Σήμερα η τελευταία ημέρα του 100% Hotel Show 2021, με 3 πολύ χρηστικά Workshops

Φτάνοντας στην τελευταία ημέρα του 100% Hotel Show, μετά από δύο χρόνια απουσίας, η έκθεση επανήλθε δυναμικά, φέρνοντας και πάλι κοντά Ξενοδόχους και Αρχιτέκτονες, με τους επαγγελματίες της ξενοδοχειακής αγοράς.

Με το κλίμα των συναντήσεων να προμηνύει τη δυναμική πορεία της επόμενης τουριστικής season, και τα ξενοδοχειακά workshops να γίνονται ένα από τα δυναμικότερα σημεία αναφοράς των επισκεπτών, το 100% Hotel Show (19 έως 22 Νοεμβρίου), ολοκληρώνεται σήμερα με τις καλύτερες εντυπώσεις και ανακοινώνει την Special Επετειακή του Δέκατη Διοργάνωση για το 2022.

Η έκθεση σήμερα θα λειτουργήσει 10:00 - 18:00 με εποικοδομητικές συναντήσεις, αλλά και τα τελευταία workshops.

Δείτε την λίστα εκθετών σε αυτό το link.



Δείτε τα σημερινά Workshops:

11:00 - 12:00: Bike Friendly Project by Bike Friendly Hotel - Εγγράψου εδώ➔

12:00 - 13:00: Πως η αναβάθμιση του coffee experience που προσφέρει ένα ξενοδοχείο λειτουργεί υποστηρικτικά και ενισχύει το σύνολο της εμπειρίας των επισκεπτών του ξενοδοχείου by Taf Coffee - Εγγράψου εδώ➔

13:00 - 14:00: Δυναμικά Συστήματα Σκίασης - Η "έξυπνη" επένδυση" : Η ραγδαία αύξηση του outdoor στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα σημαντικά οφέλη by Alpha Shadow - Εγγράψου εδώ➔