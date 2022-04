Πάνω από 600 συμμετέχοντες από 24 χώρες, 300 εταιρείες & 40 ομιλητές στο Front Runners 4.

Το μεγαλύτερο συνέδριο για το αθλητικό management και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, το “Front Runners in Sports Management 4.0” διοργανώθηκε από το Sports Management Society του Deree - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος με απόλυτη επιτυχία μαζί με την πολυβραβευμένη ActiveMedia Group και το Center of Excellence in Food, Tourism & Leisure, The American College of Greece την Πέμπτη 31 Μαρτίου, την Παρασκευή 1 Απριλίου και το Σάββατο 2 Απριλίου 2022.

Το συνέδριο άνοιξε ο Υφυπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού, κ. Λευτέρης Αυγενάκης, αντίστοιχα ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Βασίλης Κικίλιας, και ο Deputy Chief of Mission της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, κ. David Burger απηύθυναν τον χαιρετισμό τους μέσω βίντεο, ενώ η Υφυπουργός Τουρισμού, κα. Σοφία Ζαχαράκη συμμετείχε σε πάνελ όπου παρουσιάστηκε η πρώτη έρευνα για τον Αθλητικό Τουρισμό στην Ελλάδα για το 2021.

Πάνω από 40 επιφανείς ομιλητές, το 30% των οποίων ήταν γυναίκες, συναντήθηκαν στο Front Runners 4.0 με περισσότερους από 600 συμμετέχοντες από 24 διαφορετικές χώρες και πάνω από 300 εταιρείες, που σχετίζονται με την αθλητική βιομηχανία παρακολουθήσαν τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του αθλητισμού αλλά και του αθλητικού τουρισμού.

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου

Την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022, είχαμε ενδιαφέρουσες ομιλίες και ξεχώρισαν οι εξής τοποθετήσεις των ομιλητών:

«Ο τουρισμός αποτελεί το 25% του ελληνικού ΑΕΠ και ο αθλητικός τουρισμός είναι ένας τομέας που πρέπει να εστιάσουμε περαιτέρω»

Minister of Tourism, Vassilis Kikilias

«Η λέξη κλειδί στον τουρισμό είναι η ‘εμπειρία’ και από το μικρότερο χωριό μέχρι τη μεγαλύτερη πόλη, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον αθλητικό τουρισμό»

Deputy Minister of Tourism, Sofia Zacharaki

«Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε μια δύναμη που να ενώνει τους λαούς. Αυτή η δύναμη μπορεί να είναι ο αθλητισμός»

Deputy Minister of Culture & Sports, Lefteris Avgenakis

«Ακόμα κι αν έχουμε μια δράση για να αντιμετωπίσουμε μια κρίση, πρέπει να ενεργούμε σαν επισκέπτες για να εντοπίσουμε τα βασικά σημεία ενός προορισμού»

Kostis Kapopoulos

«Στον αθλητισμό πρέπει να μαθαίνετε από τα λάθη σας. Σχεδιάστε για το αν θα πάνε τα πράγματα στραβά»

Themistocles Karvountzis

«Το γκολφ δεν μπορεί να σταθεί μόνο του, χρειάζεται γαστρονομία και πρόσθετες δραστηριότητες και η Ελλάδα είναι ιδανική για αυτό»

Nuno Sepulveda

«Οι παίκτες γκολφ ταξιδεύουν 2 ή 3 φορές τον χρόνο και διαχωρίζουν αυτά τα ταξίδια από τις οικογενειακές τους διακοπές»

Nicholas Sotiropoulos

«Το γκολφ θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με όρους γεωργίας, καθώς τα γήπεδα γκολφ δημιουργούν οικοσυστήματα»

Fotis Kokotos

«Διαθέτουμε 6.5 εκατ. ευρώ στην εθνική οικονομία μέσω των ταξιδιών στο τένις, επομένως το τένις αποτελεί περίπου το 3% της αγοράς της αθλητικής βιομηχανίας στην Ελλάδα»

Spyros Zannias

«Οι τουρίστες του τένις επιστρέφουν επανειλημμένα στον προορισμό, ενώ σε ένα σύνολο από τουρνουά διάρκειας 185 εβδομάδων, έχουν διανεμηθεί 2.265.000 δολάρια σε χρηματικά έπαθλα»

