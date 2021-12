Cannabis Travel: Now and Next, η Σύνοδος Κορυφής της Διεθνούς Ένωσης Ταξιδιών Κάνναβης

Η Διεθνής Ένωση Ταξιδιών Κάνναβης, Cannabis Travel Association International (CTAI) ανακοίνωσε την Ετήσια Εικονική Ταξιδιωτική Σύνοδο Κορυφής για την Κάνναβη που θα πραγματοποιηθεί στις 14 και στις 15 Δεκεμβρίου.

Η σύνοδος κορυφής Cannabis Travel: Now and Next περιλαμβάνει τα πιο ενημερωμένα και ολοκληρωμένα δεδομένα ταξιδιού για την κάνναβη και ανάλυση από ειδικούς ομιλητές.

Η σύνοδος κορυφής ξεκινά με την δημοσιοποίηση και παρουσίαση της έκθεσης 2021 State of Cannabis Travel Data Publication της CTAI, η οποία μοιράζεται τα δεδομένα και τη γνώση σχετικά με την κάνναβη, από παγκόσμια προοπτική. Οι πηγές που συνεισφέρουν στη δημοσίευση δεδομένων για τη φετινή χρονιά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Αναλυτές Προορισμού, MMGY Travel Intelligence, Headset, καθώς και έρευνες ξενοδοχείων και προορισμών που διαχειρίζεται η ερευνητική ομάδα της Cannabis Travel Association.

Κεντρική ομιλήτρια φέτος είναι η κα Barb Newton, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ταξιδιωτικής Ένωσης της Καλιφόρνιας. Άλλοι ομιλητές είναι μεταξύ άλλων ο κ. Scott Schmidt, ο εκτελεστικός διευθυντής του West Hollywood's Emerald Village, η Καναδή ερευνήτρια τουρισμού κάνναβης Susan Dupej από το Πανεπιστήμιο του Guelph, η ειδικός σε ξενοδοχεία και ταξίδια Viola Ncube και ο ιδιοκτήτης καταστήματος κάνναβης και ηγέτης της βιομηχανίας κάνναβης Jerred Kiloh του The Higher Path.

Σχετικά, ο κ. Brian Applegarth, ιδρυτής και πρόεδρος της CTAI ανέφερε ότι, καθώς η παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία αναδομείται από την καταστροφή του κορωνοϊού, η βασική ταξιδιωτική τάση που σχετίζεται με την κάνναβη προσφέρει μια τεράστια ευκαιρία. Επιπλέον, ο κ. Applegarth επεσήμανε ότι η ετήσια σύνοδος κορυφής φέρνει κοντά τα μέλη της κοινότητας ώστε να ανταλλάξουν πληροφορίες, να δικτυωθούν, να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, να μοιραστούν τις επιτυχίες και να βρουν κοινές λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν από τη διασταύρωση της κάνναβης και των ταξιδιών.

Εκτός από πληθώρα εκπαιδευτικών συνεδρίων και παρουσιάσεων, η εκδήλωση προσφέρει διασκεδαστικές και διαδραστικές συνεδρίες εικονικής δικτύωσης. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μέλη και συνεργάτες της Cannabis Travel Association, καθώς και άλλους ομοϊδεάτες επαγγελματίες από όλο τον κόσμο.