Ελληνικός τουρισμός: Η διαφοροποίηση και οι νέες αγορές ασπίδα των ξενοδοχείων στις διεθνείς προκλήσεις

Σε ανοδική τροχιά αλλά και σε σταυροδρόμι κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον βρίσκεται ο Ελληνικός κλάδος της φιλοξενίας και συνεδρίων εξερευνώντας λύσεις για το πώς θα διαχειριστεί τις γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες, τις αλλαγές στην συμπεριφορά των ταξιδιωτών, αλλά και την ανάγκη για το άνοιγμα νέων αγορών που θα καλύψουν τυχόν υποχώρηση της ζήτησης από άλλες.

Με αυτό το φόντο, και με τον στόχο των επαγγελματιών να παραμένει η Ελλάδα να μετασχηματιστεί σε κόμβο φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών και συνεδρίων παγκόσμιας εμβέλειας, αναδύονται σημαντικές προκλήσεις όπως ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, οι ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού, η επιταγή της βιωσιμότητας και οι απαιτήσεις μιας νέας, ευμετάβλητης πραγματικότητας στην αγορά.

Αυτά ήταν μερικά από τα συμπεράσματα που προέκυψαν από πάνελ συζήτησης στο πλαίσιο του HSMAI Europe Commercial Strategy Forum που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 23 Απριλίου στην Αθήνα, με συντονιστή τον πρόεδρος ΕΜΕΑ της Wyndham Hotels & Resorts και μέλος του Συμβουλίου Διευθυντών του HSMAI, κ. Δημήτρη Μανίκη.

Βρισκόμαστε σε ένα οικοσύστημα σε μετάβαση, επισήμανε ο κ. Παναγιώτης Αλμυράντης, πρόεδρος της European Hotel Managers Association (EHMA), με 500 μέλη-γενικούς διευθυντές μεμονωμένων μονάδων και αλυσίδων από την Ευρώπη που λειτουργεί ως ενημερωτική πλατφόρμα, και πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Αθήνας και Chief Growth and Commercial Officer των Ella Resorts, της πλατφόρμας φιλοξενίας του επενδυτικού κεφαλαίου HIG. Η HIG ήρθε στην Ελλάδα πριν από 4 χρόνια και μετράει 2.500 δωμάτια σε τρεις στρατηγικούς προορισμούς, τη Ρόδο, την Κέρκυρα και τη Ρόδο.

Οι εξελίξεις τρέχουν, υπογράμμισε και αναφέρθηκε σε μερικές ενδεικτικές αλλαγές όπως η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης αλλά το γεγονός ότι το μέχρι πριν από 5 ή 10 χρόνια «δαιμονοποιημένο» all inclusive, αποτελεί πλέον τη νέα πολυτέλεια.

Εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις δεν είναι σε θέση να επηρεάσουν τον τουρισμό, όμως εξέφρασε την ανησυχία του ότι την ώρα που «ανεβαίνουν» οι shoulder μήνες (Απρίλιος, Μάιος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος), η Ευρώπη και η Ελλάδα γίνονται εξαιρετικά ακριβές την υψηλή σεζόν (Ιούλιος και Αύγουστος). Το γεγονός αυτό σε συνάρτηση με τις προκλήσεις από την αγορά των ΗΠΑ, όπως είπε, θα απασχολήσουν τους επόμενους μήνες του διευθυντές ξενοδοχείων της Ευρώπης στην EHMA.

Μιλώντας στο ίδιο πάνελ, ο ακαδημαϊκός και Group General Manager της Webhotelier, Dr. John Fotis, αναφέρθηκε στις λειτουργικές προκλήσεις που φέρνει στον Ελληνικό τουρισμό και πιο συγκεκριμένα στα Ελληνικά resort μια στροφή στο εποχικό μοντέλο τουρισμού με την άνοδο των shoulder μηνών.

Παράλληλα, όπως είπε, κρίσιμης σημασίας είναι να καταγραφούν οι αλλαγές συμπεριφοράς των καταναλωτών οι οποίοι, για παράδειγμα, επηρεάζονται από τις αντιλήψεις περί ζέστης, συνωστισμού και υψηλότερων τιμών υπηρεσιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αναφέρθηκε ακόμα στην τάση πολλών ταξιδιωτών, στην αγορά luxury διαμονής, να κάνουν πλέον κρατήσεις την τελευταία στιγμή.

