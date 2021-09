Η πρώτη μεγάλη εμπορική έκθεση παγκόσμιας απήχησης στη Γερμανία με 400.000 συμμετέχοντες και επισκέπτες

Η πρώτη μεγάλη εμπορική έκθεση παγκόσμιας απήχησης πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία, μετά την ακύρωση όλων των εκθεσιακών δραστηριοτήτων στη χώρα λόγω της πανδημίας.

Πρόκειται για την IAA Mobility 2021 η οποία είχε περίπου 400.000 συμμετέχοντες, επισκέπτες και εκθέτες, από 95 χώρες. Η έκθεση με κεντρικό σύνθημα «Mobility – what will move us next», έλαβε χώρα στο Μόναχο από τις 7 έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Η επόμενη ΙΑΑ 2023 θα διεξαχθεί από τις 5 έως 10 Σεπτεμβρίου στο Μόναχο.

Εν καιρώ πανδημίας εφαρμόστηκε υγειονομικό πρωτόκολλο με αυστηρά μέτρα προστασίας επισκεπτών και εκθετών. Οι επισκέπτες όφειλαν να φέρουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό νόσησης ή θα έπρεπε να είχαν διαγνωσθεί αρνητικοί σε test (PCR ή rapid εντός 24 ωρών) και να φορούν μάσκα προστασίας. Λόγω του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού συμμετεχόντων σε 50.000 ημερησίως στις εκθεσιακές εγκαταστάσεις και 30.000 αντίστοιχα στα περίπτερα στο κέντρο της πόλης, πολλές από τις εκδηλώσεις μεταδόθηκαν μέσω υπηρεσιών streaming και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Εκτός από την παρουσίαση νέων εμπορικών σημάτων στον εκθεσιακό πυρήνα της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν, παράλληλα, ομιλίες και θεματικές συζητήσεις με συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοκινητοβιομηχανίας, επιστημόνων και διακεκριμένων προσωπικοτήτων. Επιπλέον, στις τέσσερις κεντρικές πλατείες του Μονάχου στήθηκαν υπαίθρια περίπτερα, όπου πολίτες και επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά πρωτότυπα ηλεκτροκινούμενα αυτοκίνητα και να τα οδηγήσουν σε μία ξεχωριστή διαδρομή μεταξύ του κέντρου της πόλης και των κεντρικών εγκαταστάσεων της έκθεσης.

Στην έκθεση συμμετείχαν 744 εκθέτες από 32 χώρες, όπως κατασκευαστές αυτοκινήτων και ποδηλάτων, εταιρείες προμηθευτών, πολυάριθμες εταιρείες τεχνολογίας και νεοφυείς επιχειρήσεις. Ωστόσο, από τον τομέα των επιβατικών οχημάτων (παρουσιάστηκαν 255 αυτοκίνητα) συμμετείχαν μόλις 36 επιχειρήσεις (ενδεικτικά: Audi, BMW, Daimler, VW - με παρουσία μόλις ενός νέου μοντέλου, Renault, Ford, Hyundai, Polestar κ.α.), ενώ απουσίασαν από την ΙΑΑ 2021 σχεδόν το σύνολο των μη γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών, όπως Toyota, Land Rover, Jaguar, Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Opel κ.λπ., καθώς και των αγαπημένων του κοινού της αυτοκίνησης Ferrari, Rolls-Royce, Aston Martin, Bentley, Lamborghini και Tesla. Σημαντική παρουσία είχε η κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία Great Wall Motors με τα μοντέλα WEY και ORA.

Επίσης έλαβαν μέρος 75 εταιρείες ηλεκτρικών ποδηλάτων, εταιρείες ψηφιακών υπηρεσιών και κινητικότητας, κρατικοί οργανισμοί, ερευνητικοί φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιχειρηματικοί σύνδεσμοι. Στην ΙΑΑ 2021 δεν υπήρξε καμία ελληνική συμμετοχή.

Ο βαυαρικός όμιλος BMW, ο οποίος είχε την μεγαλύτερη παρουσία στην ΙΑΑ 2021, ανακοίνωσε τη δέσμευση του για δραστική μείωση των εκπομπών CO2 . Ειδικότερα, από το 2030 τα νέα αυτοκίνητα θα παράγουν 40% λιγότερες εκπομπές CO2 συμπεριλαμβανομένων των σταδίων παραγωγής, ενώ το αργότερο το 2050 η BMW στοχεύει να είναι κλιματικά ουδέτερη σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Σε αντίστοιχες ανακοινώσεις προέβησαν και οι όμιλοι Volkswagen και Daimler.