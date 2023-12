Μεγάλη η επιτυχία της 10ης Athens International Tourism & Culture Expo 2023 External Inbox

Δέκα χρόνια έκλεισε το 2023 η Athens International Tourism & Culture Expo και για μία ακόμη χρονιά υλοποιήθηκαν οι στόχοι της Έκθεσης, δηλαδή η στήριξη και διεθνής προβολή του τουρισμού μας με την συμμετοχή κορυφαίων Διεθνών Hosted Buyers και οι πάρα πολλές νέες συνεργασίες των Εκθετών με τους Hosted Buyers και τους επισκέπτες της έκθεσης. Ένα πολύ δυνατό λοιπόν τριήμερο έζησαν οι Εκθέτες και οι Hosted Buyers μέσω των Β2Β συναντήσεων αλλά και οι επαγγελματίες επισκέπτες με τους Εκθέτες.

Οι Β2Β συναντήσεις ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία και πολλές εμπορικές συμφωνίες ξεκίνησαν μεταξύ Εκθετών και Hosted Buyers ήδη από τη πρώτη μέρα διεξαγωγής των Β2Β ενώ αναμένονται πολλές ακόμα στη συνέχεια.

Επιλεγμένοι Hosted Buyers από 35 αγορές πραγματοποίησαν περισσότερα από 4.720 Β2Β meetings με Εκθέτες από όλους τους κλάδους τουρισμού καθώς και με τουριστικούς προορισμούς. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι οι περισσότεροι Hosted Buyers συμμετείχαν στα Β2Β έχοντας σαφείς και συγκεκριμένες ζητήσεις οι οποίες ικανοποιήθηκαν πλήρως από τους Εκθέτες λόγω της γεωγραφικής τους διασποράς αλλά της ποικιλίας των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους.

Τα απτά πολύ καλά αποτελέσματα της Έκθεσης προκύπτουν από τα παρακάτω:

Όλοι οι συμμετέχοντες Εκθέτες, Hosted Buyers και Επισκέπτες δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από την διοργάνωση και τις νέες επαγγελματικές συνεργασίες που είχαν στην έκθεση

120 κορυφαίοι διεθνείς Hosted Buyers από 35 αγορές φιλοξενήθηκαν και κάλυψαν όλες τις ανάγκες των εκθετών

4.720 Β2Β meetings πραγματοποίησαν οι εκθέτες με τους Hosted Buyers με πολλές και δυναμικές νέες διεθνείς συνεργασίες συμβάλλοντας στην αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού στη χώρα μας.

Οι επισκέπτες, κυρίως επαγγελματίες, κάλυψαν τις ανάγκες τους με πληθώρα συμφωνιών με τους εκθέτες

Οι Βuyers στη πλειοψηφία τους δήλωσαν ότι «Είναι υπέροχη και μοναδική η Ελληνική φιλοξενία και η οργάνωση της Έκθεσης και μας έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε νέους συνεργάτες και προορισμούς και να κάνουμε επικερδείς συνεργασίες με Ξενοδοχεία, Τουριστικά Γραφεία και DMC’s εταιρείες».





Τα Εγκαίνια της Έκθεσης πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης κ. Μύρων Φλουρής, πλαισιωμένος από εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Τουριστικών Φορέων της χώρας.

Στη διάρκεια των Εγκαινίων ο Γεν. Γραμματέας βράβευσε το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και τους σπουδαστές του για τη στελέχωση των τμημάτων της Έκθεσης αλλά και για τη δημιουργία και παρουσίαση των γευμάτων των Hosted Buyers.

Παράλληλα με την Έκθεση, διοργανώθηκε και ένα πολύ επιτυχημένο Συνέδριο με θέμα: «Η επόμενη ημέρα για τουριστικές επιχειρήσεις και προορισμούς». Διοργανώθηκε από το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς - Εργαστήριο Τουριστικής Αριστείας και την Έκθεση. Ομιλητές ήταν ο πρύτανης του Πανεπιστημίου και Πανεπιστημιακοί, Εκθέτες καθώς και Επιχειρήσεις Τουρισμού. Όλοι πρόβαλλαν με υψηλού επιπέδου ομιλίες τα θέματα του τουρισμού και έκαναν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις με την συμμετοχή 150 συνέδρων από όλους τους κλάδους του τουρισμού.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έδωσε το παράδειγμα μίας πολύ αναβαθμισμένης συμμετοχής στην έκθεση και οργάνωσε στο περίπτερό της με μεγάλη επιτυχία το Event Γαστρονομίας Local Products Presentation and Tasting.

Η διάσημη Ελληνίδα σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, παρουσίασε ένα live cooking και προσέφερε στους Hosted Buyers και τους επισκέπτες τα πιο δημοφιλή προϊόντα διατροφής των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Η Έκθεση πραγματοποιήθηκε με την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, του ΕΟΤ και του ΣΕΤΕ.

Μεγάλος Χορηγός της Έκθεσης: Revival S.A.

Χορηγοί: About Net, Athenaeum Grand Athens, International Airport El. Venizelos, Athens Walking Tours, Brown Hotels, Chauffeur Greece, Dimello, Grand Hyatt, Athens Insiders, IEK Delta 360, Ilisia Hotel, Kleesto, Mazi.travel, Novotel, Radisson Blu Park Hotel, Selina, The Golden Age, Transferdam, Wyndham, Zeus International.

Χρυσός Χορηγός Επικοινωνίας: Tornos News

Χορηγοί και Υποστηρικτές Επικοινωνίας: Travel Daily News, Euro2day, Impressive, Hellastour, Mice and Tourism Around the World, Auto Triti, Touring, The Business Events Calendar, Skiathos Life.gr

Η 11η Athens International Tourism & Culture Expo πιστή στο στόχο της θα διοργανωθεί τον Δεκέμβριο 2024 στο Ζάππειο.