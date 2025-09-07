«Μαγνήτης» η 89η ΔΕΘ με αυξημένη επισκεψιμότητα από το πρώτο Σαββατοκύριακο

Ένα εντυπωσιακό light drone show, που θα φωτίσει τον ουρανό της… 89ης ΔΕΘ, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν απόψε το βράδυ στις 21:00 οι επισκέπτες της έκθεσης. Η ανάμνηση των πυροτεχνημάτων του παρελθόντος συναντά τη σύγχρονη τεχνολογία σε έναν φόρο τιμής στα 100 χρόνια της ΔΕΘ-HELEXPO. Την καλύτερη θέαση του light drone show προσφέρει ο χώρος στο Τόξο ΧΑΝΘ. Σήμερα ζωντανεύουν και οι μουσικές σκηνές της διοργάνωσης τόσο με τα Music Events Live όσο και με τον Youth Band Battle-Stage Z.

Στο πλαίσιο των Music Events Live ανεβαίνουν στις 21:30 στην κεντρική σκηνή της 89ης ΔΕΘ, στο Τόξο ΧΑΝΘ, η Λένα Ζευγαρά και οι Alcatrash. Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθούν τις συναυλίες δωρεάν με το εισιτήριο της έκθεσης.

Σήμερα ξεκινά και ο μουσικός διαγωνισμός για νεανικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα Youth Band Battle-Stage Z στον υπαίθριο χώρο μεταξύ των περιπτέρων 9 & 13, που θα κρατήσει μουσική παρέα στον κόσμο από τις 19:00 έως τις 21:30. Με στόχο να προβληθούν νέα μουσικά ταλέντα η ΔΕΘ-HELEXPO σε συνεργασία με τη δισκογραφική Fine Records και με χορηγό επικοινωνίας την ΕΡΤ3 οργάνωσε ένα διαγωνιστικό μουσικό κάλεσμα για τη γενιά Ζ, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε νεανικές μπάντες από όλη την Ελλάδα να αναδείξουν τους δικούς τους ήχους και να έχουν ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης.

Εν τω μεταξύ σήμερα «άνοιξε» και ο κόσμος της JuniorLand για τους μικρούς φίλους της ΔΕΘ με ζωγραφική προσώπου στις 18:00 με 19:00 και τη θεατρική παράσταση «Παραμυθοσαλάτα» από τις

19:00 έως τις 20:00 στον υπαίθριο χώρο «Κήποι της ΔΕΘ». Η JuniorLand είναι ένα ευρύ θεματικό και διαδραστικό αφιέρωμα για το παιδί και την οικογένεια που φέρνει το στοιχείο της χαράς στη φετινή ΔΕΘ. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων με σκοπό να αποτελέσει μια ξεχωριστή οικογενειακή εμπειρία, δίνοντας έμφαση στην ψυχαγωγία, τη μάθηση και τη δημιουργική έκφραση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα βρίσκεται σε εξέλιξη το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού, αφιερωμένο φέτος στα 100 χρόνια της ΔΕΘ-HELEXPO. Οι επισκέπτες της 89ης ΔΕΘ μπορούν να ανακαλύψουν την ιστορία της, σκανάροντας QR codes για να λάβουν μέρος σε μεγάλη κλήρωση που θα χαρίσει πλούσια δώρα.

Οι επισκέπτες κάνουν εγγραφή μέσω της εφαρμογής του Κρυμμένου Θησαυρού στο κινητό τους. Αναζητούν τους 10 βασικούς σταθμούς του επετειακού αφιερώματος «100 χρόνια ΔΕΘ-HELEXPO», σκανάρουν τα QR codes που βρίσκουν σε κάθε σταθμό και ολοκληρώνουν το ταξίδι τους στον χρόνο, μπαίνοντας στην κλήρωση.

Σήμερα το ωράριο λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ είναι 10:00 με 22:00 και τις καθημερινές 16:00 με 22:00.