Antonis Kalaitzakis

«Η συνεργασία μου με τη The North Face μου έδωσε τη δυνατότητα να δοκιμάσω περισσότερες δράσεις πάνω στον αλπινισμό, το σκι και τη διεξαγωγή ακαδημαϊκής έρευνας»

Dr. Michael Styllas

«Το 78% των αθλητών έχει ενθαρρύνει άλλους ανθρώπους να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους προς τη βιωσιμότητα»

Vanessa Archontidou

«Δεν βάζω στόχους, καθώς δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι το υψηλότερο σημείο μου. Απλώς κάνω ένα βήμα τη φορά»

Emmanuel Karalis

«Πρέπει να δημιουργήσουμε αξία κάνοντας έρευνα και να προσφέρουμε αξία στην κοινωνία και στην αθλητική βιομηχανία»

Dr. Athanasios Krystallis

«Στην Ελλάδα η δυνητική ανάπτυξη του κλάδου του αθλητικού τουρισμού μπορεί να φτάσει το 45%»

Dr. Eugenia Tzoumaka

«Στην Κύπρο όλοι βάζουμε στόχο και παλεύουμε σαν ομάδα. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η επιτυχία μας να φιλοξενήσουμε ένα σκέλος του Ευρωμπάσκετ του 2025»

Cyprus Sports Organization, President of Sports Tourism, Christos Neophytou

«Ο αθλητικός τουρισμός είναι επιστήμη και τέχνη. Είναι ωφέλιμος για την οικονομία, τους ανθρώπους και την κοινωνία»

Dr. George Kosta

«Οι αθλητές πρέπει να δείχνουν την προσωπικότητά τους στα social media και Έλληνες αθλητές όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Κώστας Τσιμίκας το κάνουν πολύ καλά»

Chris Wheatly

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου

Την Παρασκευή 1 Απριλίου 2022, η ημέρα συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία ενώ έγιναν μεταξύ άλλων οι ακόλουθες δηλώσεις:

«Η ύπαρξη γυναίκας προπονητή έχει θετικό αντίκτυπο στις προπονητικές προθέσεις και μπορεί να συσχετιστεί με τη σημασία της ύπαρξης ενός γυναικείου πρότυπου»

Dr. Anastasia Kyritsi

«Ετοιμάζουμε ένα μεγάλο show και μια μοναδική σκηνή στο ΟΑΚΑ για τη διοργάνωση του 2022. Θα είναι ένα τεράστιο γεγονός που θα κάνει όλους τους Έλληνες περήφανους»

Takis Pournarakis

«Η Διεθνικής Ολυμπιακή Ακαδημία που βρίσκεται δίπλα στον ιστορικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, είναι αφοσιωμένη στο να προσφέρει μοναδικές Ολυμπιακές εμπειρίες εκπαίδευσης και ζωής»

International Olympic Academy President, Isidoros Kouvelos

«Τα παγκόσμια έσοδα των Esports το 2021 ξεπέρασαν το 1 δισ. δολάρια, με το 75% των εσόδων να προέρχεται από χορηγίες και δικαιώματα μέσων»

Dimitris Farmakis

«Η μεθοδολογία του Real Madrid Foundation περιστρέφεται γύρω από τη διδακτική εστίαση του αθλητισμού, βασισμένη σε θετικές εκπαιδευτικές αξίες με περισσότερα από 70.000 άτομα από 80 χώρες να συμμετέχουν στις δράσεις μας κάθε σεζόν»

Julio González Ronco

«Αν δεν σέβεσαι τους συμπαίκτες, τους οπαδούς και τους αντιπάλους σου, δεν πρόκειται να μείνεις στη Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί οι κοινωνικές αξίες είναι πιο σημαντικές από τον αθλητισμό»

Yiotis Panagiotou

«Πρέπει να οικοδομήσουμε μια ουσιαστική συσχέτιση μεταξύ του brand και του φιλάθλου, όπως ακριβώς στην περίπτωση της χορηγίας Arsenal – Visit Rwanda»

Matthew Leopold

«Η επόμενη γενιά νοιάζεται για πολύ περισσότερα από όσα συμβαίνουν στο γήπεδο. Εκτιμούν τις εμπειρίες πάνω από τα πράγματα»

