IAPCO: Παγκόσμια διάκριση στην AFEA για θέματα βιωσιμότητας στον συνεδριακό τουρισμό

Με την παγκόσμια διάκριση του βραβείου συνεργασίας σε θέματα βιωσιμότητας από τη Διεθνή Ένωση Επαγγελματιών Διοργανωτών Συνεδρίων IAPCO (International Association of Professional Congress Organisers), βραβεύτηκε η σύμπραξη CSR HELLAS και ΑFEA, για τη συμβολή τους στην προσπάθεια προώθησης της έννοιας της βιωσιμότητας και των αρχών της στον τουρισμό και σε όλες τις συναφείς με αυτό τον κλάδο οικονομικές δραστηριότητες (διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων κλπ.). Η IAPCO εκπροσωπεί σήμερα 138 εταιρείες που αποτελούνται από πάνω από 10.300 επαγγελματίες διοργανωτές συνεδρίων, προγραμματιστές συναντήσεων και διαχειριστές διεθνών και εθνικών συνεδρίων και ειδικών εκδηλώσεων από 40 χώρες.

Η απονομή της διεθνούς διάκρισης πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου, στη Βαρκελώνη, στο πλαίσιο του IBTM Leaders Summit που πραγματοποιείται μεταξύ 1-3 Δεκεμβρίου κατά την διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης IBTM 2021 στη Βαρκελώνη. Η AFEA εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση βράβευσης από την Διευθύνουσα Σύμβουλο Σίσσυ Λυγνού και το CSR HELLAS από την Υπεύθυνη ΕΚΕ και Επικοινωνίας Αριάδνη Στάγκου-Μπελλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βραβείο συνεργασίας δύο φορέων/οργανισμών σε θέματα βιωσιμότητας απονέμεται για πρώτη φορά ως θεματική ενότητα από το διεθνή οργανισμό, που ως στόχο έχει να εντάξει τη βιώσιμη ανάπτυξη στη μελλοντική του στρατηγική. Παράλληλα, η συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών αποτελεί άριστη πρακτική ενσωμάτωσης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αποδεικνύοντας τη σημασία του ρόλου των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στο χώρο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Με αφορμή τη βράβευση, η κ. Λυγνού της AFEA δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς και περήφανοι που μέσω αυτής της διεθνούς βράβευσης από τον κορυφαίο Οργανισμό IAPCO, αναδεικνύουμε μία εξαιρετική συνεργασία με το δίκτυο του CSR HELLAS, αλλά και τη συνεχή προσπάθειά μας να συμβάλλουμε στην ευαισθητοποίηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον κλάδο μας. Η AFEA ως ενεργό μέλος της IAPCO, επενδύει σε συνέργειες που μπορούν να συμβάλλουν σε ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον για τον κλάδο μας, τη διεθνή Βιομηχανία Συνεδρίων, αλλά και τον

Επαγγελματικό και Συνεδριακό Τουρισμό γενικότερα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την IAPCO που μας δίνει μία μοναδική ευκαιρία προς αυτή την κατεύθυνση και το CSR HELLAS που μας άνοιξε το δρόμο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω μίας εξαιρετικής πολυετούς συνεργασίας. Είναι μόνο η αρχή για μία σειρά δράσεων που σχεδιάζουμε μαζί και το βραβείο αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε».

Η κ. Στάγκου-Μπελλ, του CSR HELLAS δήλωσε: «Το CSR HELLAS, υποστηρίζοντας τη συλλογική δράση στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη συνεργιών με ΜμΕ για την επίτευξη των στόχων αυτών και ευρύτερα της πολιτικής της ΕΕ για τη βιωσιμότητα έως το 2030. Η μετάβαση προς το νέο επιχειρηματικό μοντέλο που διαμορφώνεται μέσα από τη βιωσιμότητα, προϋποθέτει τη συμμετοχή και την συνεργασία όλων, ειδικά δε των ΜμΕ που απασχολούν την πλειονότητα των εργαζομένων. Θέλουμε να συγχαρούμε την ΑFEA και τα στελέχη της που πρωτοπορούν σε ένα τόσο σημαντικό θέμα βοηθώντας με τον τρόπο αυτό στην παρακίνηση και άλλων επιχειρήσεων προς την ίδια κατεύθυνση.»

Το περιεχόμενο της συνεργασίας

Η συνεργασία μεταξύ CSR HELLAS και AFEA αρχίζει από το 2017 όταν η AFEA ενσωμάτωσε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) στην στρατηγική του οργανισμού, ενώ στη συνέχεια προσυπέγραψε το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, τη διεθνή πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο προβλέπει έμπρακτες δεσμεύσεις για τις εταιρείες που συμμετέχουν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, της εργασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η AFEA ενσωμάτωσε τις 10 αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών στο στρατηγικό σχέδιο του οργανισμού και με την καθοδήγηση του CSR HELLAS, ανέπτυξε την υπηρεσία οργάνωσης «Βιώσιμες εκδηλώσεις»(“Sustainable Events”) που αφορά στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 12,8,3, και 2.

Η συνέργεια των δύο οργανισμών προώθησε την ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων στην περίοδο της πανδημίας, με τη συμμετοχή του Αλέξανδρου Κωστόπουλου, Business Development Manager CSR HELLAS, σε σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων του Greek Meetings Industry Webforum - κοινής πρωτοβουλίας μεταξύ HAPCO (Hellenic Association of Professional Congress Organisers - Ελληνικός Σύνδεσμος Επαγγελματιών Διοργανωτών Συνεδρίων), ACVB (Athens Convention & Visitors Bureau - Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών του δήμου Αθηναίων) και TCB (Thessaloniki Convention Bureau - Γραφείο Συνεδρίων δήμου Θεσσαλονίκης), όπου παρουσιάστηκε το «Insights to the Future on CSR» ως επιχειρηματική ευκαιρία σε εθνικό επίπεδο στους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου διοργάνωσης εκδηλώσεων. Πρόσφατη συνεργασία των δύο οργανισμών αποτελεί η διοργάνωση διαδικτυακού σεμιναρίου ΕΚΕ στον Τουρισμό τον Ιούλιο 2021

«Ελληνικός Τουρισμός: Προς ένα νέο μοντέλο με όρους Βιώσιμης Ανάπτυξης», στη διάρκεια του οποίου διακεκριμένοι εκπρόσωποι του τουρισμού, των τοπικών κοινωνιών, και του ξενοδοχειακού κλάδου ανέπτυξαν τις απόψεις τους σχετικά με το βιώσιμο τουρισμό με κοινωνική συνοχή και επενδύσεις στις τοπικές κοινωνίες. Η AFEA υποστήριξε τη διοργάνωση της εκδήλωσης, αλλά συμμετείχε και ενεργά στο πάνελ των ομιλητών. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην «επόμενη μέρα» του τουρισμού και της φιλοξενίας, στο πλαίσιο των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και σχετίζονται με θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνων Επιχειρήσεων και με τον αντίκτυπο της πανδημίας στη δημιουργία μιας νέας μορφής επιχείρησης.

Η AFEA και το CSR HELLAS συνεχίζουν την συνεργασία αυτή με στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους Στόχους 2030 αλλά και την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για την προσαρμογή των εταιριών του κλάδου στις προϋποθέσεις που συνεπάγεται η ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας και κοινωνικής ευθύνης.