Από το οικογενειακό ξενοδοχείο στην high end φιλοξενία

Η CEO της Grivalia Hospitality, κ. Ναταλία Στράφτη εξέφρασε την αισιοδοξία της για τον κλάδο της Ελληνικής φιλοξενίας, ο οποίος, όπως είπε, έχει εξελιχθεί από οικογενειακές εποχικές budget επιχειρήσεις σε μια θεσμοθετημένη, υψηλών προδιαγραφών, διαφοροποιημένη αγορά με γνώμονα την εμπειρία.

Η Grivalia ξεκινησε να επενδύσει στην Ελληνική φιλοξενία το 2017 και μέχρι το 2022 βρισκόταν σε φάση ανάπτυξης και όχι λειτουργίας.

Όπως επισήμανε η κ. Στράφτη την τελευταία διετία η Grivalia εγκαινίασε 4 διαφορετικούς τύπους ξενοδοχείων που άνοιξαν σε 3 διαφορετικές περιοχές και ξεκίνησε 12 συνεργασίες με νέα brand φιλοξενίας και F&B. Πρόκειται για τα Aman Resort στη Γλυφάδα, 12μηνης λειτουργίας, το πολυτελές lifestyle ΟΝ Residence στη Θεσσαλονίκη και το παραθαλάσσιο εποχικό μπουτίκ ξενοδοχείο Αvant Mar στην Πάρο. Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκονται τα σχέδια για 2 green field projects, που ξεκινούν από το μηδέν και βρίσκονται σε φάση αδειοδότησης, όπως είπε.

«Ρόλος μου», τόνισε η CEO της Grivalia Hospitality, «είναι να καθοδηγήσω την εταιρία σε μια φάση που αποκαλώ στρατηγική μεταμόρφωση, δίνοντας έμφαση στην αλλαγή από την φάση ενοποίησης στην φάση της επιτάχυνσης όπου πρέπει να ενισχύσουμε τις βάσεις μας, να βελτιώσουμε την εταιρική και λειτουργική μας δομή, ενσωματώνοντας περιβαλλοντικές και βιώσιμες αρχές στο DNA μας με έναν ολιστικό τρόπο και παράλληλα να ενισχύσουμε την ανταγωνιστική μας θέση στο κομμάτι του ultra lux και προσεκτικά να κανουμε scaling up».

Σε αναζήτηση εργαζομένων με δεξιότητες

Παρόλ’ αυτά, οι ελλείψεις προσωπικού συνεχίζουν να πλήττουν την Ελληνική φιλοξενία. Όπως υπογράμμισε ο COO των Electra Hotels & Resorts, κ. Γιώργος Σπυρόπουλος, τα ξενοδοχεία χρειάζονται ανθρώπους με ταλέντα, δεξιότητες, πλήρως εξοικειωμένους με τη φιλοσοφία της φιλοξενίας. Όπως είπε, «οι άνθρωποι εξυπηρετούν τους ανθρώπους». Στην προσπάθεια προσέλκυσης εργαζομένων, είναι σημαντικό οι ξενοδόχοι θα τηρούν το fair play στο προσωπικό ανέφερε και υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι είναι εκείνοι που δημιουργούν αξία στον τουρισμό. «Σε κάθε πρόκληση το βασικό που πρέπει να εντάξουμε στο όραμά μας είναι οι άνθρωποι, όχι σε ένα θεωρητικό πλαίσιο, αλλά επειδή αυτός πρέπει να είναι ο κυρίαρχος τρόπος σκέψης για εμάς τους ξενοδόχους», τόνισε. Με την εκπαίδευση του προσωπικού τα ξενοδοχεία θα μπορέσουν να λειτουργούν σε επίπεδο αποδοτικότητας, χωρίς να εγκλωβίζονται σε φόβους γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων που είναι εκτός του ελέγχου τους.

Σε αυτή την κατεύθυνση, τη θετική συμβολή του προγράμματος «Φιλοξενία μου» του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αναγνώρισε ο κ. Αλμυράντης. Έτσι, μπορούμε να δείξουμε στους νέους ότι μπορούν να έχουν μια συναρπαστική καριέρα στον τουρισμό, και ότι γενικοί διευθυντές ξενοδοχείων δεν γίνονται μόνο Γερμανοί, Ελβετοί και Αυστριακοί αλλά και Έλληνες, είπε.

