Διεθνές συνέδριο στην Κρήτη για το μέλλον του τουριστικού μάρκετινγκ

Η Κρήτη θα φιλοξενήσει από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2025 το 10ο διεθνές συνέδριο Advances in Tourism Marketing Conference (ATMC 2025) με θέμα «Resilient Futures & Creative Placemaking», όπου διοργανωτής είναι το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο.

Το ATMC, που ξεκίνησε το 2005 και έχει ήδη ταξιδέψει σε εννέα χώρες (από την Τουρκία και την Ισπανία, έως το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σλοβενία, το Μαρόκο και τη Γαλλία), επιστρέφει φέτος στην Ελλάδα για να αναδείξει τις νέες προοπτικές στο διεθνές τουριστικό μάρκετινγκ.

Ανθεκτικότητα και δημιουργία τόπων

Η θεματολογία επικεντρώνεται στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τουρισμός τις τελευταίες δεκαετίες – από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου μέχρι την πανδημία του COVID-19 και τις πρόσφατες γεωπολιτικές κρίσεις. Στόχος είναι να διερευνηθεί πώς η ακαδημαϊκή γνώση, η καινοτομία και η δημιουργικότητα μπορούν να οδηγήσουν σε πιο ανθεκτικά και βιώσιμα μοντέλα ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη θέση κατέχει η έννοια του creative placemaking – η δημιουργική διαχείριση του τόπου μέσα από πολιτισμό, αφήγηση, τοπική ταυτότητα και συμμετοχικές διαδικασίες, που ενισχύουν την ποιότητα ζωής και την ελκυστικότητα προορισμών.

Διεθνές βήμα διαλόγου

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν πανεπιστημιακοί, ερευνητές, φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά και εκπρόσωποι της αγοράς και της πολιτικής. Η θεματολογία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

Δημιουργικό τουρισμό και branding τόπων

Γαστρονομία, οινοτουρισμό και αγροτουρισμό

Βιωσιμότητα και υπερτουρισμό

Ψηφιακές εμπειρίες και UX design στον τουρισμό

Τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική

Συμπεριφορά ταξιδιωτών στα social media

Επιχειρηματικότητα και νέα μοντέλα συνεργατικής οικονομίας



Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ, δίπλα σε ελαιώνα και αγροτικό πάρκο του Πανεπιστημίου. Το Ηράκλειο, μέλος του Δικτύου Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO, αναδείχθηκε το 2023 ως μία από τις Επτά Παγκόσμιες Πόλεις της Γαστρονομίας, στοιχείο που θα αναδείξει και το κοινωνικό πρόγραμμα της διοργάνωσης.