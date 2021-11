Μήνυμα αισιοδοξίας για τον ελληνικό τουρισμό από το εκθεσιακό "δίδυμο" Philoxenia-Hotelia

Μήνυμα αισιοδοξίας για τον ελληνικό τουρισμό εν μέσω πανδημίας στέλνει το τουριστικό εκθεσιακό «δίδυμο» Philoxenia-Hotelia, που διοργανώνεται από τις 12 έως τις 14 Νοεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης μετά από έναν χρόνο απουσίας, με απόλυτο σεβασμό στα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Οι εκθέτες των Philoxenia και Hotelia ανέρχονται συνολικά σε 235 και προέρχονται από 12 χώρες και ειδικότερα από Ελλάδα, Πολωνία, Κύπρο, Αρμενία, Πορτογαλία, Βιετνάμ, Ινδία, Αζερμπαϊτζάν, Λουξεμβούργο, Ιορδανία, Ιράκ και Ηνωμένο Βασίλειο. Η εγχώρια τουριστική βιομηχανία είναι επίσης παρούσα, ενώ Τιμώμενος Δήμος της Philoxenia είναι αυτός της Επιδαύρου.

Στους εκθέτες περιλαμβάνονται το υπουργείο Τουρισμού, ο ΕΟΤ (που έχει υπό την αιγίδα του τις δύο εκθέσεις), τουριστικές start-ups μέσω του Επιταχυντή του ΞΕΕ Capsule T, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις δόμησης, τεχνολογίας, επίπλων, κατασκευών, εξοπλισμού και ανακαίνισης, που απευθύνονται στον κλάδο του τουρισμού, οι σημαντικότεροι θεσμικοί φορείς ΞΕΕ, ΣΕΤΕ, ΗΑΤΤΑ, ΠΟΞ (υπό την αιγίδα των οποίων βρίσκεται η έκθεση) και τουριστικοί προορισμοί της χώρας (δήμοι και Περιφέρειες).

Στο πλαίσιο της Philoxenia θα πραγματοποιηθούν πάνω από 2.500 προγραμματισμένα ραντεβού προσκεκλημένων εμπορικών επισκεπτών (hosted buyers) με εκθέτες. Οι hosted buyers ξεπερνούν τους 70 με φυσική παρουσία από 27 χώρες, ενώ οι δύο εκθέσεις θα υποδεχθούν και επισκέψεις ομαδικών αποστολών εμπορικών επισκεπτών.

Μεταξύ των πολλών παράλληλων εκδηλώσεων της Philoxenia ξεχωρίζει το Συνέδριο της με θέμα «Τουρισμός Εμπειρίας: Αναζητώντας την Αυθεντικότητα», που φέτος θα διερευνήσει την τάση της αναζήτησης για πιο βιωματικές τουριστικές δραστηριότητες που εμπεριέχουν το στοιχείο της ανακάλυψης, της εμβάθυνσης στην εμπειρία του διαφορετικού και του συγχρωτισμού με την τοπική κοινωνία και τον ιδιαίτερο πολιτισμό της. Το Συνέδριο πραγματοποιείται στις 13 Νοεμβρίου στο Περίπτερο 14 και την εναρκτήρια ομιλία του θα εκφωνήσει ο υπουργός Τουρισμού, κ. Βασίλης Κικίλιας, ενώ κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Δρ Μαριάννα Σιγάλα, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και πολυβραβευμένη ερευνήτρια του τουρισμού. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν αναγνωρισμένοι ομιλητές από την ακαδημαϊκή κοινότητα, σημαντικοί εκπρόσωποι τουριστικών φορέων, αλλά και επιτυχημένοι επαγγελματίες της εγχώριας τουριστικής αγοράς.

Στο πλαίσιο της Hotelia ξεχωρίζουν οι ενότητες All About Gastronomy και All About Café, όπου θα παρουσιαστούν δράσεις με ιδιαίτερες γεύσεις και ιδέες, μοναδικοί συνδυασμοί προϊόντων και βραβευμένοι παραγωγοί, που θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις κάθε ενδιαφερόμενου επαγγελματία. Το ελληνικό πρωινό, συνώνυμο της φιλοξενίας της χώρας και η ελληνική «καλημέρα» μπαίνουν στο τραπέζι στον ιδιαίτερο χώρο του All About Gastronomy στο περίπτερο 9. Παράλληλα θα παρουσιαστούν όλες οι τάσεις και οι νέες εφαρμογές στον κλάδο της γαστρονομίας, που ενισχύθηκαν και εδραιώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το All About Café από την άλλη πλευρά αποτελεί μια ενότητα αφιερωμένη στην τέχνη της δημιουργίας καφέ με workshops και με τον μοναδικό Latte Art ThrowDown Competition. Καταξιωμένοι baristas και roasters θα εντυπωσιάσουν με τις τεχνικές και τις δεξιότητές τους και θα αποκαλύψουν μέσα από μια σειρά σεμιναρίων και παρουσιάσεων τις αρωματικές «συνταγές» του καφέ στους επαγγελματίες του χώρου, αλλά και στους λάτρεις του στο Περίπτερο 12 με Χορηγό Μηχανολογικού Εξοπλισμού την εταιρεία Eurogat.

