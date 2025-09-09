ΔΕΘ: Συναυλία για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη απόψε στις 21:30

Εταιρείες-leaders στον κλάδο τους, από τις τηλεπικοινωνίες, τις νέες τεχνολογίες και την αυτοκίνηση μέχρι την ενέργεια, τη μεταλλουργία, το λιανεμπόριο και τις υπηρεσίες, συμμετέχουν στην 89η ΔΕΘ, συνθέτοντας μαζί με τις εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις το επιχειρηματικό μωσαϊκό της φετινής διοργάνωσης.

Ειδικότερα, πέραν των μεγάλων ομίλων, στο πλαίσιο του αφιερώματος «Ελλάδα και Επιχειρηματικότητα» συμμετέχουν συνολικά 44 Επιμελητήρια υπό τη σκέπη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος με 351 επιχειρήσεις στα περίπτερα 2 και 3, ενώ ξεχωριστά το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συμμετέχει με 51 επιχειρήσεις-μέλη του στο περίπτερο 8.

Παράλληλα με την επιχειρηματικότητα η 89η ΔΕΘ δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στον πολιτισμό. Στο πλαίσιο αυτό τιμά τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη με μια μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στη σκηνή των Music Events Live, στο Τόξο ΧΑΝΘ, στις 21:30. Η ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» θα ερμηνεύσει τα αθάνατα τραγούδια του σπουδαίου και διεθνούς φήμης συνθέτη με τις φωνές των Δημήτρη Μπάση, Ρίτας Αντωνοπούλου, Σοφίας Παπάζογλου και Άγγελου Θεοδωράκη. Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν τη συναυλία δωρεάν με το εισιτήριο στη ΔΕΘ.

Η «συνάντηση» όμως με τον Μίκη Θεοδωράκη δεν σταματά εδώ. Στο περίπτερο 6 το κοινό έχει την ευκαιρία να μάθει για τη ζωή του εκτοπισμένου στη διάρκεια της χούντας συνθέτη στη Ζάτουνα Γορτυνίας το 1968-69, για τους αγώνες του ενάντια στη δικτατορία, καθώς και για το σπουδαίο μουσικό έργο που συνέθεσε εκεί, με ορίζοντα τα εμβληματικά βουνά της Αρκαδίας. Κι όλα μέσω του ιστορικού ντοκιμαντέρ για τον ίδιο και τη Ζάτουνα, αλλά και των προβολών του Ψηφιακού Εικονικού Μουσείου Ζάτουνας, του πρώτου ψηφιακού Μουσείου του Μίκη Θεοδωράκη στη χώρα.

Επίσης, συνεχίζεται ο μουσικός διαγωνισμός νέων ταλέντων Youth Band Battle-Stage Z στον υπαίθριο χώρο μεταξύ των περιπτέρων 9 & 13, όπου ανεβαίνουν απόψε στη σκηνή στις 19:00 το συγκρότημα Candyflip, στις 19:30 το συγκρότημα Multivision, στις 20:30 το συγκρότημα RiA and CO και στις 21:00 το συγκρότημα Codasicks.

Μία από τις εντυπωσιακές συμμετοχές στην 89η ΔΕΘ είναι αυτή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τον τίτλο «AGENDA 2030. Μετάβαση στη νέα εποχή. Ελλάδα δυνατή». Για πρώτη φορά παρουσιάζονται στο κοινό: Τι είναι και πώς θα χρησιμοποιείται ο «Θόλος του Αιγαίου» πολλαπλής αεράμυνας μέσα από μία εντυπωσιακή 3D απεικόνιση, ένα γιγάντιο UAV (drone) ύψους 3 μέτρων, το 1ο καμικάζι drone της χώρας και το πρώτο UAV ελικόπτερο. Επίσης, ζεύγος εξομοιωτών πτήσεων, ο «Σύγχρονος Μαχητής», σκάφη και οχήματα επιχειρησιακά ενεργά και σε time lapse το build up της Φρεγάτας Belharra «Κίμων».

Οι επισκέπτες έχουν επίσης την ευκαιρία να δουν απίστευτα πειράματα, διαθλάσεις και οπτικά «θαύματα» στο Planet Physics-Μουσείο Πειραμάτων στο Περίπτερο 10, Stand 29.

Στο πλαίσιο του JuniorLand από τις 18:00 μέχρι τις 19:30 ένα απίθανο bubble show από τους «La Petite Marguerite» με φούσκες σε διάφορα σημεία της Έκθεσης θα παρασύρει μικρούς και μεγάλους. Επίσης, από τις 19:00 έως τις 20:00 στον υπαίθριο χώρο «Κήποι της ΔΕΘ» θα ανέβει η διαδραστική παράσταση «Επιστροφή στα θρανία» με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Στις 19:00 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας περιμένει το κοινό στο περίπτερο 6 για να το παρασύρει στα γευστικά της μονοπάτια στο πλαίσιο της θεματικής «Γεύσεις από Ελλάδα».

Σήμερα πραγματοποιήθηκε και η συνέντευξη Τύπου του Αυτοκινητιστικού Ομίλου Θεσσαλονίκης ενόψει του ΡΑΛΛΥ ΔΕΘ που διοργανώνεται στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ. Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO, Δρ Κυριάκος Ποζρικίδης, η εταιρεία έχει στηρίξει διαχρονικά το ΡΑΛΛΥ ΔΕΘ, έναν από τους μακροβιότερους και πιο συναρπαστικούς αγώνες της χώρας, που γεννήθηκε μέσα από την Έκθεση και μεγάλωσε μαζί της. Φέτος, στην 57η διοργάνωσή του το ΡΑΛΛΥ ΔΕΘ είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Τάσου Κυρλαγκίτση, λάτρη των αγώνων αυτοκινήτου.

Εν τω μεταξύ χθες συγκίνησε τον κόσμο το ντοκιμαντέρ της Μηχανής του Χρόνου «ΔΕΘ.100 χρόνια από το σημείο μηδέν» που εστίασε σε δύο κομβικές για τη ΔΕΘ χρονιές, το 1925, έτος ίδρυσης του εκθεσιακού φορέα, και το 1926 έτος διοργάνωσης της 1ης ΔΕΘ.

Χθες στα Music Events Live οι Πυξ Λαξ έδωσαν τον ροκ ρυθμό τους στην 89η ΔΕΘ, ξεσηκώνοντας τον κόσμο.

Το ωράριο λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ είναι τις καθημερινές 16:00 με 22:00.