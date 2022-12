100% Hotel Design Awards 2022: Η λαμπερή Τελετή Απονομής και οι Νικητές των Βραβείων

H ένατη Τελετή Απονομής των 100% Hotel Design Awards χαρακτηρίστηκε ως η πιο επιτυχημένη στην ιστορία του θεσμού, με τη διάκριση 8 πολύ ιδιαίτερων Ξενοδοχειακών Projects από τους πιο hot ελληνικούς προορισμούς, και την ειδική αίθουσα που διαμορφώθηκε για την Τελετή, να είναι κατάμεστη από την αρχή ως το τέλος!

Η 10η επετειακή διοργάνωση του 100% Hotel Show εγκαινιάστηκε με τον πιο εντυπωσιακό και ενθουσιώδη τρόπο, καθώς το επίσημο Opening της Έκθεσης πλαισιώθηκε από την Τελετή Απονομής των 100% Hotel Design Awards, που φέτος περιελάμβανε επίσης την Απονομή των Βραβείων του διαγωνισμού Out of the Box…In a Box, καθώς και του Ειδικού Βραβείου 100% Hotel Architect of the Year που έκανε την πρεμιέρα του στη φετινή Τελετή.



Τη βραδιά παρουσίασε ο Νίκος Μοράντης από τους Destsetters, ο οποίος κράτησε δυνατό τον παλμό του κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια της Τελετής, ξεκινώντας με μια αναδρομή στις προηγούμενες διοργανώσεις και την εξέλιξη του θεσμού, και διατηρώντας το ενδιαφέρον των θεατών ζωντανό μέχρι το τέλος. Η μεγάλη επιτυχία της Τελετής, ωστόσο, οφείλεται και στην προσέλευση όλων των διαγωνιζομένων, οι οποίοι συνέβαλαν στο να μετατραπεί η βραδιά στη μεγαλύτερη γιορτή Ξενοδοχειακής Αρχιτεκτονικής, καθώς συμμετείχαν με ενθουσιασμό στην ανακοίνωση των φιναλίστ και των νικητών κάθε κατηγορίας, επισφραγίζοντας με τον πιο δυνατό τρόπο το γεγονός ότι όλοι οι συμμετέχοντες στη βραχεία λίστα του Διαγωνισμού είναι ουσιαστικά νικητές!

Η Τελετή ξεκίνησε με εντυπωσιακό και λαμπερό τρόπο, καθώς ο Διοργανωτής του 100% Hotel Show και των 100% Hotel Design Awards, κος Δημήτρης Αντωνάκος, εγκαινίασε το νέο Ειδικό Βραβείο που ενσωματώθηκε στον διαγωνισμό, το 100% Hotel Architect of the Year, απονέμοντάς το στο γραφείο Elastic Architects και τη Ρία Βογιατζή. Η απονομή έγινε σε κλίμα χαράς και ενθουσιασμού, αφού η κυρία Βογιατζή μίλησε για την ιστορία του γραφείου και της καριέρας της, ενώ ανέφερε και τις νέες τάσεις της Ξενοδοχειακής Αρχιτεκτονικής. Στην αίθουσα παρευρέθηκαν και αρκετοί εκπρόσωποι του γραφείου Elastic Architects, οι οποίοι συνέβαλαν στη δημιουργία του ενθουσιώδους κλίματος το οποίο χαρακτήρισε όλη την Τελετή.



Στη συνέχεια, προβλήθηκαν στο κοινό οι 33 φιναλίστ του διαγωνισμού, και ακολούθησε η Απονομή των Βραβείων που αφορούσαν 11 διαφορετικές κατηγορίες. Τα 8 Ξενοδοχειακά Projects που διακρίθηκαν, είναι όπως πάντα έργα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό τους και την έμφαση στη δημιουργία μοναδικής ταυτότητας, ενώ βρίσκονται όλα στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της χώρας μας. Θετική εντύπωση προκάλεσε η τάση που ακολούθησαν τα έργα στο σύνολό τους, η οποία αφορά design προσανατολισμένο στη Βιωσιμότητα και το Well Being.

Την απονομή των βραβείων ανέλαβαν πολύ επιτυχημένοι εκπρόσωποι από τους κλάδους της Αρχιτεκτονικής, της Φωτογραφίας και του Τύπου, οι οποίοι με την παρουσία και τη συμμετοχή τους προσέδωσαν ακόμη μεγαλύτερη αίγλη στη βραδιά, ενώ οι ίδιοι αποτέλεσαν μέλη της Κριτικής Επιτροπής ή Nominators του διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα, τις Απονομές πραγματοποίησαν οι:

Ρία Βογιατζή, Elastic Architects, Αρχιτέκτων

Μαρίκα Μαυρολέων, A&M Architects, Αρχιτέκτων

Νάσια Παπαδοπούλου, Publishing Director/Editor in Chief, Cozy Publications

Γιώργος Ζωντανός, Giorgos Zondi Photography, Φωτογράφος

Μιχάλης Μπάκας, Χρυσή Τομή, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Άγγελος Τζιγκουνάκης, CEO, EK Magazine

Τέλος, ανακοινώθηκαν οι Νικητές του Διαγωνισμού Out of the Box…in a Box, του εναλλακτικού και αντισυμβατικού Διαγωνισμού Σχεδιασμού Ξενοδοχειακών Χώρων ή Ειδικών Κατασκευών για ξενοδοχειακή χρήση, οι οποίοι -όπως και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες- ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της διοργάνωσης για συμμετοχή στον Ειδικό αυτό Διαγωνισμό, σχεδιάζοντας πολύ ιδιαίτερα, ενδιαφέροντα και… αναπάντεχα concept, τα οποία προβάλλονταν σε έναν διακριτό χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης 100% Hotel Show. Οι 2 Νικητές παρέλαβαν το Ειδικά Σχεδιασμένο Βραβείο τους, που αντιστοιχούσε στο καινοτόμο θέμα του Διαγωνισμού.



Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το λαμπερό VIP Opening Party στο κεντρικό Lounge της έκθεσης, όπου οι συμμετέχοντες γιόρτασαν με το κοινό την ιδιαίτερη αυτή βραδιά, ανταλλάσσοντας απόψεις και ιδέες για την Ξενοδοχειακή Αρχιτεκτονική, αλλά και δημιουργώντας νέες ενδεχόμενες συνεργασίες.

