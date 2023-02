ΙΤΒ Berlin: Για πρώτη φορά δια ζώσης το κόνσεπτ HOME OF LUXURY by ITB

Για πρώτη φορά το κόνσεπτ HOME OF LUXURY by ITB πρόκειται να λανσαριστεί στη δια ζώσης μορφή του στη εφετινή διεθνή τουριστική έκθεση ΙΤΒ του Βερολίνου (7-9 Μαρτίου).

Στο HOME OF LUXURY by ITB, οι πάροχοι και buyers υπηρεσιών πολυτελούς τουρισμού από όλο τον κόσμο θα βρουν ένα περιβάλλον όπου θα μπορούν να βιώσουν τον κόσμο του πολυτελούς τουρισμού με εντελώς νέους τρόπους.

Το κόνσεπτ προσφέρει στους buyers και παρόχους πολυτελούς τουρισμού ένα μοναδικό περιβάλλον και εκδηλώσεις δικτύωσης και συναντήσεων σε μια ειδική ατμόσφαιρα καθώς και πάνελ και ομιλίες στο συνέδριο της έκθεσης, ITB Berlin Convention.

Πολυάριθμοι εκθέτες που αντιπροσωπεύουν πολυτελή ξενοδοχεία πρόκειται να συμμετάσχουν, ανάμεσα στους οποίους είναι οι Iberostar Hotels & Resorts, Severin*s Resort & Spa and SCHLOSS Fleesensee / BEECH Resort Fleesensee / MAREMÜRITZ Yachthafen Resort. Παράλληλα, η Quark Expeditions θα παρουσιαστεί μαζί με το ιταλικό ταξιδιωτικό γραφείο FUORITINERARIO.

Στο HOME OF LUXURY by ITB, οι πάροχοι πολυτελών καταλυμάτων, μεταφορών, υπηρεσιών και προϊόντων θα προσφέρουν μια ιδιαίτερη οπτική στην αγορά του πολυτελούς τουρισμού και μια απλή θεματική ματιά στις πολυτελείς μορφές ταξιδιού. Στο Marshall Haus στο Messe Berlin, τέσσερις ξεχωριστοί εκθεσιακοί χώροι με τίτλο The Garden, The Library, The Nest και The Gallery θα αφιερωθούν σε μεμονωμένες μορφές τουρισμού πολυτελείας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν την προσωπική τους ατμόσφαιρα για συναντήσεις και επαγγελματικές συνομιλίες και θα μπορούν να πραγματοποιήσουν προκαθορισμένες συναντήσεις και συνεντεύξεις και να παρακολουθήσουν ανοιχτές εκδηλώσεις, πάνελ και διαλέξεις.