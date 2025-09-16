Αθήνα: «Σταυροδρόμι» για τους Digital Nomads με το Athens Nomad Fest

Της Χριστίνας Κουσουνή

Η Αθήνα φιλοξενεί ήδη το Athens Nomad Fest, μια διοργάνωση αφιερωμένη στη φιλοσοφία των ψηφιακών νομάδων και στον τρόπο που η νέα αυτή κοινότητα επαναπροσδιορίζει την εργασία, την επικοινωνία και την ίδια την καθημερινότητα. Το φεστιβάλ ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες και ολοκληρώνεται στις 19 Σεπτεμβρίου, με μια ξεχωριστή τριήμερη εκδρομή στον Πόρο που θα δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα αυθεντικό κομμάτι της ελληνικής νησιωτικής ζωής.

Το φεστιβάλ συγκεντρώνει freelancers, επιχειρηματίες, δημιουργούς και επαγγελματίες της ψηφιακής οικονομίας από όλο τον κόσμο, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία δικτύωσης, συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών. Στην καρδιά της Αθήνας, η διοργάνωση επιχειρεί να αναδείξει την πόλη σε διεθνή κόμβο για digital nomads, συνδυάζοντας την ιστορική της ταυτότητα με τη δυναμική της σύγχρονης καινοτομίας.

Όπως ανέφερε στο Tornos News ο συνιδρυτής του Athens Nomad Fest, Μάρκος Κορβέσης, είναι «συγκινητικό να βλέπω πάνω από 200 συμμετέχοντες από 6 ηπείρους να έρχονται στην Αθήνα για μια εβδομάδα γεμάτη έμπνευση», υπογραμμίζοντας ότι στη διάρκεια του φεστιβάλ πραγματοποιούνται περισσότερες από 30 ομιλίες και workshops με διεθνείς ομιλητές, που καλύπτουν θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα social media, το branding και η επιχειρηματικότητα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται καίρια ζητήματα που αφορούν την επαγγελματική ζωή των ψηφιακών νομάδων: από την εκκίνηση και ανάπτυξη online επιχειρήσεων, μέχρι τη σημασία της δημιουργίας κοινοτήτων, τη διαχείριση χρόνου, την παραγωγικότητα, την οικονομική ανεξαρτησία και τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, το Athens Nomad Fest δίνει έμφαση στην εμπειρία: πέρα από τις ομιλίες και τα workshops, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν ουσιαστικά μεταξύ τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να δημιουργήσουν συνέργειες που ξεπερνούν τα στενά όρια ενός επαγγελματικού συνεδρίου.

Ο κ. Κορβέσης τόνισε ακόμη ότι η δυναμική δεν σταματά με το φεστιβάλ: «από τον Μάιο του 2025 οργανώνουμε τις CoWorking Wednesdays, όπου κάθε εβδομάδα 15-20 άτομα εργαζόμαστε παρέα με τα laptops μας, γνωριζόμαστε και ανταλλάσσουμε εμπειρίες, καθώς και networking meetups που προσελκύουν έως και 40 άτομα όπως locals, nomads και expats». Ο συνιδρυτής του Athens Nomad Fest συμπλήρωσε ότι όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα έχει τις βάσεις για να εξελιχθεί σε παγκόσμιο κόμβο για ψηφιακούς νομάδες, κάτι που μπορεί να ενισχύσει τον τουρισμό, την οικονομία και να φέρει νέες ιδέες, συνεργασίες και επενδύσεις στη χώρα.

Η παρουσία του φεστιβάλ στην Αθήνα δεν είναι τυχαία. Η ελληνική πρωτεύουσα, με τον πλούσιο πολιτισμό, τη ζωντανή ατμόσφαιρα και τον ολοένα πιο εξωστρεφή χαρακτήρα της, προσφέρει το ιδανικό υπόβαθρο για να ανθίσει μια διεθνής κοινότητα που εργάζεται εξ αποστάσεως αλλά επιδιώκει σύνδεση και δημιουργικότητα στον φυσικό χώρο.

Το Athens Nomad Fest δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ είναι μια πρόσκληση για να ξανασκεφτούμε την εργασία, τη συνεργασία και τη ζωή στον 21ο αιώνα, με την Αθήνα να τοποθετείται δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη των digital nomads.