Η Σητεία στο τιμόνι της διεθνούς προβολής με την Porsche
11 Sep 2025, 10:42 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ
TornosNews.gr
Η Σητεία μετατράπηκε σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς, καθώς φιλοξενεί την παρουσίαση της νέας σειράς supercars της Porsche. Δημοσιογράφοι από το εξωτερικό βρίσκονται ήδη στην περιοχή για να γνωρίσουν επτά νέα μοντέλα της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, με τις πρώτες δοκιμές να εντυπωσιάζουν.
Ο δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης, παρακολούθησε από κοντά τα test drives, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επιλογή της πόλης ως τόπου διεθνούς προβολής.
«Το ξεχωριστό φυσικό τοπίο αλλά και η θερμή Σητειακή φιλοξενία κέρδισαν τους διοργανωτές. Η Σητεία αποδεικνύει ότι μπορεί να φιλοξενεί με επιτυχία γεγονότα παγκοσμίου εμβέλειας, δημιουργώντας δεσμούς και προϋποθέσεις για μελλοντικές συνεργασίες», τόνισε, χαρακτηρίζοντας τη διοργάνωση ως «εξαιρετική ευκαιρία προβολής και διαφήμισης» για την περιοχή.
Η επιλογή της Σητείας από έναν κορυφαίο παγκόσμιο κατασκευαστή αυτοκινήτων δεν είναι τυχαία. Ο συνδυασμός φυσικής ομορφιάς, αυθεντικής φιλοξενίας και σύγχρονων υποδομών καθιστά την περιοχή ιδανικό προορισμό όχι μόνο για τουρισμό, αλλά και για την υλοποίηση διεθνών εκδηλώσεων με υψηλές απαιτήσεις.
Με τη φιλοξενία της Porsche, η Σητεία ενισχύει περαιτέρω το προφίλ της στον παγκόσμιο χάρτη, δείχνοντας ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος διοργανώσεων που ξεπερνούν τα στενά όρια του τουρισμού και ανοίγουν νέες προοπτικές για την τοπική ανάπτυξη.
