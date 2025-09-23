Χανιά: Διεθνές Συνέδριο για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή
23 Sep 2025, 10:36 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ
TornosNews.gr
Με κέντρο τα Χανιά, η Κρήτη φιλοξενεί για δεύτερη φορά μια κορυφαία επιστημονική συνάντηση γCP 2025) άνοιξε τις εργασίες του σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 στο Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC), με τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή (EURECA-PRO).
Το συνέδριο, που θα διαρκέσει έως τις 24 Σεπτεμβρίου, εστιάζει στον Στόχο 12 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, προωθώντας τον διάλογο γύρω από την υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή πόρων, αγαθών και υπηρεσιών. Στη διάρκεια του διημέρου θα παρουσιαστούν 134 πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες, καλύπτοντας το πλήρες φάσμα της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής. Τις παρουσιάσεις θα παρακολουθήσουν περίπου 180 συμμετέχοντες, ανάμεσά τους επιστήμονες, φοιτητές και εκπρόσωποι της βιομηχανίας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι δύο κεντρικές ομιλίες από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες:
- Prof. Jason Hallett (Imperial College London, U.K.), με θέμα: «What is the Future for Green and Sustainable Chemical Technology?»
- Καθ. Απόστολος Βουλγαράκης (Πολυτεχνείο Κρήτης), με θέμα: «Environmental Impacts of Wildfires on Global, Regional and Local Scales».
Με στόχο την αναζήτηση καινοτόμων λύσεων για μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη, το INCORCP 2025 καθιστά τα Χανιά για άλλη μια φορά σημείο αναφοράς στη διεθνή επιστημονική συζήτηση για το μέλλον του πλανήτη.