Marshall Glickman

«Μέσω του security token της, η Elan Béarnais Pau-Laq-Orhtez θα είναι η πρώτη επαγγελματική αθλητική ομάδα στον κόσμο που θα προσφέρει στους φιλάθλους την ευκαιρία να έχουν λόγο για τις αποφάσεις του συλλόγου, ενώ θα έχουν επίσης μετοχική ιδιοκτησία»

Tom Huston

«Ο αθλητισμός έχει ισχυρή θέση στο metaverse και αναπτύσσουμε διαφόρων ειδών ευκαιρίες»

Tom Kolokithas

«Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χάντμπολ εισήγαγε την τεχνολογία στη διαιτησία αθλημάτων επειδή ο μέσος θεατής στο σπίτι έχει 10 φορές περισσότερες ευκαιρίες να δει μια φάση του αγώνα πιο καθαρά από τον διαιτητή στο ίδιο το γήπεδο και αυτό δεν είναι αποδεκτό»

George Bebetsos

«Για να έχουμε επιτυχία πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη διαδικασία που να μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε το VAR για λιγότερο χρόνο με περισσότερη ποιότητα, καθώς το κέντρο αγώνων μας είναι ένα από τα καλύτερα στον κόσμο και οι ξένοι διαιτητές το θαυμάζουν»

Joao Capela

Η τρίτη ημέρα του συνεδρίου

Το Σάββατο 2 Απριλίου 2022, ήταν η τρίτη και τελευταία μέρα που ενθουσίασε τους συμμετέχοντες, όπου έγιναν μεταξύ άλλων οι ακόλουθες δηλώσεις:

«Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να φέρνει κοντά τους ανθρώπους και να ενισχύει τις κοινότητες. Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στη συνεργασία μας στον αθλητισμό με την Ελλάδα και να τιμούμε τη μεγάλη αθλητική ιστορία της Ελλάδας»

Deputy Chief of Mission USA Embassy Athens, David Burger

«Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά στοιχεία για μια επιτυχημένη διοργάνωση σε εξωτερικό χώρο; Τοποθεσία, τοποθεσία και τοποθεσία»

Dean Karnazes

«Ο αθλητισμός είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την προώθηση της βιωσιμότητας»

Amaryllis Angouridaki & Orestis Angouridakis

«Πρέπει να εκπαιδεύσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την έννοια της βιωσιμότητας και στη συνέχεια όλες οι ποδοσφαιρικές ομάδες πρέπει να ξεκινήσουν έχοντας μια βιώσιμη πολιτική»

Sotiris Milonas

«Κάποια πράγματα παρέμειναν στην Efes μετά την πανδημία και προσπαθήσαμε να μετατρέψουμε τις ημέρες των αγώνων σε μια ιεροτελεστία για να τις απολαμβάνουν οι φίλαθλοι με τον πιο ασφαλή και διασκεδαστικό τρόπο»

Utku Yusuf Ozciger

«Ως ατζέντης ποδοσφαίρου δεν πρόκειται για τα χρήματα ή τη δόξα, αλλά για την αναγνώριση της δουλειάς σας και την προστασία των συμφερόντων του πελάτη σας»

Paschalis Tountouris

«Στην Adidas δεσμευτήκαμε να χρησιμοποιούμε μόνο ανακυκλωμένο πολυεστέρα έως το 2024 και το κάναμε, γιατί το πλαστικό είναι το πρόβλημα και η καινοτομία είναι η λύση μας»

Alexandros Bontikoulis

«Ισότητα των φύλων στον αθλητισμό σημαίνει κατάρριψη των στερεοτύπων που συνεχίζουν να μειώνουν τις πιθανότητες οι γυναίκες να ασχοληθούν με αθλητικές δραστηριότητες καθώς και να εμπλέκονται σε οποιαδήποτε άλλη μορφή ενασχόλησης»

Annie Constantinides

«Είχα από τον πατέρα μου μόνο μία ευκαιρία για να συνεχίσω την πάλη. Κέρδισα αυτόν τον αγώνα ακόμα κι αν είχα 1 νίκη σε 30 αγώνες εκείνη τη χρονιά»

