Στη Ρόδο το 6ο Διεθνές Συνέδριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου
14 Aug 2025, 06:44 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ
TornosNews.gr
Με κεντρικό θέμα «Προσεγγίζοντας την Υγεία και πλησιάζοντας τον Πάσχοντα», η Ρόδος θα φιλοξενήσει από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου 2025 το 6ο Διεθνές Συνέδριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Ποιμαντική Διακονία στο χώρο της Υγείας.
Κορυφαίοι θεολόγοι, επιστήμονες υγείας και κοινωνικοί λειτουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα εξετάσουν τι σημαίνει «υγιής κοινωνία» στην παρούσα, ιστορικά κρίσιμη, συγκυρία και ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας στη στήριξη των πιο ευάλωτων μελών της.
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην υποστήριξη της Τρίτης Ηλικίας και των φροντιστών τους, καθώς και στην ανάπτυξη δικτύου εθελοντών που θα μπορούν να συμπαραστέκονται στους ηλικιωμένους στο οικείο τους περιβάλλον.
Στο επίκεντρο θα βρεθεί επίσης η ποιμαντική και πρακτική συμπαράσταση σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές και χρόνιες παθήσεις, με στόχο την ανακούφιση, την ανθρώπινη επαφή και την ενίσχυση της αξιοπρέπειας.
