«Democracy and Happiness Weekend» στην Costa Navarino, στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum

Για 7η χρονιά, το Athens Democracy Forum και η Costa Navarino συνδιοργανώνουν ένα τριήμερο συζητήσεων και αυθεντικών πολιτιστικών εμπειριών, με την παρουσία διεθνώς καταξιωμένων ομιλητών. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, στο νέο W Costa Navarino.

Σε μία περίοδο με αλλεπάλληλες παγκόσμιες κρίσεις -από την κλιματική αλλαγή και την πανδημία μέχρι τον πόλεμο- η αναζήτηση της ευτυχίας καθίσταται δυσκολότερη και ταυτόχρονα, περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Το φετινό τριήμερο θα εξετάσει τον ρόλο της ευτυχίας στη δημόσια ζωή, μέσα από μία σειρά συζητήσεων, με ομιλητές όπως:

Ο Pascal Bruckner, καταξιωμένος συγγραφέας, γνωστός στο αναγνωστικό κοινό, μεταξύ άλλων, για το έργο του «Η Αέναη Ευφορία: Δοκίμιο για το καθήκον της ευτυχίας»

Ο Wolf Singer, διακεκριμένος Γερμανός Καθηγητής Νευροφυσιολογίας

O Yascha Mounk, πολιτικός επιστήμονας, καθηγητής και συγγραφέας

Οι ομιλητές θα προσπαθήσουν να βρουν απαντήσεις στο ερώτημα: μία ευτυχισμένη κοινωνία ισοδυναμεί με μία πιο ανθεκτική δημοκρατία; Τις συζητήσεις θα συντονίσουν ο Roger Cohen, Chief correspondent Paris and former Op-Ed columnist, η Liz Alderman, Chief European business correspondent, και ο Steven Erlanger, Chief European Diplomatic Correspondent των New York Times.

Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο νέο ξενοδοχείο W Costa Navarino, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια μοναδική ενέργεια που ενισχύει τη δημιουργικότητα και τη διαφορετικότητα. Παράλληλα με τις συζητήσεις, η Costa Navarino θα προσφέρει μία σειρά πολιτιστικών εμπειριών στους επισκέπτες της, όπως οι φιλοσοφικοί περίπατοι μέσα στη μεσσηνιακή φύση, υπό την καθοδήγηση ακαδημαϊκών που προσεγγίζουν τη σύγχρονη ηθική μέσα από τη ματιά των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Επιπλέον, οι επισκέπτες μπορούν να συμμετέχουν σε μαθήματα γιόγκα ή να απολαύσουν ένα πλήθος υπαίθριων και θαλάσσιων αθλημάτων, όπως τένις, ποδηλασία, kite-surfing, καταδύσεις, ιστιοπλοΐα, καθώς και πολλά ακόμα.

Το τριήμερο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum, το οποίο διοργανώνεται από το Democracy & Culture Foundation σε συνεργασία με τους New York Times για 10η χρονιά, από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Forum τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και έχει την υποστήριξη του Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών. Το Athens Democracy Forum θα συγκεντρώσει διεθνείς προσωπικότητες της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και εκπροσώπους μη κερδοσκοπικών φορέων, για να αναζητήσουν πραγματικές λύσεις στα πιο καίρια ζητήματα που αντιμετωπίζει η δημοκρατία σήμερα.