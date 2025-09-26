Στην Κω 11ο «FVW workshop Greece», με επισκέψεις στη Νίσυρο και Κάλυμνο
26 Sep 2025, 15:38 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ
TornosNews.gr
Πλούσιο σε θεματικές προτάσεις θα είναι το «FVW workshop», που θα πραγματοποιηθεί στην Κω, από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου 2025. Η εκδήλωση περιλαμβάνει συνεδριακή ημέρα, την Παρασκευή 17/10/25, και επισκέψεις στα νησιά Νίσυρος και Κάλυμνος.
Το «FVW workshop» αφορά στη γερμανική αγορά και είναι γνωστό για τη δυναμική και τα αποτελέσματά του στον προορισμό από τις προηγούμενες 10 επιτυχημένες διοργανώσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας (Ρόδο, Κω, Κρήτη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη/Χαλκιδική, Κέρκυρα κλπ). Στην Κω πραγματοποιήθηκε ξανά το 2016 με στόχο την ανατροπή του αρνητικού κλίματος, το οποίο είχε δημιουργηθεί από το μεταναστευτικό θέμα και κατά κοινή παραδοχή συνέβαλε σημαντικά στην επαναφορά των πωλήσεων στην ομαλότητα όσον αφορά στη γερμανική αγορά.
Το FVW είναι το μεγαλύτερο ΜΜΕ για τον Τουρισμό στη Γερμανία, με πορεία πλέον των 50 ετών, διαθέτει δε τεράστια εμπειρία στα θέματα τουρισμού. Είναι ο διοργανωτής με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ένωσης Ξενοδόχων Κω, του ΚΩ.Α.Ν., του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος Κω, του Δήμου Καλυμνίων και του Δήμου Νισύρου, του τουριστικού γραφείου Travel Exchange καθώς και άλλων φορέων. Όλα τα fvw workshops ως τώρα τελούν υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Η δράση στηρίζεται από τοπικές επιχειρήσεις και φορείς. Χορηγός διαμονής και χορηγός συνεδρίου είναι το Grecotel LUXME. Χορηγός Μεταφοράς είναι η Aegean. Μεγάλοι χορηγοί είναι τα: Koullias Hotels και Mitsis Group.
Η δράση περιλαμβάνει πενθήμερη επίσκεψη και φιλοξενία στην Κω, μία συνεδριακή ημέρα – workshop - , βιωματικές εμπειρίες και επισκέψεις στα γειτονικά νησιά Νίσυρο και Κάλυμνο. To project σχεδιάζεται ώστε να φέρνει κοντά τον προορισμό με τους decision makers και το δίκτυο διανομής των tour operators, των retailers καθώς και του media τουρισμού FVW –επικοινωνεί καθημερινά με περίπου 8.000 τουριστικά γραφεία- με στόχο την αύξηση των πωλήσεων.
Στη συνεδριακή ημέρα θα συμμετέχουν και θα συζητήσουν εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων, επαγγελματίες του τουρισμού και οι οργανισμοί: All Tours (Oliver Grosse-Kleiman, Director Contracting Greece & Longhaul), TUI Group (Robin Brückner, Head of Product Greece & Cyprus), Dertour Group (Reinhard Stadlober, Head of Contracting Greece & Cyprus), Coral/Ferien Touristik (Hicabi Ayhan, Direktor Product Management), LMX (Lars Ludwig, CEO), Vtours (Christian Payr, Director Product Management), Studiosus (Peter Strub, COO).
Το workshop συντονίζει ο αρχισυντάκτης του FVW, Klaus Hildebrand. Υπεύθυνη έργου η Άντα Καραγιάννη, Praxis Plus. Θα ακολουθήσει speed dating για την παρουσίαση προορισμών και επιχειρήσεων.
Οι διοργανώσεις τέτοιου μεγέθους και εξωστρέφειας, στηρίζονται κατά πολύ στην υπεύθυνη συμμετοχή και υποστήριξη των επαγγελματιών κάθε κλάδου και των φορέων, ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Οι χορηγοί, υποστηρικτές θα ανακοινώνονται και θα προβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.
διαβάστε ακόμα
- Επιστημονική Ημερίδα για την Ελιά και το Ελαιόλαδο στη Σελλασία Λακωνίας 24/09 | 14:44
- Το “NASA Space Apps Challenge” επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη 25/09 | 06:05
- Διεθνές συνέδριο στην Κρήτη για το μέλλον του τουριστικού μάρκετινγκ 23/09 | 14:06
- Αποκλεισμός του Ισραήλ από τη διεθνή τουριστική έκθεση TTG Travel Experience στο Ρίμινι 22/09 | 21:00
- Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου φιλοξενεί το CapsuleT Accelerator του Ξ.Ε.Ε. στις 23–24 Οκτωβρίου 23/09 | 10:57
- Χανιά: Διεθνές Συνέδριο για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 23/09 | 10:36
- Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου – Ελλάδας 22/09 | 13:38
- Στο Καστελόριζο το 2ο Διεθνές Συνέδριο «Smart Islands» για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών νησιών 18/09 | 11:22
- Αθήνα: «Σταυροδρόμι» για τους Digital Nomads με το Athens Nomad Fest 16/09 | 08:04
- 18 Σεπτεμβρίου στη Μάλτα το πρώτο ευρωπαϊκό συνέδριο για τη νομοθεσία στον τουρισμό 15/09 | 10:53
δημοφιλέστερα
- 1 Στο κόσκινο της ΑΑΔΕ η βραχυχρόνια μίσθωση από 1ης Οκτωβρίου – Εξετάζονται περιορισμοί σε κορεσμένες περιοχές 25.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 2 Tripadvisor | 9 Ελληνικά εστιατόρια στα καλύτερα στον κόσμο για το 2025 - Ποια είναι τα καλύτερα στην Ελλάδα 25.09.2025 | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
- 3 Κάρπαθος | Από την πεζοπορία στην κατάδυση: Το μοναδικό φεστιβάλ Κarpathos Climb & Adventure Fest 26.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Jet2 | 15 νέες συνδέσεις με Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026 26.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 5 "Χάσουμε – Κερδίσουμε, Εμείς θα το γλεντήσουμε"... 26.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Έρχεται το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) στην Ευρώπη για ταξιδιώτες τρίτων χωρών 26.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 7 Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Αγγελική Μητροπούλου: Η φέρουσα ικανότητα είναι η δικλίδα ασφαλείας 26.09.2025 | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
- 8 Νύχτες Πρεμιέρας: όλες οι must-see ταινίες 26.09.2025 | ΙΣΤΟΡΙΑ
- 9 Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το ετήσιο συνέδριο του Πολωνικού Επιμελητηρίου Τουρισμού 26.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Συναγερμός για τη βιωσιμότητα 26.09.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