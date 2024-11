XENIA 2024 | Digi Hotel Stage 2024 - η τεχνολογία και καινοτομία στη φιλοξενία

Η δεύτερη μέρα του Digi Hotel 2024, της κορυφαίας παράλληλης εκδήλωσης που φιλοξενείται στο πλαίσιο της έκθεσης Xenia 2024, επιβεβαίωσε τη θέση της ως σημείο αναφοράς για την τεχνολογία και την καινοτομία στη φιλοξενία. Το Digi Hotel Stage γέμισε με ειδικούς του μάρκετινγκ, στελέχη ξενοδοχείων και επαγγελματίες από ηγέτιδες εταιρείες που εξειδικεύονται στον τομέα του digital hospitality. Μέσα από εμπεριστατωμένες παρουσιάσεις, συζητήσεις και case studies, αναδείχθηκαν όλες οι τελευταίες τάσεις και εξελίξεις που επηρεάζουν τη βιομηχανία.

Η ημέρα ξεκίνησε δυναμικά με μια εκτενή συζήτηση για τις πιο πρόσφατες τάσεις στο ψηφιακό μάρκετινγκ, με τη συντονίστρια Άντζελα Κατσένη, Head of Communications της OCM DIGITAL MEDIA, να καθοδηγεί τη συζήτηση. Οι ομιλητές Νίκος Καπετανάκης (GLOBE ONE DIGITAL), Μιχάλης Ίκουτας (THREE SIXTY MARKETING) και Φένια Αρτικοπούλου (INK DESIGN) μοιράστηκαν πολύτιμες πληροφορίες για τη στρατηγική αξιοποίηση των data-driven καμπανιών, την αποτελεσματική στόχευση κοινού και τη δημιουργία περιεχομένου που ξεχωρίζει.

Ο Βασίλης Πολύζος, CEO της THE VSCOPE, ανέλυσε τη δυναμική του AI στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου. Παρουσίασε παραδείγματα για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργικότητα, να μειώσει το κόστος παραγωγής και να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες μέσα από προσωποποιημένες λύσεις. Η Σοφία Γκοτσοπούλου, Digital Marketing Specialist της WEB IN TOURISM, αποκάλυψε πώς οι αλλαγές στους αλγόριθμους των social media διαμορφώνουν τη στρατηγική προώθησης των επιχειρήσεων. Μέσα από πρακτικά παραδείγματα, ανέδειξε την ανάγκη για ευέλικτες προσεγγίσεις και τονίστηκε η σημασία του αυθεντικού περιεχομένου για την ενίσχυση της απήχησης.

Η επόμενη ενότητα επικεντρώθηκε στις κρατήσεις τελευταίας στιγμής, έναν τομέα που μπορεί να καθορίσει την κερδοφορία της επιχείρησης. Οι ομιλητές Γιάννης Κουτσόπουλος (ABOUTHOTELIER), Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος (BOOKRES) και Πέτρος Αρουκάτος (DIGITAL UP) μέσα από ένα πλούσιο Workshop, παρουσίασαν στρατηγικές που αξιοποιούν εργαλεία real-time data και δυναμικές τιμολογιακές πολιτικές για την αύξηση των κρατήσεων τελευταίας στιγμής.

Ο Νίκος Φουρναράκης, Senior Manager – Data & AI Consulting στη SATORI ANALYTICS, παρουσίασε ένα όραμα για το ξενοδοχείο του μέλλοντος. Αναφέρθηκε στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση της εμπειρίας πελάτη, την εξατομίκευση των υπηρεσιών και τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών των ξενοδοχείων. Ο Δημήτρης Σερίφης, CEO της NELIOS, επικεντρώθηκε στις νέες τεχνολογίες και ψηφιακές τάσεις που ενισχύουν τις άμεσες κρατήσεις. Παρουσίασε σύγχρονες πρακτικές για τη χρήση της AI και ανέδειξε τη σημασία της χρήσης πλατφορμών που προσελκύουν τους πελάτες απευθείας, μειώνοντας το κόστος από τρίτους παρόχους.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με μια καινοτόμα παρουσίαση με συντονίστρια την Κατερίνα Σαριδάκη, εκπρόσωπο του CapsuleT. Παρουσιάστηκαν λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογίες AI, χρηματοοικονομικές τεχνολογίες (fintech) και βιώσιμες πρακτικές, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη ημέρα στον τουριστικό τομέα, μέσα από τις εταιρείες PrimeHost, travelr και Mystery pot.