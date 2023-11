XENIA '23 | Η μεγαλύτερη έκθεση για την τουριστική βιομηχανία ξεκίνησε!

Το «σύνθημα» για την έναρξη της Xenia 2023 δόθηκε. Για τρείς ημέρες, ξεκινώντας από σήμερα, οι εκθέτες θα παρουσιάσουν υψηλής αισθητικής ξενοδοχειακό εξοπλισμό, καινοτόμα υλικά και βιώσιμες πρακτικές για την κατασκευή και τη διακόσμηση, μηχανήματα και εργαλεία επαγγελματικής κουζίνας, ψηφιακά συστήματα κρατήσεων και digital marketing εφαρμογές.

Η σημαντικότερη έκθεση για τον τουρισμό και απόλυτο σημείο συνάντησης των hoteliers, άνοιξε σήμερα τις πύλες της και υποδέχεται στο Metropolitan Expo, χιλιάδες ιδιοκτήτες & στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, εκπρόσωπους του κατασκευαστικού κλάδου και στελέχη του hospitality.

Πάνω από 520 εταιρείες- leaders της αγοράς, παρουσιάζουν μοντέρνας αισθητικής ξενοδοχειακό εξοπλισμό, καινοτόμα υλικά και βιώσιμες πρακτικές για την κατασκευή και τη διακόσμηση, μηχανήματα και εργαλεία επαγγελματικής κουζίνας, ψηφιακά συστήματα κρατήσεων και digital marketing εφαρμογές. Από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της η Xenia 2023, επιβεβαιώνει ότι αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη έκθεση για τον τουριστικό κλάδο, κάνοντας focus σε όλα τα καίρια ζητήματα που απασχολούν τον σύγχρονο ξενοδόχο, από την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της επιχείρησής τους όσον αφορά τις υποδομές και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, όσο και την digital παρουσία τους, την στοχευμένη και σωστή προβολή, τους αλλά και τέλος την σωστή διαχείριση και οργάνωση.

Παράλληλα, η Xenia παρουσιάζει για πρώτη φορά ένα νέο καινοτόμο project, τo «ONEliving», ένα πρωτοπόρο concept σχεδιασμένο από την ομάδα της Costas Gagos Architecture & Design που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Hall 2, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο 420 τ.μ.

Την έκθεση εγκαινίασε η υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, μέσα σε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού, παρουσία στελεχών της αγοράς, πλήθους εκπροσώπων θεσμικών φορέων του κλάδου, όπως ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Αλέξανδρος Βασιλικός αλλά και μελών της Διοικητικής Ομάδας της FORUM ΑΕ, του κ. Θάνου Παναγούλια (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος), κ. Στράτου Αποστολάκου (CFO & Executive Board Member), κ. Κάτιας Μολφέτα (Εμπορική Διεύθυνση), κ. Θανάση Γιαλούρη (Διευθυντής Εκδόσεων), και κ. Μαργαρίτα Ρουσσινού (HR Business Partner).

Παράλληλες εκδηλώσεις που αντανακλούν τις εξελίξεις στην φιλοξενία

Ακόμα πιο στοχευμένα και καινοτόμα project παρουσιάζει φέτος η Xenia 2023, με στόχο να αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος για networking, ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων, αλλά και πλατφόρμες διαλόγου και γνώσης για τους επαγγελματίες της φιλοξενίας στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων για την πρώτη ημέρα της έκθεσης είναι ιδιαίτερα πλούσιο και εποικοδομητικό.

Στο Digi Hotel, το κορυφαίο digital event της ξενοδοχειακής βιομηχανίας στη χώρα μας, θα παρουσιαστούν όλα τα σύγχρονα εργαλεία του Digital Marketing για το κλάδο της τουριστικής βιομηχανίας και τους τρόπους αξιοποίησής τους από τους ξενοδόχους, αλλά και τα στελέχη του. Η 1η ημέρα των ομιλιών του Digi Hotel που διεξάγεται στο Hall 1, ξεκινάει με τους ειδικούς να αναλύουν θέματα όπως το Metaverse στον κλάδο της φιλοξενίας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ξενοδοχείων, οι εξελίξεις στο digital marketing, οι ψηφιακές πληρωμές, οι εμπειρίες των επισκεπτών στα ξενοδοχεία του μέλλοντος, το AI στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Το αναλυτικό πρόγραμμα του Digi Hotel μπορείτε να το δείτε εδώ.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι και οι ομιλίες και οι συζητήσεις σημαντικών Ελλήνων αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, lighting designers και ξενοδόχων που θα αναλύσουν επιλεγμένα case studies ξενοδοχειακών έργων -κυρίως στους τομείς των resorts, boutique και city hotels- αναπτύσσοντας τις προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστούν, από το αρχικό concept ως την τελική υλοποίησή τους, στην ειδικά διαμορφωμένη σκηνή The Red Spot Stage. Τα case studies των ξενοδοχείων Pnoe Breathing Life στο Ηράκλειο, Avant Mar στην Πάρο, Domes Noruz Mykonos και Minois Luxury Boutique Hotel στην Πάρο και η θεματική ενότητα «Treasure or Trash? Ο Παπουτσάνης και η Coffe-Eco απαντούν πώς εφαρμόζεται η κυκλική οικονομία στα ξενοδοχεία!» θα πρωταγωνιστήσουν σήμερα στις συζητήσεις πάνελ που θα πραγματοποιηθούν στο ειδικά διαμορφωμένο stage στο Hall 2. Το αναλυτικό πρόγραμμα του The Red Spot Stage μπορείτε να το δείτε εδώ.