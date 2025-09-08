Στις 22 και 23 Οκτωβρίου η Διεθνής Έκθεση WTTT EXPO στη Φλόριντα

Η Διεθνής Έκθεση «World of Travel, Trade & Taste (WTTT) EXPO» πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα (Broward County Convention Center), στις 22 και 23 Οκτωβρίου

Η Διεθνής έκθεση αναμένεται να προσελκύσει πλήθος επισκεπτών από όλο τον κόσμο συγκεντρώνοντας επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού, του εμπορίου, των επενδύσεων στη μεγαλύτερη έκθεση του είδους της στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Η WTTT EXPO αναδεικνύει καινοτόμες λύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, προωθεί υπεύθυνες επενδύσεις και υποστηρίζει την ανάπτυξη των αναδυόμενων αγορών. Με ισχυρή έμφαση στην προώθηση του βιώσιμου τρόπου ζωής για ένα βιώσιμο μέλλον, η έκθεση επικεντρώνεται στη δημιουργία υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών που ωφελούν τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και την παγκόσμια οικονομία.

Επιπλέον η WTTT EXPO προσφέρει μια πλατφόρμα για ταξιδιωτικούς πράκτορες, tour operators, αεροπορικές εταιρείες, τουριστικούς προορισμούς και άλλους επαγγελματίες του κλάδου να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις πιο πρόσφατες τάσεις στην τουριστική βιομηχανία στο συνέδριο «World Tourism Conference», το οποίο θα λάβει χώρα στο περιθώριο της έκθεσης.

Μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της έκθεσης προγραμματίζονται διαλέξεις και σεμινάρια από κορυφαίους ομιλητές του κλάδου καθώς και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του τουρισμού. Επίσης, θα υπάρχουν ευκαιρίες δικτύωσης για επαγγελματίες του κλάδου και ειδικές προσφορές και εκπτώσεις για τους επισκέπτες.

Η διοργάνωση επιχειρεί να φέρει πιο κοντά την παγκόσμια κοινότητα των επαγγελματιών του κλάδου του τουρισμού, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και να αποκομίσουν πολύτιμες γνώσεις για το μέλλον της τουριστικής βιομηχανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στην έκθεση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης.

Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Νέα Υόρκη.