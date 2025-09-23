Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου φιλοξενεί το CapsuleT Accelerator του Ξ.Ε.Ε. στις 23–24 Οκτωβρίου
23 Sep 2025, 10:57 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ
TornosNews.gr
Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου (ΕΞΡ) θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση του CapsuleT Accelerator, του πρώτου ελληνικού επιταχυντικού προγράμματος για τουριστικά startups, στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2025.
Το CapsuleT Accelerator αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς είναι το μοναδικό πρόγραμμα επιτάχυνσης νεοφυών επιχειρήσεων στη χώρα που εστιάζει στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες στον τουρισμό. Βρίσκεται ήδη στον 8ο κύκλο του, έχοντας στηρίξει δεκάδες νεοφυείς επιχειρήσεις που φέρνουν νέες ιδέες και τεχνολογικές λύσεις στον κλάδο.
Στη διοργάνωση της Ρόδου θα συμμετάσχουν 12 startups, οι οποίες θα επισκεφθούν το νησί με στόχο να γνωρίσουν το τουριστικό του προϊόν και να έρθουν σε επαφή με τις τοπικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κεντρική εκδήλωση, ανοιχτή σε τουριστικές επιχειρήσεις και στο κοινό, καθώς και επισκέψεις σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις της Ρόδου.
Η πρωτοβουλία αυτή δίνει την ευκαιρία στις startups να παρουσιάσουν καινοτόμες λύσεις, ενώ παράλληλα προσφέρει στα ξενοδοχεία και τις τοπικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με φρέσκες ιδέες που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τον εκσυγχρονισμό τους.
Πρόκειται για μια σημαντική δράση εξωστρέφειας για την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, που ενισχύει την εικόνα του νησιού ως κέντρου καινοτομίας στον τουρισμό, δίνοντας ταυτόχρονα ώθηση στη συνεργασία μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων και νέων τεχνολογικών πρωτοβουλιών. Παράλληλα, λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά επιχειρηματιών και επιστημόνων, ανοίγοντας νέους δρόμους και ιδέες γύρω από το πάντρεμα της τεχνολογίας με τον τουρισμό.
Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.
διαβάστε ακόμα
- Αποκλεισμός του Ισραήλ από τη διεθνή τουριστική έκθεση TTG Travel Experience στο Ρίμινι 22/09 | 21:00
- Χανιά: Διεθνές Συνέδριο για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 23/09 | 10:36
- Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου – Ελλάδας 22/09 | 13:38
- Στο Καστελόριζο το 2ο Διεθνές Συνέδριο «Smart Islands» για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών νησιών 18/09 | 11:22
- Αθήνα: «Σταυροδρόμι» για τους Digital Nomads με το Athens Nomad Fest 16/09 | 08:04
- 18 Σεπτεμβρίου στη Μάλτα το πρώτο ευρωπαϊκό συνέδριο για τη νομοθεσία στον τουρισμό 15/09 | 10:53
- Η Σητεία στο τιμόνι της διεθνούς προβολής με την Porsche 11/09 | 10:42
- ΜΑΙΧ | Πολιτικές για βιώσιμη και πλούσια αγροδιατροφή και αγροβιοποικιλότητα 10/09 | 13:49
- Ο Δήμος Πύργου στο επίκεντρο μεγάλων συνεδριακών γεγονότων 10/09 | 10:43
- ΔΕΘ: Συναυλία για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη απόψε στις 21:30 09/09 | 15:40
δημοφιλέστερα
- 1 Γιατί έχει "μπλοκάρει" η εθνική καμπάνια "Rebranding Greece"; Διαβάστε στο Tornos News όλο το παρασκήνιο 23.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 2 Η νέα τουριστική ταυτότητα της Πελοποννήσου | Τι λέει στο Τ.Ν. ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θ Μιχελόγγονας 23.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Ο Έλληνας που αναλαμβάνει το φιλόδοξο σχέδιο της United Hospitality Management 22.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 4 Πώς θα αποσυμφορηθεί το ιστορικό λιμάνι της Ναυπάκτου 23.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Δήμος Θάσου: Ψήφισμα για τη μείωση του ΦΠΑ και ενίσχυση των υποδομών 23.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Δήμος Βέλου-Βόχας: Απαγόρευση χρήσης νερού για πισίνες 23.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 7ος Δίβρις HardTrailRace: Η Λαμπεία στο επίκεντρο του ορεινού τρεξίματος και του αθλητικού τουρισμού 23.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Αποκλεισμός του Ισραήλ από τη διεθνή τουριστική έκθεση TTG Travel Experience στο Ρίμινι 22.09.2025 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ
- 9 Έρευνα Wizz-Air | Γιατί οι επιβάτες χειροκροτούν μετά την προσγείωση; 23.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 10 H επιχορήγηση για 5άστερη ξενοδοχειακή επένδυση στην Πάτρα 23.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