Στο Καστελόριζο το 2ο Διεθνές Συνέδριο «Smart Islands» για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών νησιών
18 Sep 2025, 11:22 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ
TornosNews.gr
Το 2ο Διεθνές Συνέδριο «Smart Islands» θα πραγματοποιηθεί στο Καστελόριζο στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου, με πρωτοβουλία του International Hellenic Association (IHA), σε συνεργασία με τους Δήμους Μεγίστης, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Καλυμνίων και Κηφισιάς, υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανταλλαγή απόψεων και η αναζήτηση λύσεων για τα σημαντικά ζητήματα των μικρών ελληνικών νησιών, όπως η ενέργεια, το νερό, η εκπαίδευση και η ιατρική φροντίδα, με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και σεβασμό στον γεωφυσικό χαρακτήρα κάθε νησιού.
Η διοργάνωση ακολουθεί την επιτυχία του πρώτου Συνεδρίου που έγινε το 2024 στην Ψέριμο και φέρνει στο προσκήνιο τη συνεργασία ελληνικών φορέων της διασποράς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών.
διαβάστε ακόμα
- Αθήνα: «Σταυροδρόμι» για τους Digital Nomads με το Athens Nomad Fest 16/09 | 08:04
- 18 Σεπτεμβρίου στη Μάλτα το πρώτο ευρωπαϊκό συνέδριο για τη νομοθεσία στον τουρισμό 15/09 | 10:53
- Η Σητεία στο τιμόνι της διεθνούς προβολής με την Porsche 11/09 | 10:42
- ΜΑΙΧ | Πολιτικές για βιώσιμη και πλούσια αγροδιατροφή και αγροβιοποικιλότητα 10/09 | 13:49
- Ο Δήμος Πύργου στο επίκεντρο μεγάλων συνεδριακών γεγονότων 10/09 | 10:43
- ΔΕΘ: Συναυλία για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη απόψε στις 21:30 09/09 | 15:40
- Στις 22 και 23 Οκτωβρίου η Διεθνής Έκθεση WTTT EXPO στη Φλόριντα 08/09 | 06:58
- «Μαγνήτης» η 89η ΔΕΘ με αυξημένη επισκεψιμότητα από το πρώτο Σαββατοκύριακο 07/09 | 16:26
- Τον Φεβρουάριο του 2026 το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting στη Γλυφάδα 01/09 | 12:08
- Το fvw | TravelTalk επιστρέφει στην Κω: Οι Γερμανοί πράκτορες, ο όρκος του Ιπποκράτη, η Νίσυρος και η Κάλυμνος 27/08 | 07:44
δημοφιλέστερα
- 1 Μ. Χαχλιούτης: Πέντε θητείες, ένα όραμα | Το ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου στην πρώτη γραμμή της τουριστικής ανάπτυξης | Συνέντευξη στο Tornos News 17.09.2025 | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
- 2 AEGEAN: Πτήσεις, νέα δρομολόγια και ανάπτυξη παρά τις προκλήσεις του 2025 18.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 Δήμος Παιονίας: Αρνητική γνωμοδότηση σε αίτημα για ερευνητικές εργασίες για διαπίστωση κοιτάσματος καολίνη 18.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Διοικητική αποβολή από ξενώνα στη Μήλο - Διαγωνισμός για εκμίσθωση ξενοδοχείου στη Δοϊράνη 18.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Χερσόνησος | Σταθερός δεσμός με τη Μεγάλη Βρετανία και όραμα για βιώσιμο τουρισμό 18.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τη νέα διοίκηση του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης 17.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 ΙΝΣΕΤΕ: Πρωταθλήτρια στην ικανοποίηση επισκεπτών η Ελλάδα - Τι επηρεάζει τη φήμη της 17.09.2025 | ΣΕΤΕ
- 8 Σεπτέμβριος γεμάτος εμπειρίες: Από τα βουνά της Ηπείρου έως τη Μεσσηνία και το Αιγαίο 18.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- 9 Πέντε μέρες γεμάτες τέχνη: Η Art Athina επιστρέφει στο Ζάππειο 18.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- 10 Ryanair: Καταδικάστηκε επιβάτης που επιτέθηκε στο πλήρωμα – Μήνυμα «μηδενικής ανοχής» 17.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