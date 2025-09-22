Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου – Ελλάδας
22 Sep 2025, 13:38 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ
TornosNews.gr
Κύπρος και Ελλάδα συνενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας τους και για ανάδειξη των πλεονεκτημάτων τους στην οικονομία και στο επιχειρείν. Στα πλαίσια αυτά, οι αρμόδιοι φορείς των δύο χωρών, οργανώνουν την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 – 18:00 το "Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Φόρουμ" στο ξενοδοχείο Electra Palace στην Αθήνα.
Το Φόρουμ, που αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων επιχειρήσεων και συνέδρων, θα εστιάσει στους σύγχρονους τομείς των επενδύσεων, της υψηλής τεχνολογίας, της καινοτομίας και της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
Οι τομείς αυτοί είναι σημαντικοί και για τις δύο χώρες και επιδιώκεται η αξιοποίηση τους για τη νέα εποχή στην οικονομία και στις επιχειρήσεις των δύο χωρών.
Το Φόρουμ τέθηκε υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας Φιλίππας Καρσερα Χριστοδουλίδη και σ΄ αυτό προσκλήθηκαν για να παρευρεθούν και να μιλήσουν ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου κ. Γ. Παπαναστασίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης της Ελλάδας κ. Τάκη Θεοδωρικάκος, ο Πρόεδρος της Enteprise Greece κ. Δημήτρης Σκάλκος, ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδας κ. Σταύρος Αυγουστίδης, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Στ. Σταύρου, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Μπρατάκος, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Invest Cyprus κα Λία Ριρή, εκπρόσωποι των Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς των δύο χωρών, εκπρόσωποι των Γυναικείων Οργανώσεων Κύπρου – Ελλάδας, στελέχη επιχειρήσεων από τις δύο χώρες και άλλοι.
Η εκδήλωση οργανώνεται από το ΚΕΒΕ, το Invest Cyprus και το Enterprise Greece και στηρίζουν η Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα, η Ένωση Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), η Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών BPW CYPRUS, και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).
