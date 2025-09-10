Ο Δήμος Πύργου στο επίκεντρο μεγάλων συνεδριακών γεγονότων
10 Sep 2025, 10:43 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ
TornosNews.gr
Ο Δήμος Πύργου αναδεικνύεται σε προορισμό για μεγάλα συνεδριακά γεγονότα, φιλοξενώντας από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025 την Ολομέλεια Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, σε Πύργο και Αρχαία Ολυμπία.
Η εκδήλωση, που συνδιοργανώνεται από τον δήμο Πύργου και τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηλείας, με χορηγό τη Νομική Βιβλιοθήκη, ξεκινά την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στο Συνεδριακό Κέντρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, με ένα μουσικό αφιέρωμα στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο, με καταγωγή από το Λατζόϊ Ηλείας.
Η κύρια συνεδρίαση της Ολομέλειας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στις 10:00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου στον Πύργο.
Ο δήμαρχος Πύργου, Στάθης Καννής, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία τέτοιων διοργανώσεων για την εξωστρέφεια του δήμου: «Μετά τη συνεισφορά μας στην πραγματοποίηση του Οδοντιατρικού Συνεδρίου πέρυσι, φέτος συμβάλλουμε καθοριστικά στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και σύντομα θα φιλοξενήσουμε το 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής στη Σκαφιδιά. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε τον Δήμο Πύργου σημείο αναφοράς για μεγάλα συνεδριακά γεγονότα».
διαβάστε ακόμα
- ΔΕΘ: Συναυλία για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη απόψε στις 21:30 09/09 | 15:40
- Στις 22 και 23 Οκτωβρίου η Διεθνής Έκθεση WTTT EXPO στη Φλόριντα 08/09 | 06:58
- «Μαγνήτης» η 89η ΔΕΘ με αυξημένη επισκεψιμότητα από το πρώτο Σαββατοκύριακο 07/09 | 16:26
- Τον Φεβρουάριο του 2026 το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting στη Γλυφάδα 01/09 | 12:08
- Το fvw | TravelTalk επιστρέφει στην Κω: Οι Γερμανοί πράκτορες, ο όρκος του Ιπποκράτη, η Νίσυρος και η Κάλυμνος 27/08 | 07:44
- Στη Ρόδο το 6ο Διεθνές Συνέδριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου 14/08 | 06:44
- Τουρισμός στα χρόνια της κλιματικής κρίσης: Η Ρόδος φιλοξενεί το 1ο TCC Forum 01/08 | 07:02
- Στο Ηράκλειο το 11ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας & Νέων Τεχνολογιών SafeHeraklion 2025 25/07 | 11:33
- Αειφόρος Τουρισμός στη Μεσόγειο | Διεθνές Συνέδριο "Paths that Last" στο Σπλιτ 07/07 | 16:12
- ΑΒΤΑ | Η Ισπανία στο επίκεντρο της συζήτησης για τον υπερτουρισμό στο συνέδριο στη Μαγιόρκα 25/06 | 10:22
δημοφιλέστερα
- 1 Τι απαντά το υπουργείο Τουρισμού στην απεργία των ΤΑΞΙ 09.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 2 Ξενία Κύθνου: Θα ξεμπλοκάρει το μεγάλο project; 09.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Ryanair: Υπερχρεώσεις έως +125% από τα ΟΤΑ - Στο στόχαστρο eDreams, Tix και Vola 09.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 4 ΕΛΙΜΕ: Συνεδρίαση και συνάντηση με Α. Τζιτζικώστα στη Θεσσαλονίκη για την ανάπτυξη των Ελληνικών λιμένων 09.09.2025 | ΦΟΡΕΙΣ
- 5 Βενετία: «Απέτυχε το πείραμα» – Γιατί η χρέωση εισόδου δεν «έκοψε» τον υπερτουρισμό 09.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 6 Α. Τζιτζικώστας από ΔΕΘ: Να αλλάξουμε συνολικά το μοντέλο του τουρισμού - Αν δεν τον διαχειριστούμε σωστά κινδυνεύει 09.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- 7 Ο Γενικός Διευθυντής στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης 09.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 8 ΔΕΘ: Συναυλία για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη απόψε στις 21:30 09.09.2025 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ
- 9 Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως για μέτρα μείωσης της σπατάλης τροφίμων στα κράτη-μέλη έως το 2030 09.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 10 Ξενοδοχεία: «Μάχη» για το food waste στον πρωινό μπουφέ – Τι αλλάζουν οι μεγάλες αλυσίδες 09.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