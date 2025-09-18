Στο Καστελόριζο το 2ο Διεθνές Συνέδριο «Smart Islands» για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών νησιών

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο «Smart Islands» θα πραγματοποιηθεί στο Καστελόριζο στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου, με πρωτοβουλία του International Hellenic Association (IHA), σε συνεργασία με τους Δήμους Μεγίστης, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Καλυμνίων και Κηφισιάς, υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανταλλαγή απόψεων και η αναζήτηση λύσεων για τα σημαντικά ζητήματα των μικρών ελληνικών νησιών, όπως η ενέργεια, το νερό, η εκπαίδευση και η ιατρική φροντίδα, με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και σεβασμό στον γεωφυσικό χαρακτήρα κάθε νησιού.

Η διοργάνωση ακολουθεί την επιτυχία του πρώτου Συνεδρίου που έγινε το 2024 στην Ψέριμο και φέρνει στο προσκήνιο τη συνεργασία ελληνικών φορέων της διασποράς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών.