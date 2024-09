Στην Αθήνα το μεγαλύτερο διεθνές τουρνουά ρομποτικής στον κόσμο, FIRST Global Challenge

Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί το πιο μεγάλο, διεθνές τουρνουά ρομποτικής στον κόσμο, 2024 FIRST Global Challenge, προσελκύοντας από τις 26 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2024 μαθητές από 190 χώρες από όλο τον κόσμο οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο τουρνουά με θεματική «Feeding the Future».

Το τουρνουά διοργανώνεται από τον μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό, επιστημονικό, τεχνολογικό και μαθηματικό οργανισμό FIRST Global που ιδρύθηκε από τον εφευρέτη Dean Kamen.

Το Feeding the Future Robotics Challenge εμπνέει τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους και τις δεξιότητες κριτικής σκέψης τους για να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν ένα ρομπότ από ένα τυπικό κιτ ανταλλακτικών. Οι ομάδες FIRST Global πρέπει στη συνέχεια να χειριστούν το ρομπότ τους σε έναν προσομοιωμένο κόσμο που δίνει έμφαση στην περίπλοκη και αλληλεξαρτώμενη σχέση μεταξύ των συστημάτων νερού, τροφής και ενέργειας, εξισορροπώντας αυτούς τους παγκόσμιους πόρους για να υποστηρίξουν ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων. Επιπλέον, οι ομάδες θα συμμετάσχουν στο Feeding the Future New Technology Experience, μια πρόκληση καινοτομίας στην οποία οι μαθητές ερευνούν και αναπτύσσουν τις δικές τους καινοτόμες λύσεις για να δημιουργήσουν ένα πιο ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα τροφίμων, τονίζοντας πώς η εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών ωφελεί την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Στη δεξίωση για την ανακοίνωση του FIRST Global παρευρέθηκαν η Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Gina Raimondo, οι Αμερικανοί γερουσιαστές Joe Manchin και Jeanne Shaheen, ο κυβερνήτης του Νιου Χάμσαϊρ Chris Sununu, ο Αμερικανός βουλευτής του κογκρέσου Chris Pappas και η Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, κα Αικατερίνη Νάσικα.

Αυτή η ανακοίνωση έρχεται με την ενθουσιώδη υποστήριξη των εταίρων στη φετινή φιλοξενούσα χώρα, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης της Ελλάδας, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και τοπικών επιστημονικών οργανισμών όπως το MellonLab. Ο Έλληνας Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δήλωσε: «Με μεγάλη τιμή καλωσορίζω το 2024 FIRST Global Challenge στην Αθήνα. Αυτή η διάσημη εκδήλωση, που συμβολίζει την ενότητα και το ανταγωνιστικό πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων, ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την πλούσια κληρονομιά της Ελλάδας για την προώθηση της πνευματικής και πολιτιστικής ανταλλαγής. Φιλοξενώντας περισσότερες από 190 χώρες, δεν γιορτάζουμε απλώς την τεχνολογική καινοτομία, αλλά καλλιεργούμε τους σπόρους της παγκόσμιας συνεργασίας και κατανόησης μεταξύ των νέων. Η Ελλάδα είναι περήφανη που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτού του παγκόσμιου διαλόγου, επιδεικνύοντας τη δέσμευσή μας για την προώθηση της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας και της διεθνούς συνεργασίας».