτωβρίου, η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων μεταμορφώνεται σε κινηματογραφικό σκηνικό, στο πλαίσιο του Hotel Experience, για να υποδεχτεί ομιλητές και επισκέπτες από όλο το οικοσύστημα της υψηλής φιλοξενίας: 5* resorts & boutique ξενοδοχεία, αρχιτέκτονες και designers, αλυσίδες και management companies, επενδυτές και developers. Στην καρδιά της πόλης στήνεται ένα ζωντανό «εργαστήριο» ιδεών, έργων και εργαλείων που ορίζουν την επόμενη ημέρα.

Το event Hotel Experience, η διεθνής πλατφόρμα που ενώνει στρατηγική, με αρχιτεκτονική, ατμόσφαιρες και εμπειρίες στη φιλοξενία, από τον Βασίλη Μπαρτζώκα της Design Ambassador και την Aris Marinakis Architectural Editions, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, στις 18 και 19 Οκτωβρίου, με καθαρό στόχο: να ορίσει τις προτεραιότητες της επόμενης ημέρας για τον κλάδο. Με αποτύπωμα ήδη μετρήσιμο, η περσινή διοργάνωση φιλοξένησε περισσότερους από 6 χιλιάδες επισκέπτες και 100 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Φέτος, στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, η διοργάνωση συνδυάζει συνέδριο, έκθεση και βιωματικές εγκαταστάσεις σε σκηνογραφική επιμέλεια της Εύας Μανιδάκη και του Θανάση Δεμίρη (Flux Office), με βάση κορυφαίες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου – χαρακτηριστικό παράδειγμα, η είσοδος και η παραλία που λειτουργεί ως χώρος αναψυχής για τους επισκέπτες, με έμπνευση από τον «Θάνατο στη Βενετία» του Luchino Visconti.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, περισσότεροι από 100 ομιλητές, από κορυφαίους ξενοδόχους και operators μέχρι αρχιτέκτονες και διευθύνοντες μεγάλων ομίλων, έρχονται από την Ελλάδα και το εξωτερικό sαπό πόλεις όπως η Νέα Υόρκη και το Λονδίνο καθώς και από την Αυστρία, την Αίγυπτο, τον Λίβανο, το Ντουμπάι και την Αφρική, με παρεμβάσεις που παράγουν καθαρά, εφαρμόσιμα insights.

Total Innovation το Σάββατο

Η μέρα ξεκινάει στις 11:00 με μια συζήτηση επί σκηνής: η Afroditi Krassa, με έδρα το Λονδίνο, φέρνει παραδειγματικά έργα όπως η ανανέωση του Savoy Grill και η σύλληψη του Dishoom, καθώς και πρόσφατες συνεργασίες σε Mandarin Oriental Costa Navarino και One&Only στην Αθήνα, για να μιλήσει με τον Harry McKinley - αρχισυντάκτη του Mix Interiors - του κορυφαίου βρετανικού τίτλου για τον εμπορικό σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και ισχυρή επιρροή μέσω των βραβείων Mix Awards.

Ακολουθεί συζήτηση για τη «μετα-πολυτέλεια» με την Constantina Tsoutsikou του Studio LOST, επίσης με έδρα το Λονδίνο, γνωστή για τα Royal Senses (Curio Collection by Hilton) και το NUMO Ierapetra, έργα με βραβεύσεις στα Hospitality Design Awards και συμμετοχές στα AHEAD Europe και τη Despina Kalapoda, Sr Director Design Strategies EMEA at Marriott International.

