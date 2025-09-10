Ο Δήμος Πύργου στο επίκεντρο μεγάλων συνεδριακών γεγονότων

Ο Δήμος Πύργου αναδεικνύεται σε προορισμό για μεγάλα συνεδριακά γεγονότα, φιλοξενώντας από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025 την Ολομέλεια Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, σε Πύργο και Αρχαία Ολυμπία.

Η εκδήλωση, που συνδιοργανώνεται από τον δήμο Πύργου και τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηλείας, με χορηγό τη Νομική Βιβλιοθήκη, ξεκινά την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στο Συνεδριακό Κέντρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, με ένα μουσικό αφιέρωμα στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο, με καταγωγή από το Λατζόϊ Ηλείας.

Η κύρια συνεδρίαση της Ολομέλειας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στις 10:00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου στον Πύργο.

Ο δήμαρχος Πύργου, Στάθης Καννής, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία τέτοιων διοργανώσεων για την εξωστρέφεια του δήμου: «Μετά τη συνεισφορά μας στην πραγματοποίηση του Οδοντιατρικού Συνεδρίου πέρυσι, φέτος συμβάλλουμε καθοριστικά στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και σύντομα θα φιλοξενήσουμε το 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής στη Σκαφιδιά. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε τον Δήμο Πύργου σημείο αναφοράς για μεγάλα συνεδριακά γεγονότα».