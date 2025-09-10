ΜΑΙΧ | Πολιτικές για βιώσιμη και πλούσια αγροδιατροφή και αγροβιοποικιλότητα

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) διοργανώνει τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025, στο Συνεδριακό Κέντρο του ΜΑΙΧ (αίθ. Θαλής) από τις 11:00 π.μ. έως τις 14:30 μ.μ., εκδήλωση με τίτλο: «Μαγειρεύουμε πολιτικές για βιώσιμη και πλούσια αγροδιατροφή και αγροβιοποικιλότητα – Έργο BioValue (Horizon 2020)».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BioValue/Horizon 2020, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της βιοποικιλότητας στον αγροδιατροφικό τομέα, αναδεικνύοντας υποχρησιμοποιούμενα φυτικά είδη και ποικιλίες και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και γαστρονομικών δημιουργιών.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να φέρει κοντά φορείς χάραξης πολιτικής, παραγωγούς, εκπροσώπους του αγροδιατροφικού τομέα και επαγγελματίες της εστίασης ενισχύοντας τον διάλογο ανάμεσα στην πολιτική, τη γαστρονομία και την καινοτομία.

Κατά τη διάρκειά της θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου BioValue, καλές πρακτικές και στρατηγικές για την προώθηση υποχρησιμοποιούμενων φυτικών ειδών, καθώς και ιδέες για δημιουργικές διατροφικές επιλογές. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, μέσα από δημιουργίες καταξιωμένων σεφ, εμπνευσμένες από υποχρησιμοποιούμενα φυτικά είδη.

Το ερευνητικό έργο BioValue «Eργαλείο προσομοίωσης για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας στην αγροδιατροφική αλυσίδα, ακολουθώντας την προσέγγιση από το πιρούνι στο χωράφι» (Fork-to-farm agent-based simulation tool augmenting BIOdiversity in the agri-food VALUE chain – BIOVALUE) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο προτείνει την εισαγωγή υποχρησιμοποιούμενων ποικιλιών δημητριακών, οσπρίων, φυλλωδών και φρουτωδών λαχανικών στην αλυσίδα αξίας αγροδιατροφικών προϊόντων ως μέσο αντιμετώπισης κρίσιμων προκλήσεων που σχετίζονται με την αγροβιοποικιλότητα, την επισιτιστική ασφάλεια, τη διατροφή και την κλιματική αλλαγή.

Το BioValue που ξεκίνησε το 2021 και λήγει στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 συντονίζεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας και επισκέπτη καθηγητή του ΜΑΙΧ, κ. Κωνσταντίνο Μάττα. Στο έργο συμμετέχουν 17 εταίροι από 12 χώρες — ανάμεσά τους και το ΜΑΙΧ — όπως: Νορβηγία, Ουγγαρία, Γαλλία, Κύπρος, Ισπανία, Εσθονία, Γερμανία, Τουρκία, Ιταλία, Γεωργία και Σερβία.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.