Στη σκηνή θα παρευρεθούν και ο Ιταλός αρχιτέκτονας, Flaviano Capriotti, ο οποίος υπήρξε κεντρικός συντελεστής του προγράμματος Bulgari Hotels & Resorts από την εποχή της συνεργασίας του με το γραφείο Antonio Citterio Patricia Viel, ενώ πρόσφατα επιμελήθηκε τη Bvlgari Suite στο Bulgari Hotel Milano· σημείο αναφοράς του brand παραμένει το νεότερο Bulgari Hotel Roma. Θα συνομιλήσει με τον Hamish Brown, ιδρυτή της 1508 London, πίσω από εμβληματικά έργα όπως τα OWO Residences by Raffles στο Λονδίνο - η πρώτη παρουσία της Raffles στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσα στον ιστορικό Old War Office. Το ίδιο εμβληματικό έργο, θα το δούμε και από την πλευρά του brand και της ιστορικής ταυτότητας, σε μία συζήτηση που συντονίζει ο Creative Director και travel editor Justin Quirk, με τον Adrian Caddy, ιδρυτή της Greenspace – υπεύθυνο για το place strategy και το branding - και τη Jill O’Hare, διευθύντρια πωλήσεων και μάρκετινγκ του ξενοδοχείου.

Την ίδια μέρα, η συζήτηση «Out of the Box» συμπυκνώνει τρεις οπτικές ανάπτυξης: ο αρχιτέκτονας Δημήτρης Τσίγκος, συνιδρυτής της Omniview, ενώνει σχεδιασμό και development με έργα όπως το One Kleomenous, παρεμβάσεις στο Super Paradise και το Nammos στις Κάννες. Ο Μίλτος Καμπουρίδης, ιδρυτής και διαχειριστικός εταίρος της Dolphin Capital Partners, φέρνει το αποτύπωμα που αναδιαμόρφωσε το ελληνικό resort, από το Amanzoe και το One&Only Kea Island έως το Kilada, με άντληση κεφαλαίων άνω των €1,2 δισ. σε πολλές χώρες, ενώ ο Hassan Morshedy της Memaar Al Morshedy εισάγει την υπερκλίμακα ως εργαλείο πόλης μέσω του Skyline στο Κάιρο, που βρίσκεται σε επίσημη διαδικασία Guinness World Records για το μέγεθός του ενώ παράλληλα αναπτύσσει και το επενδυτικό του πλάνο στην Ελλάδα. Εδώ το «out of the box» είναι πράξη, τα δύσκολα οικόπεδα γίνονται επιταχυντές, οι ριζικές μορφές ευθυγραμμίζονται με τη μακροπρόθεσμη εμπορική λογική και η τόλμη παράγει οικονομική, πολιτισμική και χωρική αξία.

Σε επιμέλεια Travelworks PR, ο Κώστας Παναγάκης συντονίζει μια «off duty» συζήτηση με τον Pedro Dias, γενικό διευθυντή του Amanzoe, και τον Gerald Krischek, γενικό διευθυντή του One&Only Athens, όπου οι δύο διεθνείς ξενοδόχοι που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα αφήνουν τα manual στην άκρη και μιλούν για τον τόπο όπως τον βιώνουν. Η οπτική τους, από «outsiders» που έγιναν «insiders», φωτίζει τις πρώτες στιγμές πολιτισμικής έκπληξης και συναισθηματικής σύνδεσης και μεταφράζεται σε πρακτικά μαθήματα για την παγκόσμια βιομηχανία.

Το κλείσιμο της ημέρας δίνει τον λόγο στον αρχιτέκτονα Δημήτρη Καραμπατάκη, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του συντονιστή σε μια συζήτηση για την τοπικότητα ως δυναμικό σχεδιασμού, εκεί όπου ταυτότητα και ευθύνη συναντιούνται και ο τουρισμός λειτουργεί ως δύναμη πολιτισμικής ισορροπίας. Στο ίδιο πάνελ, ο Serdar Kutucu, CEO της Slowness, γνωστός για το place-building μοντέλο που συνδέει ανάπτυξη, programming και κοινότητες αντί για «μονάδες» φιλοξενίας, ανοίγει τη σκοπιά της αργής, συνειδητής εμπειρίας. Δίπλα του, ο Κωστής Καρατζάς, ιδρυτής των The Modernist Hotels και του πολιτιστικού οργανισμού The Greek Foundation, φέρνει μια ενιαία γλώσσα ανάμεσα στο hospitality brand-building και το σύγχρονο ελληνικό αφήγημα. Η Εύα Παπαδάκη, δημιουργός των 10AM LOFTS στο Γκάζι, δείχνει πώς μια προσεκτική επανάχρηση βιομηχανικού κελύφους μπορεί να γίνει ζωντανό οικοσύστημα φιλοξενίας και δημιουργίας με αστικό αποτύπωμα.



