18 Σεπτεμβρίου στη Μάλτα το πρώτο ευρωπαϊκό συνέδριο για τη νομοθεσία στον τουρισμό

Το πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Νομοθεσία στον Τουρισμό θα πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 στο Campus της Παλιάς Πανεπιστημιούπολης της Μάλτας, στη Βαλέτα. Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά, διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο της Μάλτας με τη στήριξη της Αρχής Τουρισμού της Μάλτας και σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UN Tourism).

Με κεντρικό θέμα «Διαμορφώνοντας το Μέλλον: Η Νομοθεσία για τον Τουρισμό στην Ευρώπη», το συνέδριο φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια σταθερή πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ κρατών-μελών, νομικών εμπειρογνωμόνων, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών του τουρισμού. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην εξέλιξη του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τον τουρισμό στην Ευρώπη.

Μέσα από κριτική και προοδευτική προσέγγιση, το συνέδριο στοχεύει στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο η νομοθεσία μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις ταχείες αλλαγές και στις νέες προκλήσεις του κλάδου, συμβάλλοντας τελικά σε μια πιο ισχυρή, βιώσιμη και έτοιμη για το μέλλον διακυβέρνηση του τουρισμού στην περιοχή.