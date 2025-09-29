To 28o Forum Ανάπτυξης 2025 στην Πάτρα
29 Sep 2025, 11:14 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ
TornosNews.gr
Η Πάτρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για 28η χρονιά το Forum Ανάπτυξης, έναν θεσμό που εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες δίνει βήμα σε επιχειρήσεις, θεσμούς, πανεπιστήμια και κοινωνία των πολιτών. Στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο My Way και διαδικτυακά στο forumanaptixis.gr, η Δυτική Ελλάδα θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου για την ανάπτυξη. Ξεκινώντας το 1998, το Forum έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο πολυσυνέδριο-έκθεση της Δυτικής Ελλάδας: περισσότερα από 660 συνέδρια, 3.300 ομιλητές και πάνω από 125.000 συμμετέχοντες αποτυπώνουν τη δυναμική του. Πίσω από τη διοργάνωση βρίσκεται η εταιρεία «Σύμβουλος Ε.Ε.», με την εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων και το portal symboulos.gr να αποτελούν σημεία αναφοράς στον επιχειρηματικό και οικονομικό κόσμο.
Το 28ο Forum Ανάπτυξης – «Το Μέλλον της Ανάπτυξης»
Η φετινή θεματική εστιάζει σε τέσσερις μεγάλες προκλήσεις που αφορούν το μέλλον της κοινωνίας και της οικονομίας:
- Η Δημοκρατία της Ανάπτυξης – Ποιος αποφασίζει και με ποιες προτεραιότητες.
- Δημογραφική Καμπή – Υπογεννητικότητα και συρρίκνωση πληθυσμού ως «βραδυφλεγείς βόμβες».
- Έλλειψη Ανθρώπινου Δυναμικού – Δυσκολίες εύρεσης στελεχών σε κρίσιμους κλάδους.
- Ανθεκτικότητα απέναντι στην Κλιματική Κρίση – Η προστασία της ανάπτυξης από φυσικές καταστροφές.
Συμμετοχές έως 22 Οκτωβρίου
Οι δηλώσεις συνεδριακής, εκθεσιακής και χορηγικής συμμετοχής ολοκληρώνονται στις 22 Οκτωβρίου 2025, προσφέροντας σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς την ευκαιρία να είναι παρόντες σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς διαλόγου και συνεργασίας της χώρας.
διαβάστε ακόμα
- Στην Κω το 11ο «FVW workshop Greece», με επισκέψεις στη Νίσυρο και Κάλυμνο 26/09 | 15:38
- Επιστημονική Ημερίδα για την Ελιά και το Ελαιόλαδο στη Σελλασία Λακωνίας 24/09 | 14:44
- Το “NASA Space Apps Challenge” επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη 25/09 | 06:05
- Διεθνές συνέδριο στην Κρήτη για το μέλλον του τουριστικού μάρκετινγκ 23/09 | 14:06
- Αποκλεισμός του Ισραήλ από τη διεθνή τουριστική έκθεση TTG Travel Experience στο Ρίμινι 22/09 | 21:00
- Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου φιλοξενεί το CapsuleT Accelerator του Ξ.Ε.Ε. στις 23–24 Οκτωβρίου 23/09 | 10:57
- Χανιά: Διεθνές Συνέδριο για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 23/09 | 10:36
- Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου – Ελλάδας 22/09 | 13:38
- Στο Καστελόριζο το 2ο Διεθνές Συνέδριο «Smart Islands» για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών νησιών 18/09 | 11:22
- Αθήνα: «Σταυροδρόμι» για τους Digital Nomads με το Athens Nomad Fest 16/09 | 08:04
δημοφιλέστερα
- 1 Eπετειακή έκδοση | «Ο Τουρισμός Της Δωδεκανήσου στην περίοδο των μεγάλων κρίσεων 2015 – 2023». 29.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 2 XTERRA Open Water Swimming Challenge στη Βούλα 29.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Εγκρίσεις αλλά και αναβολές για ξενοδοχειακές επενδύσεις από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 29.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 4 O "Κήπος της Ζωής του Ιπποκράτη" στο Ikos Aria στην Κω 28.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Πώς μια κακή κριτική μπορεί να απογειώσει τη φήμη ενός ξενοδοχείου 29.09.2025 | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
- 6 Η Πάρος στο προσκήνιο της πολυτελούς κρουαζιέρας | Iωάννης Μπρας 29.09.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 7 Ο Παλμός της Ημέρας: Κλειστοί δρόμοι, ανοιχτά ερωτήματα… 29.09.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 8 Hyatt | Οι Αμερικανοί λαχταρούν περισσότερο ποιοτικό χρόνο, κάτι που προσφέρει το ταξίδι 28.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 9 Ένα εστιατόριο της Μάνης στον κατάλογο της Tripadvisor με τα καλύτερα Ελληνικά εστιατόρια 28.09.2025 | ΤΑΣΕΙΣ
- 10 Οι παραστάσεις που αρνούνται να κατέβουν 29.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