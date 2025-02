Η προσέγγιση στα χρηματοδοτικά εργαλεία θέμα σεμιναρίου στην Αθήνα

Η παγκόσμια ανακατάταξη δυνάμεων που συντελείται ταχύτατα με αποτέλεσμα να τροποποιούνται ακόμα και εντός μηνός κρίσιμες προσκλήσεις χρηματοδοτικής υποστήριξης ευρωπαϊκών και παγκόσμιων οργανισμών, αποτελεί την αφορμή διοργάνωσης διήμερου σεμιναρίου με θέμα «Χρηματοδοτικά Εργαλεία – Ευρωπαϊκή Ένωση και Παγκόσμιοι Οργανισμοί».

To σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Μαρτίου στην Αθήνα, σχεδιάστηκε από την ΑΜΚΕ The Vocal Lab – Art Research Culture και συνδιοργανώνεται από την The Vocal Lab και την εταιρεία συμβούλων MTC Group.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει για την πρώτη ημέρα, τέσσερις ώρες αναλυτικής συμμετοχικής παρουσίασης αναφορικά με τις πλέον πρόσφατες αλλαγές στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και στις προτεραιότητες διαμόρφωσης του νέου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

.Τη δεύτερη ημέρα, και για τέσσερις ώρες, θα γίνει αναλυτική συμμετοχική παρουσίαση χρηματοδοτικών μηχανισμών και εργαλείων παγκόσμιων οργανισμών, τα οποία αφορούν στην αναπτυξιακή επιχειρηματική προοπτική ιδιωτικών και δημόσιων εταιρειών.Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, υπεύθυνα για τη σύνταξη και κατάθεση αιτήσεων χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά κέντρα.

Επαγγελματίες, που επιθυμούν να αναλάβουν ρόλο εμπειρογνωμόνων σε τρίτους φορείς.

Στελέχη οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών.

Στελέχη νεοφυών επιχειρήσεων.

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα που αξιοποιούν ερευνητικά κονδύλια από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Ενώσεις επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής, πλήρες πακέτο παρουσιάσεων, και έξι μήνες υποστήριξη για τη διαμόρφωση και κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες στις διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

mtcgroup@mtcgroup.gr

hevocallabgr@gmail.com