18 Σεπτεμβρίου στη Μάλτα το πρώτο ευρωπαϊκό συνέδριο για τη νομοθεσία στον τουρισμό
15 Sep 2025, 10:53 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ
TornosNews.gr
Το πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Νομοθεσία στον Τουρισμό θα πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 στο Campus της Παλιάς Πανεπιστημιούπολης της Μάλτας, στη Βαλέτα. Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά, διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο της Μάλτας με τη στήριξη της Αρχής Τουρισμού της Μάλτας και σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UN Tourism).
Με κεντρικό θέμα «Διαμορφώνοντας το Μέλλον: Η Νομοθεσία για τον Τουρισμό στην Ευρώπη», το συνέδριο φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια σταθερή πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ κρατών-μελών, νομικών εμπειρογνωμόνων, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών του τουρισμού. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην εξέλιξη του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τον τουρισμό στην Ευρώπη.
Μέσα από κριτική και προοδευτική προσέγγιση, το συνέδριο στοχεύει στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο η νομοθεσία μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις ταχείες αλλαγές και στις νέες προκλήσεις του κλάδου, συμβάλλοντας τελικά σε μια πιο ισχυρή, βιώσιμη και έτοιμη για το μέλλον διακυβέρνηση του τουρισμού στην περιοχή.
διαβάστε ακόμα
- Η Σητεία στο τιμόνι της διεθνούς προβολής με την Porsche 11/09 | 10:42
- ΜΑΙΧ | Πολιτικές για βιώσιμη και πλούσια αγροδιατροφή και αγροβιοποικιλότητα 10/09 | 13:49
- Ο Δήμος Πύργου στο επίκεντρο μεγάλων συνεδριακών γεγονότων 10/09 | 10:43
- ΔΕΘ: Συναυλία για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη απόψε στις 21:30 09/09 | 15:40
- Στις 22 και 23 Οκτωβρίου η Διεθνής Έκθεση WTTT EXPO στη Φλόριντα 08/09 | 06:58
- «Μαγνήτης» η 89η ΔΕΘ με αυξημένη επισκεψιμότητα από το πρώτο Σαββατοκύριακο 07/09 | 16:26
- Τον Φεβρουάριο του 2026 το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting στη Γλυφάδα 01/09 | 12:08
- Το fvw | TravelTalk επιστρέφει στην Κω: Οι Γερμανοί πράκτορες, ο όρκος του Ιπποκράτη, η Νίσυρος και η Κάλυμνος 27/08 | 07:44
- Στη Ρόδο το 6ο Διεθνές Συνέδριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου 14/08 | 06:44
- Τουρισμός στα χρόνια της κλιματικής κρίσης: Η Ρόδος φιλοξενεί το 1ο TCC Forum 01/08 | 07:02
δημοφιλέστερα
- 1 Ρεκόρ αφίξεων τον Αύγουστο, αλλά «διπλή ταχύτητα» στα 14 αεροδρόμια της Fraport 12.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 Τέλος στην πολύκροτη διαμάχη Μίλτου Καμπουρίδη – DCI με εξωδικαστικό συμβιβασμό 15.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Αδελφοποίηση Δήμου Σαλαμίνας με την πόλη Misato της Ιαπωνίας: Ενίσχυση διεθνών σχέσεων και πολιτισμικών δεσμών 15.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Πού έφθασαν τα έσοδα από το Τέλος Κρουαζιέρας τους πρώτους μήνες εφαρμογής - Συνέντευξη Στέφανου Γκίκα στο Tornos News 15.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 5 Μεσολόγγι: Διαγωνισμός εκμίσθωσης δημοτικού ιχθυοτροφείου με δυνατότητα εναλλακτικής τουριστικής δραστηριότητας 15.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Ryanair: Nέα βάση στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Τιράνων τον Απρίλιο του 2026 15.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 7 Athens Riviera Seafront Experience: Κινηματογράφηση για τουριστική προώθηση της Αττικής 15.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 The Sun: Η Σίφνος πρώτη ανάμεσα σε Ελληνικά νησιά με τη καλύτερη σχέση τιμής και ποιότητας - Ρεκόρ αφίξεων το 2025 15.09.2025 | ΤΑΣΕΙΣ
- 9 Dadia Trail Run: Ο αθλητισμός ως μοχλός τουριστικής αναγέννησης 15.09.2025 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
- 10 Ιωάννινα: Νέοι δρόμοι, νέο αεροδρόμιο, μοναδικός προορισμός 14.09.2025 | ΠΟΞ