To 28o Forum Ανάπτυξης 2025 στην Πάτρα

Η Πάτρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για 28η χρονιά το Forum Ανάπτυξης, έναν θεσμό που εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες δίνει βήμα σε επιχειρήσεις, θεσμούς, πανεπιστήμια και κοινωνία των πολιτών. Στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο My Way και διαδικτυακά στο forumanaptixis.gr, η Δυτική Ελλάδα θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου για την ανάπτυξη. Ξεκινώντας το 1998, το Forum έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο πολυσυνέδριο-έκθεση της Δυτικής Ελλάδας: περισσότερα από 660 συνέδρια, 3.300 ομιλητές και πάνω από 125.000 συμμετέχοντες αποτυπώνουν τη δυναμική του. Πίσω από τη διοργάνωση βρίσκεται η εταιρεία «Σύμβουλος Ε.Ε.», με την εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων και το portal symboulos.gr να αποτελούν σημεία αναφοράς στον επιχειρηματικό και οικονομικό κόσμο.

Το 28ο Forum Ανάπτυξης – «Το Μέλλον της Ανάπτυξης»

Η φετινή θεματική εστιάζει σε τέσσερις μεγάλες προκλήσεις που αφορούν το μέλλον της κοινωνίας και της οικονομίας:

Η Δημοκρατία της Ανάπτυξης – Ποιος αποφασίζει και με ποιες προτεραιότητες.

Δημογραφική Καμπή – Υπογεννητικότητα και συρρίκνωση πληθυσμού ως «βραδυφλεγείς βόμβες».

Έλλειψη Ανθρώπινου Δυναμικού – Δυσκολίες εύρεσης στελεχών σε κρίσιμους κλάδους.

Ανθεκτικότητα απέναντι στην Κλιματική Κρίση – Η προστασία της ανάπτυξης από φυσικές καταστροφές.

Συμμετοχές έως 22 Οκτωβρίου

Οι δηλώσεις συνεδριακής, εκθεσιακής και χορηγικής συμμετοχής ολοκληρώνονται στις 22 Οκτωβρίου 2025, προσφέροντας σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς την ευκαιρία να είναι παρόντες σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς διαλόγου και συνεργασίας της χώρας.

