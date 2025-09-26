Στην Κω 11ο «FVW workshop Greece», με επισκέψεις στη Νίσυρο και Κάλυμνο

Πλούσιο σε θεματικές προτάσεις θα είναι το «FVW workshop», που θα πραγματοποιηθεί στην Κω, από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου 2025. Η εκδήλωση περιλαμβάνει συνεδριακή ημέρα, την Παρασκευή 17/10/25, και επισκέψεις στα νησιά Νίσυρος και Κάλυμνος.

Το «FVW workshop» αφορά στη γερμανική αγορά και είναι γνωστό για τη δυναμική και τα αποτελέσματά του στον προορισμό από τις προηγούμενες 10 επιτυχημένες διοργανώσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας (Ρόδο, Κω, Κρήτη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη/Χαλκιδική, Κέρκυρα κλπ). Στην Κω πραγματοποιήθηκε ξανά το 2016 με στόχο την ανατροπή του αρνητικού κλίματος, το οποίο είχε δημιουργηθεί από το μεταναστευτικό θέμα και κατά κοινή παραδοχή συνέβαλε σημαντικά στην επαναφορά των πωλήσεων στην ομαλότητα όσον αφορά στη γερμανική αγορά.

Το FVW είναι το μεγαλύτερο ΜΜΕ για τον Τουρισμό στη Γερμανία, με πορεία πλέον των 50 ετών, διαθέτει δε τεράστια εμπειρία στα θέματα τουρισμού. Είναι ο διοργανωτής με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ένωσης Ξενοδόχων Κω, του ΚΩ.Α.Ν., του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος Κω, του Δήμου Καλυμνίων και του Δήμου Νισύρου, του τουριστικού γραφείου Travel Exchange καθώς και άλλων φορέων. Όλα τα fvw workshops ως τώρα τελούν υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Η δράση στηρίζεται από τοπικές επιχειρήσεις και φορείς. Χορηγός διαμονής και χορηγός συνεδρίου είναι το Grecotel LUXME. Χορηγός Μεταφοράς είναι η Aegean. Μεγάλοι χορηγοί είναι τα: Koullias Hotels και Mitsis Group.

Η δράση περιλαμβάνει πενθήμερη επίσκεψη και φιλοξενία στην Κω, μία συνεδριακή ημέρα – workshop - , βιωματικές εμπειρίες και επισκέψεις στα γειτονικά νησιά Νίσυρο και Κάλυμνο. To project σχεδιάζεται ώστε να φέρνει κοντά τον προορισμό με τους decision makers και το δίκτυο διανομής των tour operators, των retailers καθώς και του media τουρισμού FVW –επικοινωνεί καθημερινά με περίπου 8.000 τουριστικά γραφεία- με στόχο την αύξηση των πωλήσεων.

Στη συνεδριακή ημέρα θα συμμετέχουν και θα συζητήσουν εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων, επαγγελματίες του τουρισμού και οι οργανισμοί: All Tours (Oliver Grosse-Kleiman, Director Contracting Greece & Longhaul), TUI Group (Robin Brückner, Head of Product Greece & Cyprus), Dertour Group (Reinhard Stadlober, Head of Contracting Greece & Cyprus), Coral/Ferien Touristik (Hicabi Ayhan, Direktor Product Management), LMX (Lars Ludwig, CEO), Vtours (Christian Payr, Director Product Management), Studiosus (Peter Strub, COO).

Το workshop συντονίζει ο αρχισυντάκτης του FVW, Klaus Hildebrand. Υπεύθυνη έργου η Άντα Καραγιάννη, Praxis Plus. Θα ακολουθήσει speed dating για την παρουσίαση προορισμών και επιχειρήσεων.

Οι διοργανώσεις τέτοιου μεγέθους και εξωστρέφειας, στηρίζονται κατά πολύ στην υπεύθυνη συμμετοχή και υποστήριξη των επαγγελματιών κάθε κλάδου και των φορέων, ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Οι χορηγοί, υποστηρικτές θα ανακοινώνονται και θα προβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.