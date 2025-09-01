Τον Φεβρουάριο του 2026 το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting στη Γλυφάδα

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting, το μεγαλύτερο και πλέον καθιερωμένο συνέδριο του κλάδου, που θα διεξαχθεί στις 26 & 27 Φεβρουαρίου 2026 στο εμβληματικό Domus Asteria στη Γλυφάδα, με θέα που εμπνέει και υποδομές που ενισχύουν κάθε μορφή διαλόγου και συνεργασίας.

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η ελληνική κοινότητα του Yachting ενώνεται κάτω από μία στέγη, σε ένα διήμερο όπου η θάλασσα δεν είναι απλώς το σκηνικό, αλλά η ουσία, το όραμα και η κοινή πορεία. Το Συνέδριο έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως πλατφόρμα διαλόγου και εξέλιξης για το ελληνικό Yachting, φέρνοντας κοντά τους ανθρώπους που κινούν τη βιομηχανία προς τα εμπρός — με αποφασιστικότητα, τεχνογνωσία και πίστη στις δυνατότητες αυτής της μοναδικής χώρας.

Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting διοργανώνεται από την Trinity Events και το Boats Advisor Hub & Events, δύο φορείς με πολυετή εμπειρία στη διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης στον χώρο του Yachting και του θαλάσσιου τουρισμού. Με όραμα τη διασύνδεση των επαγγελματιών του κλάδου, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη της Ελλάδας ως κορυφαίου yachting προορισμού, οι διοργανωτές έχουν καταφέρει να μετατρέψουν το Συνέδριο σε θεσμό. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινότητα, συνεχίζουν να επενδύουν σε περιεχόμενο, ποιότητα, εμπειρία και στρατηγικές συνεργασίες, διαμορφώνοντας το πιο ζωντανό, ανοιχτό και δημιουργικό forum του κλάδου στην Ελλάδα.

Με μεγάλη χαρά, το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting καλωσορίζει την ANGEL YACHTS ως Mega Sponsor της διοργάνωσης. Μια ελληνική εταιρεία που έχει καταφέρει να διακριθεί τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων για τη ναυπήγηση υψηλής ποιότητας σκαφών, τη συνεχή επένδυση στην καινοτομία και τη δέσμευσή της για την άρτια εξυπηρέτηση των πελατών. Με σταθερό όραμα για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ελληνικού Yachting, η ANGEL YACHTS αποτελεί παράδειγμα επιχειρηματικότητας με ουσία. Μια εταιρεία με ηγετική θέση στον χώρο, που χαρακτηρίζεται από τεχνογνωσία, ισχυρό αποτύπωμα στην παγκόσμια αγορά και μία αδιαπραγμάτευτη δέσμευση στην εξέλιξη του ελληνικού Yachting. Η παρουσία της ANGEL YACHTS ενισχύει σημαντικά τη δυναμική του Συνεδρίου, ενδυναμώνοντας τη γέφυρα μεταξύ επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και διεθνούς εξωστρέφειας.

Με τη συμμετοχή στελεχών του Yachting, εταιρειών ναύλωσης, ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής, μαρινών και εταιρειών διαχείρισής τους, επιχειρήσεων υποστήριξης σκαφών, κατασκευαστών, brokers, σχεδιαστών και πλήθους άλλων επαγγελματιών που συνθέτουν το πολύπλευρο φάσμα του επιχειρείν το οποίο σχετίζεται με τη θάλασσα, το Συνέδριο φιλοδοξεί να δώσει το ερέθισμα για μια κοινή πορεία με κέντρο την συνεργασία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη στρατηγική προώθηση του ελληνικού Yachting διεθνώς. Δεν είναι απλώς μία συνάντηση. Είναι μια πρόσκληση σε όσους επιλέγουν να γράψουν το μέλλον και όχι απλώς να το παρακολουθούν.

Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting δεν είναι μια τυπική συνεδριακή εκδήλωση. Είναι ένα δυναμικό εργαστήριο σκέψης, ανταλλαγής ιδεών και στρατηγικής σύνδεσης των πρωταγωνιστών του κλάδου. Εστιάζει στον επαγγελματισμό, στην ανάγκη για διασύνδεση, αλλά και στην ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας μέσα από διακεκριμένες ομιλίες από θεσμικούς παράγοντες, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και τεχνοκράτες. Η θεματολογία κινείται σε όλα τα επίπεδα της ναυτικής βιομηχανίας: από τον σχεδιασμό και την κατασκευή σκαφών μέχρι τις μαρίνες, τα νέα μοντέλα διαχείρισης, το crew training, τη νομική διάσταση, τον ρόλο των brokers και τη βιωσιμότητα.

Το Συνέδριο, απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου, θεσμικούς εκπροσώπους, μελλοντικά στελέχη, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδιοκτήτες σκαφών. Φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημαντικότητα της εκπαίδευσης, της συνεργασίας, της τεχνολογίας και της βιωσιμότητας ως θεμελιώδη πυλώνες του σύγχρονου θαλάσσιου τουρισμού.

Παράλληλα, συνεχίζεται η επιτυχημένη έκδοση της ειδικής Free Press έκδοσης του Συνεδρίου η οποία θα κυκλοφορήσει φέτος τον Δεκέμβριο 2025, με διανομή στο Ναυτικό Σαλόνι Αθηνών – στρατηγικό συνεργάτη της διοργάνωσης – και σε επιλεγμένες μαρίνες της Αττικής. Μέσω της εφημερίδας αυτής, οι χορηγοί και υποστηρικτές του Συνεδρίου αποκτούν πολλαπλά σημεία προβολής, συνδέοντας το brand τους με μια θεσμική και ποιοτική πρωτοβουλία του κλάδου.

Η δυναμική του Συνεδρίου αποτυπώνεται ήδη από την έναρξη των εγγραφών, με τη Very Early Bird περίοδο να ισχύει έως τις 31 Οκτωβρίου 2025. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους και να επωφεληθούν από το μειωμένο κόστος εγγραφής μέσω της επίσημης σελίδας https://gryachtingcongress.com/registrations-2025.

Για εταιρείες που επιθυμούν να ενισχύσουν την προβολή τους διατίθενται στοχευμένα χορηγικά πακέτα στη διεύθυνση https://gryachtingcongress.com/xorigika-paketa-2025, προσαρμοσμένα σε κάθε προφίλ και στρατηγική προβολής.

Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting δεν είναι μια ακόμη διοργάνωση, είναι μια μοναδική πλατφόρμα ενημέρωσης, διασύνδεσης και στρατηγικής σκέψης, για όλους όσοι αγαπούν, στηρίζουν και επενδύουν στην ελληνική θάλασσα.