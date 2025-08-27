Το fvw | TravelTalk επιστρέφει στην Κω: Οι Γερμανοί πράκτορες, ο όρκος του Ιπποκράτη, η Νίσυρος και η Κάλυμνος

Γερμανικά ταξιδιωτικά γραφεία θα βρεθούν από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου στην Κω, στο πλαίσιο του εργαστηρίου fvw|TravelTalk Greece, το οποίο θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και στην ανάδειξη της ποικιλομορφίας των ελληνικών προορισμών. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και εκδρομές με πλοίο στα γειτονικά νησιά Νίσυρο και Κάλυμνο.

Η πρωτοβουλία του γερμανικού ταξιδιωτικού μέσου δεν είναι καινούργια για την Κω. Το 2016 το fvw|TravelTalk είχε επισκεφθεί το νησί, δημοφιλή προορισμό για Γερμανούς παραθεριστές. Φέτος, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν ξανά το νησί των Δωδεκανήσων, με τις αμμώδεις παραλίες του και τα πολιτιστικά του μνημεία. Μεταξύ άλλων, θα παρακολουθήσουν την τελετή της αρχαίας εκδοχής του Όρκου του Ιπποκράτη, τιμώντας τον «πατέρα της σύγχρονης ιατρικής», που έζησε στο νησί πριν από περίπου 2.500 χρόνια.

Το FVW, το μεγαλύτερο ΜΜΕ για τον Τουρισμό στη Γερμανία, με πορεία 53 ετών, συνδιοργανώνει το fvw|TravelTalk Greece με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), της Aegean Airlines, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), της Grecotel Hotels & Resorts και τοπικών φορέων. Κεντρικό σημείο της διοργάνωσης θα αποτελέσει ημερίδα με συντονιστή τον αρχισυντάκτη του fvw, Klaus Hildebrandt, στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι μεγάλων ταξιδιωτικών πρακτορείων, ξενοδόχοι, στελέχη της Aegean Airlines και ανώτατοι αξιωματούχοι του ελληνικού τουρισμού.

Με το τέλος της καλοκαιρινής σεζόν να πλησιάζει, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στον απολογισμό του φετινού καλοκαιριού, αλλά κυρίως στις στρατηγικές για την επόμενη χρονιά και τις νέες προοπτικές για το καλοκαίρι του 2026.

Η Γερμανία παραμένει η μεγαλύτερη αγορά-πηγή για τον ελληνικό τουρισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκε αύξηση 4,7% στις αφίξεις Γερμανών επισκεπτών, οι οποίοι ξεπέρασαν τα 1,9 εκατομμύρια. Τα έσοδα από τη γερμανική αγορά αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο, κατά 13,5%, αγγίζοντας τα 1,4 δισ. ευρώ.

Οι συμμετέχοντες θα φιλοξενηθούν στο Grecotel LuxMe Kos, καθώς ο όμιλος γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια λειτουργίας του. Η Aegean Airlines θα μεταφέρει τους ταξιδιώτες με ανταποκρίσεις μέσω Αθήνας από τα αεροδρόμια Ντίσελντορφ, Φρανκφούρτης, Βερολίνου, Μονάχου και Αμβούργου.

Το εργαστήριο της Κω αποτελεί το ενδέκατο στη σειρά που διοργανώνει το fvw|TravelTalk στην Ελλάδα, μετά από επιτυχημένες στάσεις σε Ρόδο, Κρήτη, Κέρκυρα, Αθήνα και Χαλκιδική.