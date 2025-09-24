Επιστημονική Ημερίδα για την Ελιά και το Ελαιόλαδο στη Σελλασία Λακωνίας

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, στη Σελλασία Λακωνίας, η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα την ελιά και το ελαιόλαδο, η οποία αποτέλεσε κεντρικό γεγονός του 2ου Φεστιβάλ «Σπάρτη Ελιά & Ελαιόλαδο» που διοργάνωσε ο Δήμος Σπάρτης.

Το φεστιβάλ ξεκίνησε με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της 13ης και 14ης Σεπτεμβρίου – τη συναυλία του Παντελή Θαλασσινού και το χορευτικό αντάμωμα στο Ξηροκάμπι και στη Σπάρτη – και κορυφώθηκε με την ημερίδα, που συγκέντρωσε πλήθος επιστημόνων, φορέων και επαγγελματιών του αγροδιατροφικού τομέα.

Επίσημοι χαιρετισμοί

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Σπάρτης και οικοδεσπότης κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννης Ανδριανός, ο βουλευτής Λακωνίας και εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής κ. Νεοκλής Κρητικός, ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κ. Θεόδωρος Βερούτης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας κ. Γιάννης Παναρίτης και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης κ. Γιάννης Καρβουνιάρης.

Το πρώτο πάνελ

Στο πρώτο μέρος των εισηγήσεων μίλησαν:

ο κ. Γιώργος Μπουραζάνης, Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πελοποννήσου, με θέμα «Η φυσιογνωμία της Πελοποννήσου στην Ελιά και το Ελαιόλαδο – Προβλήματα και προοπτικές»,

ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, εκπρόσωπος του ΔΗΩ, για το «πρότυπο της Αναγεννητικής Γεωργίας»,

και ο κ. Στέλιος Μιχαλούτσος, μέλος του Δ.Σ. του ΔΟΕΠΕΛ, με την ομιλία «Ελιά: Ο καρπός που μας ενώνει».

Το δεύτερο πάνελ

Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι εισηγήσεις:

του κ. Γιώργου Σακελλαρόπουλου, εξαγωγέα και βιοκαλλιεργητή, με το θέμα «Η Ελαιοκομία από το χθες στο αύριο - Βιο-Λειτουργικά ελαιοπροϊόντα - DMB: η νέα ανακάλυψη στο ελαιόλαδο»,

της κ. Μαρίας Κουρή, Επίκουρης Καθηγήτριας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για «τον πολιτισμό της Ελιάκαι τη δυναμική ανάπτυξής του»,

και του κ. Κωνσταντίνου Μαρινάκου, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Προέδρου του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου, ο οποίος ανέδειξε τις «νέες ευκαιρίες του Ελαιοτουρισμού στη Λακωνία».

Υπό την αιγίδα σημαντικών φορέων

Η επιστημονική ημερίδα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και του Ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος», ενισχύοντας τον θεσμικό και αναπτυξιακό της χαρακτήρα.

Δηλώσεις Κωνσταντίνου Μαρινάκου

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου κ. Κωνσταντίνος Μαρινάκος τόνισε:

«Η ημερίδα έδωσε την ευκαιρία να αναδειχθούν οι πολλαπλές διαστάσεις της ελιάς και του ελαιολάδου. Στην εισήγησή μου εστίασα στον ελαιοτουρισμό, μια ειδική μορφή τουρισμού με υψηλή προστιθέμενη αξία, που μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης και συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της εγκατάλειψης της γης. Συγχαίρω τον Δήμο Σπάρτης και τον Δήμαρχο κ. Βακαλόπουλο για την πρωτοβουλία και το όραμα».

