Το στοίχημα της αγοράς της Ινδίας

Προκλήσεις και νέες ευκαιρίες αναδύονται και σε επίπεδο εξερεύνησης διαφορετικών αγορών. Η πολυπληθής αγορά της Ινδίας μπορεί να αναπληρώσει τις ροές από την Κίνα, και ενώ σχετικές προσπάθειες για συνεργασίες με Ινδούς τουρ οπερέιτορ δεν είχαν επιτύχει στο παρελθόν, πλέον αναδύονται ως επιλογή καθώς οι γεωπολιτικές συνθήκες και οι νέες οικονομικές παράμετροι παραπέμπουν στην αναζήτηση νέων αγορών, υπογράμμισε ο κ. Σπυρόπουλος.

Παράλληλα, απαιτείται η δημιουργία εξατομικευμένων εμπειριών για αυτούς τους επισκέπτες, οι οποίοι έχουν διαφορετικές αντιλήψεις σε σχέση με τη φιλοξενία, υπογράμμισε.

Η Grivalia υιοθετεί μια στρατηγική έκθεσης σε διαφορετικές αγορές στα ξενοδοχεία της ώστε να διαχειρίζεται τις προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Amanzoe έχει μεγαλύτερη έκθεση στην Αμερικανική αγορά, ενώ το One & Only τις Αραβικές αγορές.

Ταυτόχρονα, ο ανταγωνισμός δημιουργεί την ανάγκη για διαφοροποιημένο προϊόν. Για την Grivalia, ο ανταγωνισμός προέρχεται από όλο τον κόσμο, επομένως στο χαρτοφυλάκιο των ξενοδοχείων της είναι σημαντική η διαφοροποίηση του προϊόντος, τηρώντας μεν τα πρότυπα πολυτελείας του brand αλλά δημιουργώντας παράλληλα μοναδικές εμπειρίες που θέτουν στο επίκεντρο το Ελληνικό στοιχείο, τη μοναδικότητα της εθνικής κληρονομιάς, αυτο δηλαδή που συνθέτει, μεταξύ άλλων, την ελληνική φιλοξενια, ανέφερε η κ. Στράφτη.

Σύμφωνα με τον κ. Αλμυράντη, ο ανταγωνισμός προέρχεται από τη Μεσόγειο, την Τουρκία και μακρινούς προορισμούς, και σε συνάρτηση με την αεροπορική συνδεσιμότητα του προορισμού, μπορεί να γίνεται μια τακτική αποτίμησή του.

«Ταβάνι» στα διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα

Η κ. Σισσυ Λιγνού, πρόεδρος της International Association of Professional Congress Organizers (IAPCO) που εκπροσωπεί πάνω από 180 γραφεία σε όλο τον κόσμο, προεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων και Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO & DES) και CEO της AFFEA CONGRESS, υπογράμμισε από την πλευρά της ότι ο ανθεκτικός κλάδος των συνεδρίων και εκδηλώσεων μπορεί να δημιουργήσει πολύ θετικό αντίκτυπο στην εθνική οικονομία, υποστηρίζοντας πάνω από 50 επαγγέλματα και με δημιουργώντας έσοδα 7 φορές μεγαλύτερα από τον μαζικό τουρισμό.

Η ζήτηση για διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις στην Ελλάδα, εξήγησε, είναι αυξημένη όμως έχει φτάσει στα όρια της ικανότητας των χώρων που φιλοξενούν τέτοιες διοργανώσεις. Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2026 πρόκειται να διοργανωθεί το ετήσιο συνέδριο της IAPCO στην Αθήνα.

Μάλιστα, αναφέρθηκε σε έρευνα που θα παρουσιαστεί το ερχόμενο διάστημα, (International Federation of Exhibition & Event Services [IFES], Association of AMC, International Association of Conference Centres [IACC]), στην οποία καταγράφεται μείωση των διεθνών συμμετοχών σε διεθνείς εκδηλώσεις, μικρότερη διάρκεια διαμονής αλλά και η ανάγκη για συνέργειες για τη δημιουργία ενός διαφορετικού μοντέλου εκτίμησης κινδύνου στη διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων.