Η 10η Επετειακή Διοργάνωση του 100% Hotel Show ολοκληρώθηκε με αξιοσημείωτη επιτυχία!

Το 100% Hotel Show γιόρτασε τη 10η Διοργάνωσή του με αρκετά νέα στοιχεία σε ό,τι αφορά τη δομή και το περιεχόμενο, ενώ παράλληλα διατήρησε και ανέπτυξε ακόμη περισσότερο διαχρονικά του χαρακτηριστικά που αφορούν τις νέες Ξενοδοχειακές Επενδύσεις αλλά και την ανάδειξη των Ξενοδοχειακών Τάσεων, τόσο στον χώρο του Design όσο και στον τομέα των Πωλήσεων και του Digital Marketing.

Η φετινή διοργάνωση του 100% Hotel Show επιβεβαίωσε ότι αποτελεί την κατ’ εξοχήν Έκθεση για Ξενοδοχειακές Επενδύσεις (είτε αυτές αφορούν νέα Κατασκευή είτε Ανακαίνιση κάποιας Ξενοδοχειακής Μονάδας), προσελκύοντας Νέους Επενδυτές μικρής και μεγάλης κλίμακας και παρέχοντας αντίστοιχα ολοκληρωμένο φάσμα προτάσεων και πληροφοριών για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

Επιπλέον, το 100% Hotel Show 2022 χαρακτηρίστηκε από υψηλή και ποιοτική επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, αφού υπήρχε μια σταθερή, αυξημένη ροή προσέλευσης, ενώ οι επισκέπτες ήταν στο σύνολό τους Επαγγελματίες του Τουρισμού και Νέοι Επενδυτές με μελετημένες και καταγεγραμμένες ανάγκες που αναζητούσαν συγκεκριμένες λύσεις, με αποτέλεσμα να διενεργηθούν αποτελεσματικές επαφές με τους Εκθέτες και να διευθετηθούν νέες συνεργασίες.

Παράλληλα, η φετινή Έκθεση ήταν από όλες τις απόψεις μια επετειακή, εορταστική διοργάνωση, καθώς η ομάδα της διοργανώτριας εταιρείας Demand Fairs & Media τη σχεδίασε με τέτοιον τρόπο, ώστε να επικρατεί ένα συνολικά εορταστικό κλίμα, με αναδρομές στις παλαιότερες διοργανώσεις μέσω αναφορών μνήμης σε διάφορα σημεία της πορείας του επισκέπτη, αλλά και κατά τη διάρκεια της Τελετής Απονομής των 100% Hotel Design Awards.

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ 100% HOTEL SHOW 2022

Το ιδιαίτερο Concept της Εισόδου

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Agarch Architects ανέλαβε τον σχεδιασμό της Εισόδου της Έκθεσης, με βασικά συστατικά τού Concept τη θεατρικότητα, την περιμετρική κίνηση, και με στόχο τη δημιουργία ενός ζωντανού σκηνικού εναλλαγών για τον επισκέπτη. Ο σχεδιασμός του χώρου στηρίχθηκε στην ιδέα της Επαναχρησιμοποίησης. Τα αντικείμενα, τα υφάσματα και οι επενδύσεις ήταν φτιαγμένα από Ανακυκλώσιμα Υλικά που χρησιμοποιούνται σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας, τονίζοντας έτσι το μήνυμα για τη σημασία τού Αειφόρου Σχεδιασμού στον Ξενοδοχειακό Κλάδο.

Η νέα, ιδιαίτερη διάταξη των περιπτέρων

Στη φετινή διοργάνωση άλλαξε εντελώς η δομή της έκθεσης, καθώς υπήρχαν μόνο δύο κεντρικοί διάδρομοι που σηματοδοτούσαν την είσοδο και την έξοδο των επισκεπτών, κάτι που δημιούργησε ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα, αφού αρκετά περίπτερα είχαν πρόσβαση στον διάδρομο από 3 πλευρές, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα καλύτερης παρουσίασης των προϊόντων και υπηρεσιών κάθε εταιρείας, καθώς και σαφέστερη οριοθέτηση των περιπτέρων, τα οποία έμοιαζαν αυτόνομες μονάδες που αποτελούσαν ένα αρμονικό σύνολο.

Η νέα ενότητα “100% Hotel Development” με ολιστικές λύσεις για τους Νέους Επενδυτές

Το Ειδικό Segment “100% Hotel Development” παρουσίασε λύσεις που αφορούν όλο το φάσμα της Ξενοδοχειακής Ανάπτυξης, από τα χρηματοδοτικά εργαλεία μέχρι την τελική κατασκευή και ανακαίνιση, ενώ στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε η Architect Zone, παρέχοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να έρθουν σε άμεση επαφή με τα Αρχιτεκτονικά Γραφεία και να συζητήσουν μαζί τους, καθώς το 100% Hotel Show θεωρεί τους Αρχιτέκτονες αναπόσπαστο μέρος μιας νέας Επένδυσης.

Παράλληλα, στο Stage της Έκθεσης φιλοξενήθηκε το Workshop με τίτλο “Νέες επενδύσεις: Ξενοδοχειακά χρηματοδοτικά προγράμματα & αναπτυξιακός νόμος”, με ολοκληρωμένες κατευθύνσεις για τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία και την υποβολή ενός επιτυχημένου φακέλου, καταγράφοντας τεράστιο ενδιαφέρον από το κοινό της Έκθεσης, καθώς το Workshop ήταν Fully Booked.

Τα Περίπτερα των Εκθετών με συγκεκριμένες λύσεις και εμπνευσμένους τρόπους παρουσίασης

Οι Εκθέτες του 100% Hotel Show 2022 ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Διοργάνωσης για έμφαση στην παρουσίαση Καινοτόμων Λύσεων, χρησιμοποιώντας για μια ακόμη φορά στο έπακρο τις ιδιαίτερες ιδέες και την εμπνευστικότητά τους, και δημιουργώντας ιδιαίτερα περίπτερα με concept και υψηλή αισθητική.

Παράλληλα, ο επισκέπτης της Έκθεσης είχε τη δυνατότητα να έλθει σε επαφή με μια πλούσια γκάμα επιλεγμένων Προτάσεων/Λύσεων, μέσω των ιδιαίτερων χώρων που εγκαινιάστηκαν στο πλαίσιο του 100% Hotel Show 2022, όπως οι Ζώνες με τα Conceptual Booths, οι Ειδικές Αίθουσες 100% Selected Furniture και 100% Selected Materials, και οι χώροι που φιλοξενούσαν Installations.



Η έναρξη ενός δημιουργικού διαλόγου για τη σημασία του Design και της Τέχνης στα Ξενοδοχεία

Το Design και η Τέχνη κατέγραψαν μια εντυπωσιακή πρώτη παρουσίαση και απέκτησαν πλέον τον δικό τους, διακριτό χώρο στις διοργανώσεις του 100% Hotel Show. Στο πλαίσιο της “Art & Design Gallery”, με την επιμέλεια της σχεδιαστικής ομάδας Greece is for Lovers (και Exhibition Design από την Ioanna Founti - Metamo Interior Studio) παρουσιάστηκε το “Club Vacay”, μια φανταστική συνθήκη διακοπών, όπου ο σχεδιασμός συναντά τις εφαρμοσμένες τέχνες και συνδιαλέγεται με τους επισκέπτες στο αισθητικό περιβάλλον ενός ξενοδοχείου, φιλοξενώντας μια συλλογή αντικειμένων από 17 Δημιουργούς, που συνθέτει την κατάλληλη ατμόσφαιρα έτσι ώστε να κάνει τη σύντομη διαμονή ενός επισκέπτη ευχάριστη και αξιομνημόνευτη.

Παράλληλα, φιλοξενήθηκαν Έργα Τέχνης από Galleries και Καλλιτέχνες, δημιουργώντας μια ολιστική εμπειρία για το Design και την Τέχνη στον επισκέπτη της Έκθεσης.

Το Section “Services & Technology” παρουσίασε μια διευρυμένη γκάμα Λύσεων για το Management, το Marketing και τις Πωλήσεις Ξενοδοχείων και Βιλών

Η ειδική ενότητα με εταιρείες σχετικές με τις Πωλήσεις και το Digital Marketing των Ξενοδοχείων αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα πλέον δυναμικά Segments της Έκθεσης, με τις σημαντικότερες εταιρείες να δηλώνουν το παρών. Εκτός όμως από τα κορυφαία Booking Engines και Channel Management Συστήματα, παρουσιάστηκαν επίσης εταιρείες Management Ξενοδοχείων και Βιλών, αλλά και Σύγχρονες Λύσεις Τεχνολογίας.



Τα 100% Hotel Workshops αποτέλεσαν για άλλη μια φορά σημαντικό συστατικό της Διοργάνωσης

Τα Workshops του 100% Hotel Show 2022 ήταν πλουσιότερα σε περιεχόμενο από κάθε άλλη φορά. Την πολύ προσεκτικά επιλεγμένη γκάμα θεματολογιών, αλλά και τις εξαιρετικά προετοιμασμένες παρουσιάσεις από τους ομιλητές, παρακολούθησε ένας πολύ υψηλός αριθμός συμμετεχόντων, καθώς τα περισσότερα Workshops παρουσιάστηκαν σε μια γεμάτη Αίθουσα χωρητικότητας 300 καθημένων, επιβεβαιώνοντας ότι, κάθε χρόνο, τα 100% Hotel Workshops αποτελούν το μεγαλύτερο Εκπαιδευτικό Ξενοδοχειακό Γεγονός της χρονιάς.

Τα 100% Hotel Design Awards και η Τελετή Απονομής τους εντυπωσίασαν και φέτος

Ο Διαγωνισμός 100% Hotel Design Awards αποτέλεσε, για 9η συνεχή Διοργάνωση, ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της Έκθεσης, με υψηλού επιπέδου συμμετοχές από καταξιωμένα Αρχιτεκτονικά Γραφεία και εξαιρετικά Ξενοδοχειακά Projects.

Η Τελετή Απονομής, που σηματοδότησε και το επίσημο Opening της Έκθεσης, χαρακτηρίστηκε ως η καλύτερη σε όλη την ιστορία του θεσμού, με υψηλό αριθμό θεατών, οι οποίοι έγιναν τμήμα αυτής της ιδιαίτερης Γιορτής της Ξενοδοχειακής Αρχιτεκτονικής, υποδεχόμενοι με ενθουσιασμό και έντονο παλμό τις short listed συμμετοχές και τους νικητές των 100% Hotel Design Awards, αλλά και του (ιδιαίτερου και … ανατρεπτικού) Διαγωνισμού Σχεδιασμού “Out of the Box… In a Box”.

Highlight της βραδιάς της Τελετής Απονομής αποτέλεσε επίσης η βράβευση της Ρίας Βογιατζή και του γραφείου Elastic Architects ως “100% Hotel Architect of the Year”, εγκαινιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τον θεσμό της βράβευσης του Αρχιτέκτονα της Χρονιάς από το 100% Hotel Show, σε κάθε Διοργάνωσή του.

Η 10η διοργάνωση του 100% Hotel Show ανήκει πια στην ιστορία, αφήνοντας πίσω της έναν απόηχο δημιουργικού ενθουσιασμού, πληρότητας και ανυπομονησίας για το 100% Hotel Show 2023!