All star μέρα ξενοδόχων η Κυριακή

Την Κυριακή, η Design Hotels φέρνει στο προσκήνιο το μοντέλο των ανεξάρτητων, αρχιτεκτονικά απαιτητικών ξενοδοχείων που λειτουργούν ως πολιτιστικοί κόμβοι, με ισχυρούς δεσμούς στον εκάστοτε τόπο και ταυτόχρονη διασύνδεση με το Marriott Bonvoy για επιλεγμένα μέλη του δικτύου. Ο διάλογος καθοδηγείται από τον Matt Turner, αρχισυντάκτη του Sleeper Magazine, ενός κορυφαίου διεθνούς trade τίτλου που - πέρα από την καθημερινή κάλυψη έργων και τάσεων - επιμελείται τα AHEAD, τα μοναδικά παγκόσμια βραβεία για hospitality experience & design με events σε Σιγκαπούρη, Νέα Υόρκη, Ντουμπάι και Λονδίνο. Στη συζήτηση συμμετέχει ο Jason Holley της Universal Design Studio, ο οποίος σε συνεργασία με τη Design Hotels στη Milan Design Week 2025 μετέφρασε την έρευνα Further Forecast: Community Capital σε ζωντανή, συμμετοχική εγκατάσταση με τίτλο “Space Between”, εστιάζοντας στο πώς ο κοινόχρηστος χώρος παράγει κοινότητα. Δίπλα του, οι Maria και Tom Heidenreich, ιδρυτές του Stieg’nhaus στις Άλπεις του Σάλτσμπουργκ, προσφέρουν ένα «καθαρό» ευρωπαϊκό παράδειγμα μικρής κλίμακας και ορεινού slow living.

Κατόπιν, η συζήτηση μετακινείται από την καταμέτρηση στην ουσία: η εισήγηση του Γιάννη Τσάκαλου, ιδρυτή της AQ Strategy - που μεταξύ άλλων έχει επιμεληθεί την εμπειρία των ξενοδοχείων Electra Hotels & Resorts, και την στρατηγική του ΕΟΤ και την καμπάνια “All you Want is Greece” σε συνεργασία με την Ogilvy - θέτει καθαρά ότι το ζητούμενο δεν είναι το «πόσοι έρχονται», αλλά «πόση αξία» μένει και πού κατευθύνεται - οικονομική, πολιτισμική, κοινωνική - ανοίγοντας τον δρόμο για δείκτες ποιότητας, διάρκειας και νοήματος αντί για απλή πληρότητα.

Από αυτό το πλαίσιο ξεκινά η επόμενη ενότητα, που βάζει στόχο τον μακρύ χρόνο: πώς ένα ξενοδοχείο θα εξακολουθεί να έχει λόγο ύπαρξης ύστερα από μισό αιώνα. Η Ισμήνη Τορνιβούκα φέρνει την εμπειρία επανενεργοποίησης ιστορικών συνόλων σε σύγχρονα city-icons, ο Γιώργος Π. Σπανός μιλά για brand-οικοσυστήματα resort που επεκτείνονται διακρατικά χωρίς να χάνουν ταυτότητα, και ο Τάσος Γεωργαντζής από το αρχιτεκτονικό γραφείο Urban Soul Project «προσγειώνει» τη διαχρονικότητα στην πράξη, από την αρχιτεκτονική σύλληψη μέχρι τις ροές συντήρησης και λειτουργίας· το ερώτημα, τελικά, γίνεται επιλογή: ποια τάση δεν ακολουθείς, ποια αξία παγιώνεις, πότε ανανεώνεις.