Η συνέντευξη Τύπου

Το δικό του μήνυμα για τη σύνδεση του εμβολιασμού με την επιστροφή μας στην οικονομική και κοινωνική μας ζωή έστειλε από την Κύπρο από όπου βγήκε διαδικτυακά, εξαιτίας καραντίνας που τον κράτησε μακριά από τη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Τάσος Τζήκας, στη συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021. «Είμαι στην Κύπρο σε καραντίνα χωρίς κανένα σύμπτωμα. Μόνο τα εμβόλια και η επιστημονική γνώση σε συνδυασμό με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε την οικονομική και κοινωνική μας ζωή» σημείωσε, κάνοντας γνωστό ότι έχουν δρομολογηθεί επαφές της ΔΕΘ-Helexpo με τις κυπριακές αρχές για την επανεκκίνηση της εκθεσιακής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Τα εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των Philoxenia και Hotelia παρά τον μειωμένο αριθμό εκθετών σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα υπογράμμισε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Κυριάκος Ποζρικίδης, σημειώνοντας πως όλη η τουριστική βιομηχανία και η τουριστική Ελλάδα, αλλά και οι σημαντικότεροι θεσμικοί φορείς του τουρισμού θα βρίσκονται αυτό το τριήμερο στη Θεσσαλονίκη.

Τη συνεχή προσπάθεια της κυβέρνησης και των τουριστικών επιχειρήσεων να νικηθεί η πανδημία και να αναβαθμισθεί το τουριστικό προϊόν αποτυπώνουν οι Philoxenia και Hotelia, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας Θράκης), κ. Σταύρος Καλαφάτης, σημειώνοντας πως η στήριξη του υπουργείου στις δύο εμβληματικές εκθέσεις είναι δεδομένη.

Την ικανοποίησή του για τον ορισμό της Επιδαύρου ως τιμώμενου δήμου στη Philoxenia εξέφρασε ο δήμαρχος Επιδαύρου, κ. Αναστάσιος Χρόνης, μιλώντας για την ιστορικότητα, το πολιτιστικό απόθεμα και τη φυσική ομορφιά της περιοχής του. Σημείωσε μάλιστα πως το Ασκληπιείο της Επιδαύρου είναι το πρώτο σε επισκεψιμότητα μνημείο της ηπειρωτικής Ελλάδας μετά την Ακρόπολη. Πάνω από 800.000 άνθρωποι επισκέπτονται δε κάθε χρόνο τον δήμο Επιδαύρου και τα μνημεία του. «Ο στόχος μας είναι η Επίδαυρος να γίνει εκτός από τόπος να δεις, όπως είναι τώρα, και τόπος να ζεις τόσο για εμάς όσο και για τους φίλους της Επιδαύριας γης, ώστε να απολαμβάνουν τις πολυήμερες επισκέψεις τους στο λίκνο του πολιτισμού και της Ιατρικής» τόνισε.

Μαζί με την επανεκκίνηση των Philoxenia και Hotelia, αλλά και των κλαδικών εκθέσεων επανεκκινεί και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το τουριστικό της brand, το οποίο θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, ξεκινώντας από τη Philoxenia, όπως είπε ο τομεάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Αλέξανδρος Θάνος. Τόνισε δε πως στόχος είναι για το 2022 να επιτευχθούν τα νούμερα του 2019, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη νέα τουριστική σεζόν και την πορεία της στην περιοχή.

Σε μια κρίσιμη και καθοριστική στιγμή διοργανώνονται η Philoxenia και η Hotelia, οι οποίες θα συνδράμουν στην προβολή των προορισμών και θα προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία στους εκθέτες, ανέφερε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, κα Μαρία Καραγιάννη, χαρακτηρίζοντας τες εργαλείο πωλήσεων μεγάλης σημασίας.

Την αντιμετώπιση της Ελλάδας διεθνώς ως ενός μεγάλου και ισχυρού τουριστικού παίκτη υπογράμμισε η πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, κα Βούλα Πατουλίδου, σημειώνοντας πως γι’ αυτό έχουμε δουλέψει όλοι.

Την εκτίμηση ότι έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο χειμώνα, αλλά και μια αισιόδοξη προοπτική από τον Μάρτιο και έπειτα διατύπωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, κ. Ανδρέας Μανδρίνος, σημειώνοντας πως τα ξενοδοχεία έχουν εργαστεί πολύ για την επόμενη μέρα.

Στις θεματικές ενότητες All About Gastronomy και All About Café αναφέρθηκαν τέλος η Σύλβια Κουμεντάκη της Chef Stories και ο Βαλάντης Λαμπριανίδης της Valenio αντίστοιχα, υπεύθυνοι για τις εκδηλώσεις τους.

Χορηγός Φιλοξενίας του Συνεδρίου, που τελεί υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η Fraport (χορηγός φιλοξενίας και της Philoxenia), Χορηγός του Coffee Break το Thessaloniki Tourism Organization, Χορηγός Μετακινήσεων η Taxi Way, υποστηρικτές είναι η ΠΟΞ, η Souroti και το Greek Instagramers Events, ενώ Μέγας Χορηγός Επικοινωνίας είναι το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Χορηγοί γευμάτων του hosted buyers program είναι το Mediterranean Palace, ενώ τα walking tours διοργανώνονται με τη συμβολή του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης.

Η είσοδος στις δύο εκθέσεις είναι δωρεάν για επαγγελματίες επισκέπτες και ανοιχτή για το κοινό το Σαββατοκύριακο με απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης.