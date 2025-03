Ο τουρισμός πολυτελείας στο επίκεντρο της Arabian Travel Market

Η Arabian Travel Market (ATM) επιστρέφει στο Dubai World Trade Centre από τις 28 Απριλίου έως την 1η Μαΐου 2025, με επίκεντρο την ακμάζουσα αγορά τουρισμού πολυτελείας. Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει κορυφαία ξενοδοχειακά brands, εξέχουσες προσωπικότητες της βιομηχανίας και καινοτόμους τουριστικούς προορισμούς, παρουσιάζοντας τις τελευταίες τάσεις που διαμορφώνουν τον κλάδο.

Σύμφωνα με τη McKinsey & Company, η ζήτηση για πολυτελή ταξίδια και φιλοξενία αναμένεται να αυξηθεί ταχύτερα από οποιονδήποτε άλλο τομέα, λόγω της αύξησης των εύπορων ταξιδιωτών και της διάθεσης ενός μεγαλύτερου ποσοστού του εισοδήματός τους σε premium εμπειρίες. Εκτιμάται ότι η αγορά θα φτάσει τα 391 δισ. δολάρια έως το 2028, από 239 δισ. δολάρια το 2023, με την Ασία να κερδίζει έδαφος στον τομέα.

Η πολυτελής ταξιδιωτική αγορά και η ισχυρή παρουσία της Ασίας

Τα τελευταία στοιχεία του Statistical Centre for the Cooperation Council for the Arab Countries of the Gulf δείχνουν ότι τα κράτη του Κόλπου απέφεραν 110,4 δισ. δολάρια από τον διεθνή τουρισμό το 2023. Οι περισσότεροι επισκέπτες προήλθαν από την Ασία-Ειρηνικό (38%), ακολουθούμενοι από τη Μέση Ανατολή (25,1%), την Ευρώπη (22,9%), την Αφρική (8,8%) και την Αμερική (4,3%).

Η Danielle Curtis, Exhibition Director ME του Arabian Travel Market, επεσήμανε: «Η αύξηση των αφίξεων από την Ασία και η διευρυνόμενη οικονομική ισχύς της περιοχής δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για τον τουρισμό πολυτελείας στη Μέση Ανατολή. Η Ασία είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές του ATM, με 27% αύξηση των εκθετών φέτος».

Η Μέση Ανατολή πρωτοστατεί στον τουρισμό πολυτελείας

Η περιοχή του Κόλπου διαθέτει ισχυρή ξενοδοχειακή υποδομή και προσελκύει ταξιδιώτες υψηλού εισοδήματος. Για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης, τα κράτη του GCC σχεδιάζουν την προσθήκη 400.000 νέων ξενοδοχειακών δωματίων έως το 2030.

Στην ATM 2025 θα παρουσιαστούν εμβληματικοί πολυτελείς προορισμοί, όπως οι Μαλδίβες και το Μαυρίκιο, καθώς και το Περού, το οποίο επιστρέφει στην έκθεση μετά από μια δεκαετία. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν μοναδικές πολυτελείς εμπειρίες, όπως το glamping στην έρημο Ica, τις κρουαζιέρες στον Αμαζόνιο και τα ταξίδια με τρένο στις Άνδεις.

Μεταξύ των κορυφαίων brands που θα συμμετάσχουν περιλαμβάνονται οι Mandarin Oriental, Four Seasons Hotels & Resorts, Jumeirah International, One & Only, Kempinski Hotels, The Address Hotels & Resorts και The Leading Hotels of the World.

Νέα τάση: Η εμπειρία πάνω από την πολυτέλεια

Οι ταξιδιώτες υψηλού επιπέδου πλέον αναζητούν αυθεντικές και βιώσιμες εμπειρίες. Τα ξενοδοχειακά brands προσαρμόζονται σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, δίνοντας έμφαση σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και περιπετειώδεις δραστηριότητες. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη βιωσιμότητα, με τα ξενοδοχεία του Κόλπου να υιοθετούν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, ανταποκρινόμενα στις αυξανόμενες απαιτήσεις για υπεύθυνο τουρισμό.

Η βελτίωση της συνδεσιμότητας

Η βελτίωση της συνδεσιμότητας επηρεάζει καθοριστικά την αγορά της πολυτελούς φιλοξενίας, ενισχύοντας αναδυόμενους προορισμούς και την ανάπτυξη boutique hotels και eco-resorts. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στο φετινό θέμα της ΑTM 2025: «Global Travel: Developing Tomorrow’s Tourism Through Enhanced Connectivity».

Η περσινή έρευνα της Mastercard ανέδειξε τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική ως ηγέτιδες αγορές στον εξερχόμενο τουρισμό πολυτελείας, με τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ να ξεχωρίζουν ως βασικές πηγές τουριστών υψηλού εισοδήματος. Σύμφωνα με την Curtis, «η MENA παραμένει καθοριστική αγορά για τον τουρισμό πολυτελείας, καθιστώντας το ATM 2025 μια μοναδική ευκαιρία για επαγγελματίες που επιθυμούν να επωφεληθούν από αυτή την τάση».

Το συνέδριο της ATM 2025 θα φιλοξενήσει κορυφαία στελέχη του κλάδου και ειδικούς της πολυτελούς φιλοξενίας, οι οποίοι θα μοιραστούν πολύτιμες γνώσεις για τις εξελίξεις του τομέα.

Η ATM αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή πλατφόρμα για τον τουρισμό στη Μέση Ανατολή, προσελκύοντας πάνω από 47.000 επαγγελματίες του κλάδου και δημιουργώντας συναλλαγές ύψους 2,5 δισ. δολαρίων ετησίως.

Στρατηγικοί συνεργάτες του ATM 2025 περιλαμβάνουν το Τμήμα Οικονομίας και Τουρισμού του Ντουμπάι (DET), την Emirates ως Επίσημο Αερομεταφορέα, την IHG Hotels & Resorts ως Επίσημο Ξενοδοχειακό Συνεργάτη και την Al Rais Travel ως Επίσημο DMC Partner.