Helen Maroulis

«Για να αλλάξουμε την κουλτούρα χρειαζόμαστε πρότυπα. Χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες όπως η κ. Κωνσταντινίδη και η κα Maroulis να βγουν μπροστά και να δείξουν τις ηγετικές τους ικανότητες και το όραμά τους»

Dr. Stella Leivadi

«Το NBA είναι πρωτάθλημα παικτών και η Ευρωλίγκα είναι πρωτάθλημα προπονητών»

Nikos Papaioannou

«Το NBA ως franchise έχτισε μια αυτοκρατορία που είχε ως σκοπό να κερδίζει χρήματα. Από την άλλη πλευρά, η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο που να κάνει τους συλλόγους κερδοφόρους»

Joe Arlauckas

«Η δημιουργία ταλέντων στο μπάσκετ στην Ευρώπη συνδέεται με το μέλλον των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων»

Konstantinos Asimakopoulos

Έκπτωση έως 20% στο Student Club πρόσφερε η Qatar Airways

H Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία στον Κόσμο για το 2021, Qatar Airways, συμμετείχε στο συνέδριο ως Gold Sponsor με το πρόγραμμα ανταμοιβής Student Club, το οποίο παρέχει αποκλειστικά προνόμια στα μέλη του, όπως έκπτωση έως 20% σε πτήσεις, επιπρόσθετο όριο αποσκευών, δωρεάν Super Wi-Fi εν πτήσει και πολλά άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το qatarairways.com/StudentClub

Δυνατότητες Δικτύωσης και Επαγγελματικής Εξέλιξης

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., επίσημη εισαγωγέας της Porsche AG στην Ελλάδα και η Porsche υποστήριξαν τη διοργάνωση ως Silver Sponsors, προωθώντας τον αθλητισμό, την αριστεία και την ελληνική και διεθνή αθλητική βιομηχανία με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από όλο τον κόσμο. Η Porsche στηρίζει τους νέους, τους φιλόδοξους, τους πρωτοπόρους. Ανθρώπους με υψηλό επίπεδο τεχνολογικής γνώσης που τους επιτρέπει να σκέφτονται out of the box και να δημιουργούν ιδέες και καινοτομίες με την ματιά τους στραμμένη στο μέλλον. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, τις ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας που τους προσφέρθηκαν στο booth της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Official Outdoor Partner ήταν η κορυφαία εταιρεία outdoor ένδυσης και εξοπλισμού The North Face.

Digital Platform Partner του συνεδρίου ήταν η LiveOn, η ολοκληρωμένη πλατφόρμα Ψηφιακής Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων, που συνέβαλε στη δικτύωση επαγγελματιών του χώρου και σπουδαστών που παρακολούθησαν πλούσιες θεματικές ενότητες που ξεπέρασαν σε διάρκεια τις 20 ώρες, λαμβάνοντας πάνω από 150 ερωτήσεις από το κοινό.

Δωρεάν Συμμετοχή & Πρόσβαση στην Εκπαίδευση

Η συμμετοχή ήταν δωρεάν καθώς σκοπός του συνεδρίου ήταν η εκπαίδευση των σπουδαστών και των στελεχών της βαριάς βιομηχανίας του αθλητισμού μας για το παρόν και το μέλλον του Sports Management στην εποχή μετά τον Covid-19. Το συνέδριο ξεχώρισε για την πληρότητα της πληροφόρησης που πρόσφερε στο κοινό και στόχευσε στην κατάλληλη προετοιμασία της πολύ σημαντικής αυτής αγοράς, ώστε να χτιστεί μια κοινότητα πιο δυνατή και πιο υγιής. Άλλωστε, η στήριξη της συνεχούς εκπαίδευσης και της κατάρτισης της νέας γενιάς είναι άκρως απαραίτητη και ουσιαστική σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε και αποτελεί μέρος της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευθύνης της διοργάνωσης.

Κάντε εγγραφή στο YouTube και στο Spotify και παρακολουθήστε όλες τις ομιλίες του συνεδρίου.

Την παραγωγή του συνεδρίου ανέλαβε η πολύπειρη ομάδα της ActiveMedia Group και το Deree - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

#FrontRunners2022

Social Media

Twitter

LinkedIn

Instagram

YouTube

Spotify