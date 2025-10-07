Οι Los Angeles Chargers και το NFL Flag Football ταξιδεύουν στη Σαντορίνη

Το Santorini Experience συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια δυναμικής πορείας, αποτελώντας έναν θεσμό που έχει κατακτήσει τη δική του θέση στον αθλητικό τουρισμό της χώρας και παγκοσμίως. Μετρώντας πλέον αντίστροφα, η διοργάνωση επιστρέφει από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025 και η Σαντορίνη ζει ήδη στον ρυθμό του αθλητισμού και της ευεξίας. Στις τέσσερις αυτές ημέρες, αθλητές, επαγγελματίες και ερασιτέχνες από κάθε γωνιά του κόσμου θα βρεθούν στο νησί για να μοιραστούν τη χαρά της συμμετοχής, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να απολαύσουν τη μοναδική ενέργεια που χαρακτηρίζει το Santorini Experience.

Το Ολυμπιακό άθλημα του Flag Football κάνει ντεμπούτο στην Ελλάδα

Οι Los Angeles Chargers εγκαινιάζουν μια νέα εποχή για το αμερικανικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας το πρώτο τους NFL Flag Football Event παράλληλα με το Santorini Experience. Το τριήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει camp για παιδιά 11-13 ετών και εφήβους 13+ ετών, μέσα από το οποίο οι νέοι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βασικές αρχές του flag football και να δοκιμάσουν τις δεξιότητές τους. Παράλληλα, το κοινό θα απολαύσει ένα εντυπωσιακό exhibition game με τη συμμετοχή πρώην αλλά και ενεργών παικτών του NFL όπως ο πρώην running back των Chargers Melvin Gordon, ο ομογενής πρώην linebacker του NFL και συμμετέχων στο Super Bowl XLII Niko Koutouvides, η Ελληνοσουηδοαμερικανίδα παίκτρια και προπονήτρια ποδοσφαίρου Melina Malaxos, μέλη της ομάδας Aegean Elite —ομάδας American Football στην Ελλάδα — καθώς και προπονητικού προσωπικού των Los Angeles Chargers, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες τόσο στους μικρούς όσο και στους μεγάλους φιλάθλους. Η εμπειρία θα ολοκληρωθεί με ένα ξεχωριστό watch party, όπου οι καλεσμένοι θα παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα των Chargers με τους Dolphins. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης του flag football σε όλο τον κόσμο, με απώτερο στόχο την είσοδό του στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες. Η ένταξη του αμερικανικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα πραγματοποιείται με την ενεργή στήριξη της Stoiximan, η οποία μέσα από το κοινωνικό της έργο ενισχύει τη διοργάνωση και το νησί ως Silver Sponsor, προάγοντας τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, τον τουρισμό της Σαντορίνης και την ανάδειξη υγιών προτύπων στον αθλητισμό.

Με την υποστήριξη του Δήμου Θήρας, η διοργάνωση δεν προάγει μόνο τον αθλητισμό αλλά και τις σχέσεις φιλίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενισχύοντας την πολιτιστική ανταλλαγή και τη διεθνή συνεργασία.

Το Santorini Experience “Sunset Party” φιλοξενεί τον dj VASSILI TSILI CHRISTO και σας υπόσχεται μια συναρπαστική μουσική εμπειρία με φόντο το μοναδικό ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης. Για πρώτη φορά στην Καλντέρα του νησιού, ο θρυλικός και διεθνώς καταξιωμένος dj Βασίλης Τσιλιχρήστος θα μας «μαγέψει» με την ενέργεια και τη μουσική του, συνοδευόμενος από το εντυπωσιακό live performance της Angela ‘S’. Το event θα πραγματοποιηθεί έξω από τον Μητροπολιτικό Ναό στα Φηρά, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στις 18:00, την πιο μαγευτική ώρα του νησιού “The golden hour of Santorini’s sunset”. Η είσοδος είναι ελεύθερη, προσφέροντας σε ντόπιους και επισκέπτες μια αξέχαστη εμπειρία. Υποστηρικτές της εκδήλωσης είναι οι AESTIAN Philoxenia & Hospitality, Δημοτική Κοινότητας Θήρας, Rizes Gastro Taverna και φυσικά η ίδια η διοργάνωση.

Τρέξιμο και Κολύμβηση με φόντο την Καλντέρα!