Αν η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει πώς χτίζεται ανθεκτικότητα, η Ανατολική Αφρική δείχνει πώς ξαναγράφεται ένα αφήγημα. Η Hemingways Collection - με πορτφόλιο σε Nairobi, Ol Seki Mara, Watamu και Eden, και νέα επέκταση στη Ρουάντα - παρουσιάζει πώς η ηγεσία στη φιλοξενία και η στρατηγική μάρκας μπορούν να μετατοπίσουν το βλέμμα πέρα από τους αριθμούς σε εμπειρίες που αναγνωρίζουν τον τόπο, τις κοινότητες και τη σύγχρονη πολυτέλεια της αυθεντικότητας. Από εκεί, το βλέμμα περνά στην τέχνη ως υποδομή εμπειρίας. Το γραφείο Double Decker από το Λονδίνο μαζί με τον εικαστικό και συνιδρυτή της Athens Biennale, Poka-Yio μοιράζονται πώς οι επιμελημένες συλλογές στα ξενοδοχεία δεν «στολίζουν» αλλά αφηγούνται: site-specific έργα, πολιτισμικές αναφορές και σύγχρονα μέσα που αυξάνουν τη μνήμη της επίσκεψης, δημιουργούν συναισθηματική δέσμευση και ανεβάζουν την αξία του χώρου στο χρόνο.

Και επειδή η αξία γεννιέται συχνά από το ίδιο το έδαφος, ακολουθεί η οινική φιλοξενία ως ταυτότητα τόπου: το Κατώγι Αβέρωφ δείχνει πώς ένα οινοποιείο ανοίγει δρόμο για ορεινό τουρισμό ποιότητας, η Eumelia στη Λακωνία συνθέτει αναγεννητική γεωργία με καθημερινές τελετουργίες slow living, ενώ το La Tour Melas αποδεικνύει πώς η εμμονή στην παραγωγή και στη γεύση μπορεί να διαμορφώσει έναν προορισμό με δικό του ρυθμό. Από το κελάρι στο τραπέζι και από τον αγρό στο δωμάτιο, η φιλοξενία γίνεται μέρος της ίδιας της γης.

Η ολοκλήρωση της ημέρας επιστρέφει στην ενεργοποίηση της κληρονομιάς. Παραδείγματα όπως το Kyrimai, όπου ένα πέτρινο κτήριο του 19ου αιώνα ξαναδίνει ζωή σε έναν οικισμό, δείχνουν πώς ο σχεδιασμός, ο πολιτισμός και η αφήγηση μπορούν να συνδέσουν κοινότητες, να δημιουργήσουν πραγματική αξία και να στηρίξουν μια πιο ώριμη μορφή τουρισμού. Έτσι η Κυριακή διαμορφώνει έναν ενιαίο άξονα: από την αξία που μετριέται, στη διαχρονικότητα που κερδίζεται, στην ταυτότητα που καλλιεργείται, με εργαλεία που ορίζουν την επόμενη ημέρα της φιλοξενίας.

To αναλυτικό πρόγραμμα θα το βρείτε στην σύνδεση

https://docs.google.com/document/d/1bQX-L35MCGJ-F0so7CJBlqaCVY8qXkV4/edit?usp=sharing&ouid=108170459972254200149&rtpof=true&sd=true



Μπορείτε να κάνετε εγγραφή για την παρακολούθηση του συνεδρίου στην σύνδεση www.hotelexperience.gr & https://www.eventora.com/el/Events/hotel-experience-vol2

https://vimeo.com/1021380480