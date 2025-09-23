Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου φιλοξενεί το CapsuleT Accelerator του Ξ.Ε.Ε. στις 23–24 Οκτωβρίου

Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου (ΕΞΡ) θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση του CapsuleT Accelerator, του πρώτου ελληνικού επιταχυντικού προγράμματος για τουριστικά startups, στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2025.

Το CapsuleT Accelerator αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς είναι το μοναδικό πρόγραμμα επιτάχυνσης νεοφυών επιχειρήσεων στη χώρα που εστιάζει στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες στον τουρισμό. Βρίσκεται ήδη στον 8ο κύκλο του, έχοντας στηρίξει δεκάδες νεοφυείς επιχειρήσεις που φέρνουν νέες ιδέες και τεχνολογικές λύσεις στον κλάδο.

Στη διοργάνωση της Ρόδου θα συμμετάσχουν 12 startups, οι οποίες θα επισκεφθούν το νησί με στόχο να γνωρίσουν το τουριστικό του προϊόν και να έρθουν σε επαφή με τις τοπικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κεντρική εκδήλωση, ανοιχτή σε τουριστικές επιχειρήσεις και στο κοινό, καθώς και επισκέψεις σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις της Ρόδου.

Η πρωτοβουλία αυτή δίνει την ευκαιρία στις startups να παρουσιάσουν καινοτόμες λύσεις, ενώ παράλληλα προσφέρει στα ξενοδοχεία και τις τοπικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με φρέσκες ιδέες που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τον εκσυγχρονισμό τους.

Πρόκειται για μια σημαντική δράση εξωστρέφειας για την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, που ενισχύει την εικόνα του νησιού ως κέντρου καινοτομίας στον τουρισμό, δίνοντας ταυτόχρονα ώθηση στη συνεργασία μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων και νέων τεχνολογικών πρωτοβουλιών. Παράλληλα, λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά επιχειρηματιών και επιστημόνων, ανοίγοντας νέους δρόμους και ιδέες γύρω από το πάντρεμα της τεχνολογίας με τον τουρισμό.

Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.