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει τρεις εντυπωσιακές trail διαδρομές: τα 5χλμ «Αριστείδης Αλαφούζος» powered by Miele, τα 10χλμ powered by SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, και τα 15χλμ powered by The North Face, με διαδρομές που περνούν από Οία, Ημεροβίγλι και Φηροστεφάνι. Στη διοργάνωση αναμένεται να λάβουν μέρος κορυφαίοι αθλητές της The North Face, όπως ο 1ος Έλληνας που τερμάτισε το φετινό Σπάρταθλον Γιώργος Δημουλάς και οι υπερμαραθωνοδρόμοι Αλέξανδρος Τζουμάκας και Νικολέτα Τζαβάρα. Ξεχωριστή θέση έχει ο εμβληματικός αγώνας open water κολύμβησης 1,5 μιλίου (2,4 χλμ), από το Ηφαίστειο έως το παλιό λιμάνι των Φηρών, σχεδιασμένος με υψηλά πρότυπα ασφάλειας. Οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν μοναδικές παροχές, όπως δωρεάν χρήση τελεφερίκ, ενώ οι δημότες Θήρας συμμετέχουν δωρεάν, σε μια διοργάνωση που ενισχύει την τοπική κοινωνία και πλαισιώνεται από παράλληλες δράσεις και εμπειρίες για όλους.

Όλα τα αγωνίσματα του Santorini Experience 2025 πραγματοποιούνται με την ιατρική κάλυψη και την εξειδικευμένη φροντίδα του Health Spot, διασφαλίζοντας την απόλυτη ασφάλεια και υποστήριξη κάθε συμμετέχοντα.

Παραλαβή αγωνιστικών πακέτων και αριθμών συμμετοχής

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, οι συμμετέχοντες μπορούν να παραλάβουν το αγωνιστικό τους πακέτο από το κατάστημα Alafouzos Sport στα Φηρά, μεταξύ 10:00 και 20:00. Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, η γραμματεία του αγώνα στο Παλιό Λιμάνι Φηρών θα είναι ανοικτή από τις 08:30 έως τις 09:30 για την παραλαβή αριθμών και πακέτων κολύμβησης, ενώ από τις 10:00 έως 20:00 στο κατάστημα Alafouzos Sport θα διατίθεται το αγωνιστικό πακέτο για τους συμμετέχοντες στο τρέξιμο. Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, η γραμματεία του αγώνα στο Εργοστάσιο Αφαλάτωσης στην Οία θα είναι ανοικτή από τις 07:30 για την παραλαβή των αριθμών και πακέτων τρεξίματος.

Προλαβαίνεις ακόμα να κάνεις την εγγραφή σου εδώ: https://www.more.com/sports/santorini-experience-2025/

Μαθήματα μπάσκετ με την Εβίνα Μάλτση και τον Joe Arlauckas

Για πρώτη φορά στο Santorini Experience, δύο σπουδαίες προσωπικότητες του αθλητισμού, η Ολυμπιονίκης και MVP του Ευρωμπάσκετ Εβίνα Μάλτση και ο θρύλος της Ευρωλίγκα, πρωταθλητής Ευρώπης με τη Ρεάλ Μαδρίτης Joe Arlauckas, θα βρεθούν στη Σαντορίνη με στόχο να φέρουν τα νέα παιδιά πιο κοντά στον κόσμο της καλαθοσφαίρισης. Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, στο Κλειστό Γυμναστήριο Σαντορίνης, θα πραγματοποιηθεί το Basketball Clinic powered by Trace ‘n Chase, όπου τα παιδιά – αθλητές των τοπικών συλλόγων, της Αθλητικής Ένωσης Σαντορίνης (Α.Ε.Σ.) και του Ποσειδώνα Σαντορίνης, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους διεθνείς αστέρες και να μυηθούν στα «μυστικά» του μπάσκετ.

Hiking στην Αρχαία Θήρα

Στο πλαίσιο του Santorini Experience και με την υποστήριξη του Sandblu Resort που συμμετέχει ως Bronze Sponsor στη διοργάνωση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακολουθήσουν μια υπέροχη πεζοπορική διαδρομή που οδηγεί στην Αρχαία Θήρα, μέσα από μονοπάτια που αγκαλιάζουν τη φύση και προσφέρουν μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Ένα ταξίδι στον χρόνο, εκεί όπου η ιστορία συναντά την άγρια ομορφιά του τοπίου.

