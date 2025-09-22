Αποκλεισμός του Ισραήλ από τη διεθνή τουριστική έκθεση TTG Travel Experience στο Ρίμινι

Η Italian Exhibition Group (IEG), διοργανώτρια της διεθνούς έκθεσης TTG Travel Experience που θα πραγματοποιηθεί στο Ρίμινι από 8 έως 10 Οκτωβρίου, αποφάσισε να αποκλείσει το Ισραήλ από τη φετινή διοργάνωση, έπειτα από αντιδράσεις των τοπικών αρχών.

Η απόφαση ελήφθη μετά από επιστολές του δημάρχου Ρίμινι, Τζαμίλ Σαντεγκολβαάντ, και του προέδρου της περιφέρειας Εμίλια-Ρομάνια, Μικέλε ντε Πασκάλε, οι οποίοι ζήτησαν την ακύρωση της ισραηλινής παρουσίας λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα. «Δεν θεωρούμε ηθικά και δεοντολογικά αποδεκτό να προτείνονται σήμερα ως τουριστικοί προορισμοί περιοχές πολέμου, τρόμου και θανάτου», τόνισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Πολιτικές Αντιδράσεις στην Ιταλία

Η απόφαση προκάλεσε έντονο πολιτικό διάλογο σε εθνικό επίπεδο.

Η υπουργός Τουρισμού, Ντανιέλα Σαντανκέ, εξέφρασε την έκπληξή της και υπογράμμισε ότι οι διεθνείς εκθέσεις πρέπει να παραμένουν χώροι οικονομικής και πολιτιστικής ανταλλαγής, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι τέτοιες κινήσεις μπορεί να δημιουργήσουν επικίνδυνο προηγούμενο για το ρόλο της Ιταλίας στις διεθνείς εμπορικές εκθέσεις.

Στον αντίποδα, η ηγέτιδα του Δημοκρατικού Κόμματος (PD) Έλι Σλάιν στήριξε την παρέμβαση των τοπικών αρχών, κατηγορώντας την ιταλική κυβέρνηση ότι δεν αναλαμβάνει αντίστοιχες πρωτοβουλίες απέναντι στην πολιτική του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, την οποία χαρακτήρισε υπεύθυνη για «εγκλήματα πολέμου» στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Επιπτώσεις στην Έκθεση

Η TTG Travel Experience αποτελεί κορυφαίο γεγονός για την ιταλική τουριστική βιομηχανία, προσελκύοντας δεκάδες χώρες, προορισμούς και εταιρείες. Η απουσία του Ισραήλ θεωρείται σπάνια περίπτωση όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τη λίστα εκθετών. Αν και δεν έχουν υπάρξει άλλες ακυρώσεις, η υπόθεση ανέδειξε το πώς διεθνείς συγκρούσεις μπορούν να αγγίξουν τον χώρο της τουριστικής προώθησης.

Η IEG, πέρα από την επιβεβαίωση της μη συμμετοχής του Ισραήλ, δεν έχει προβεί σε περαιτέρω αναλυτικές δηλώσεις. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η έκθεση θα διεξαχθεί κανονικά με ισχυρή διεθνή παρουσία και πλούσιο πρόγραμμα.

Συμβολισμός και Προεκτάσεις

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο εντεινόμενης κριτικής στην Ευρώπη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, όπου διάφοροι φορείς και τοπικές αρχές υιοθετούν συμβολικές μορφές «αποστασιοποίησης». Στην περίπτωση του Ρίμινι, η σύγκρουση στη Γάζα συνδέθηκε άμεσα με έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς θεσμούς της Ιταλίας, μετατρέποντας μια εμπορική έκθεση σε σημείο αναφοράς της πολιτικής αντιπαράθεσης για τη Μέση Ανατολή.

Παρά την αντιπαράθεση, η TTG Travel Experience αναμένεται να προσελκύσει υψηλή επισκεψιμότητα και ευρεία διεθνή συμμετοχή, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως κομβικού γεγονότος για την τουριστική αγορά της Μεσογείου και της Ευρώπης.