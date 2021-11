Η ΙΤΒ Berlin στηρίζει την Παγκόσμια Ημέρα Ανεκτικότητας στον τουρισμό

H μεγάλη τουριστική έκθεση ΙΤΒ του Βερολίνου αγκαλιάζει το μήνυμα της σημερινής, Παγκόσμιας Ημέρας Ανεκτικότητας, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της ανεκτικότητας με την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων και των πολιτισμών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έκθεση αξιοποιεί την πλατφόρμα της ως η Κορυφαία Διεθνής Ταξιδιωτική διοργάνωση προκειμένου να ενισχύσει την αποδοχή και της κατάργηση των αποκλεισμών στον τουρισμό, με τα hashtag #ITBBerlin #CSR #Responsibletourism #sustainable #tolerance #worldtoleranceday #MesseBerlin.

Το συνέδριο της ITB Berlin θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Μαρτίου με σύνθημα «One World. One Industry. One Think Tank | Brainfood that fits to your business. Stay ahead of the game».

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, κορυφαίοι ομιλητές από το χώρο του τουρισμού, από διευθύνοντες συμβούλους, ειδικούς μέχρι σημαντικούς παίκτες της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, θα πραγματοποιήσουν ομιλίες, παρουσιάσεις, συζητήσεις σε πάνελ, θα απονείμουν βραβεία και θα παρουσιάσουν τα οράματα και τις ιδέες τους για το πώς μπορεί η ταξιδιωτική βιομηχανία να ξεπεράσει τις επιπτώσεις της πανδημίας και να ανταπεξέλθει στις ανάγκες μιας επιτυχούς ανάκαμψης.

Στα ζητήματα που θα συζητηθούν είναι η αειφορία, το νέο πρόσωπο των πολυτελών ταξιδιών, οι στρατηγικές πωλήσεις και τα σενάρια ανάκαμψης, ιδιαίτερα όσον αφορά τους τουριστικούς προορισμούς.

Το συνέδριο θα εξετάσει επίσης τις σημαντικότερες τάσεις και εξελίξεις στον τουρισμό, σε τομείς όπως η τεχνολογία και η αγορά Tours & Activities.

Δείτε εδώ βίντεο με την ιστορία της διοργάνωσης.