Κατσουράνης, Παπανικολάου, Χούντρας μιλούν και εμπνέουν τη νέα γενιά

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των νέων του Δήμου Θήρας το Santorini Experience 2025 εντάσσει στο πρόγραμμα σημαντικές ομιλίες από καταξιωμένους αθλητές και επαγγελματίες. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και European Legend 2004, Κώστας Κατσουράνης, θα επισκεφτεί τις ποδοσφαιρικές ομάδες της Σαντορίνης, τη Θύελλα Καμαρίου, τον Α.Ο. Πύργου και τον Πανθηραϊκό, εμπνέοντας τη νέα γενιά μέσα από τις ομιλίες του. Ο Ολυμπιονίκης, πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ και ambassador του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Δημήτρης Παπανικολάου, θα μοιραστεί τις εμπειρίες του και τις αξίες του αθλητισμού σε θέματα που αφορούν τη συμπερίληψη. Ο Θανάσης Χούντρας, προπονητής μηχανοκίνητου αθλητισμού, με τη στήριξη του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, θα επισκεφθεί σχολεία του Δήμου Θήρας για να ενημερώσει τους μαθητές για θέματα οδικής ασφάλειας. Ο κ. Κώστας Ξηραδάκης, Chief Commercial Officer, Snappi και η κα. Ιωάννα Τσεκούρα, Head of Customer Experience, Snappi θα βοηθήσουν στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση των νέων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού μέσω της καμπάνιας “What The Finance”.

Τέλος, ο Παναγιώτης Πανούτσος Ταλκόβσκι, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της EAGLE Sports Integrity Services, θα παρουσιάσει το θέμα της αθλητικής ακεραιότητας, προωθώντας τις αξίες της δικαιοσύνης και της ηθικής στον αθλητισμό.

Παράλληλα, η συνεργασία της διοργάνωσης με την EAGLE Sports Integrity Services καθιστά το Santorini Experience, το πρώτο recreation sports event στην Ελλάδα που θα διαθέτει πλήρες σύστημα ακεραιότητας. Η εταιρεία θα φέρει τη συνολική ευθύνη για την εποπτεία της αθλητικής ακεραιότητας, ενώ για περιπτώσεις παραβάσεων θα λειτουργεί ανεξάρτητη Πειθαρχική Επιτροπή, με αρμοδιότητα την αξιολόγηση περιστατικών και την επιβολή τυχόν κυρώσεων.

Δες εδώ το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης και ζήσε την απόλυτη μαγεία: https://santorini-experience.com/programma-2025/

Δες εδώ το πρόγραμμα των λεωφορείων για να κάνεις τις μετακινήσεις σου πιο εύκολες τις ημέρες της διοργάνωσης: https://santorini-experience.com/dromologia-leoforeion/

Βραβεία με άρωμα Σαντορίνης από το Spira Marble Art Gallery

Το Spira Marble Art Gallery και ο μαρμαρογλύπτης Γρηγόρης Κουσκουρής που εργάζεται στη Σαντορίνη, θα φιλοτεχνήσει, με έμπνευση το ηφαιστειογενές στοιχείο του νησιού, τα τιμητικά μαρμάρινα έπαθλα που θα δοθούν σε εξέχουσες προσωπικότητες που συμβάλλουν σημαντικά στην ανάδειξη του αθλητισμού, του τουρισμού, του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας στο πλαίσιο του Santorini Experience 2025. Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία, η διοργάνωση επιδιώκει να αναδείξει πρότυπα προσφοράς και αφοσίωσης, τιμώντας ανθρώπους που με το έργο και το όραμά τους εμπνέουν και αφήνουν θετικό αποτύπωμα. Οι βραβεύσεις αυτές αποτελούν μια ιδιαίτερη στιγμή για τη διοργάνωση, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον χαρακτήρα της ως γιορτής αξιών και συνεργασίας.

Δροσιά και Ενυδάτωση για Όλους

Official Water του Santorini Experience 2025 είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό BΙΚΟΣ, προσφέροντας στους συμμετέχοντες δροσιά και ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της διοργάνωσης. Ιδανικός σύμμαχος για την υποστήριξη της απόδοσης και της ευεξίας των αθλητών θα συμβάλλει στη διατήρηση της ενέργειας και της συγκέντρωσης, ενώ θα χαρίζει πολύτιμη αναζωογόνηση σε όλους, είτε συμμετέχουν ενεργά είτε απολαμβάνουν ως θεατές τις μοναδικές αθλητικές εμπειρίες του event.

Μοναδικές εκπτώσεις στον premium στόλο της SIXT!

Η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, συμμετέχει στο Santorini Experience 2025 ως Premium Mobility Partner, προσφέροντας έκπτωση στον πλήρως ανανεωμένο premium στόλο της. Επωφελήσου από προνομιακές τιμές για κρατήσεις κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, με περίοδο ενοικίασης έως τις 15 Οκτωβρίου, σε όλα τα καταστήματα SIXT. Κλείσε το όχημά σου εύκολα μέσω της ειδικής σελίδας: https://www.sixt.gr/campaign/santorini-experience-promo/ και απόλαυσε το νησί με άνεση και στυλ!

Η SKY express για δεύτερη συνεχή χρονιά, επίσημος χορηγός αερομεταφορών του Santorini Experience 2025

H εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στο εσωτερικό, διατηρώντας το μεγαλύτερο δίκτυο 33 προορισμών στη χώρα ενώ διαθέτει ένα συνεχώς επεκτεινόμενο δίκτυο εξωτερικού. Στηρίζει έμπρακτα το Santorini Experience, ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα της χρονιάς, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας μέσα από δράσεις που προάγουν την ανάπτυξη, τον αθλητισμό και τον τουρισμό της Σαντορίνης. Με εννιά (9) καθημερινές πτήσεις από και προς την Αθήνα και στόλο που αποτελείται από ολοκαίνουργια αεροσκάφη, η SKY express προσφέρει στους επιβάτες άνεση, αξιοπιστία και υψηλή ποιότητα ταξιδιού.

Έκπτωση 30% σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Οι επισκέπτες που θα ταξιδέψουν στη Σαντορίνη για το Santorini Experience μπορούν να επωφεληθούν από την ασφάλεια και την άνεση της Blue Star Ferries. Η κορυφαία ελληνική εταιρεία επιβατηγού ναυτιλίας προσφέρει έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια (σε όλες τις θέσεις εκτός καμπινών) από τον Πειραιά, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προς Σαντορίνη με επιστροφή, καθώς και 30% έκπτωση στα οχήματα, για όσους επισκεφτούν τη διοργάνωση και το νησί από 5 έως 15 Οκτωβρίου 2025. Κάθε άτομο που έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του μπορεί να επωφεληθεί από την ίδια προσφορά και για τρεις επιπλέον συνοδούς.

Οι συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή τους μπορούν να επικοινωνήσουν για τις κρατήσεις θέσεων και την έκδοση των εισιτηρίων τους, με τα ακόλουθα λιμενικά γραφεία:

- Πειραιάς, GELASAKIS SHIPPING & TRAVEL CENTER, τηλ. 210-4222440

- Σαντορίνη, DAKOUTROS TRAVEL, τηλ. 22860 22201

Απόλαυσε Αυθεντικές Γεύσεις με Αποκλειστικές Εκπτώσεις

Οι συμμετέχοντες του Santorini Experience μπορούν επίσης, να λάβουν έκπτωση 10% στο εστιατόριο Rizes, γνωστό για την αυθεντική κυκλαδίτικη κουζίνα και τη μοναδική ατμόσφαιρά του ανάμεσα σε παραδοσιακά κτίρια στα Φηρά, καθώς και έκπτωση 10% στο Marilyn Bar, το νέο, δημοφιλές cocktail bar του νησιού, απολαμβάνοντας δροσιστικά κοκτέιλ και στιγμές χαλάρωσης με θέα το μαγευτικό τοπίο της Σαντορίνης.

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης είναι η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Gold Sponsor της διοργάνωσης είναι το AESTIAN Philoxenia & Hospitality

Silver Sponsors είναι οι Stoiximan, Miele και Snappi.

Bronze Sponsors της διοργάνωσης είναι οι Sandblu Resort, NOŪS Santorini και Blue Star Ferries.

Official Airline Sponsor είναι η SKY Express.

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Official Trail Running Shoe είναι η The North Face.

Official Sports Store της διοργάνωσης είναι το Alafouzos Sport.

Official Technical T-shirt είναι η 42K.

Jewelry Partner είναι το Spanou Jewelry.

Marble Sculpture Partner είναι το Spira Marble Art Gallery.

Sports Memorabilia Partner είναι η Trace ‘n Chase.

Official Optics Partner είναι τα Kois Optics.

Official Healthcare Partner είναι το Διαγνωστικό Κέντρο Health Spot.

Partners της διοργάνωσης είναι οι Ένωση Λεμβούχων Σαντορίνης, Γεωθήρα, Caldera Yachting, VIP Santorini Tours & Transfers, Messinian Spa, Rizes Gastro Taverna, Ναυτικός Όμιλος Σαντορίνης, Anatomic Line και Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα Θήρας.

Lifeguard Partner είναι η Lifeguard Patrol.

Integrity Services Provider είναι η EAGLE Sports Integrity Services.

Αρωγοί είναι οι Πανεπιστήμιο Πειραιά, Humanity Greece, Deree – The American College of Greece, Δημοτική Κοινότητα Θήρας.

Discount Partner είναι το Marilyn Bar.

Προνομιακές τιμές διαμονής σε ξενοδοχεία

Η διοργάνωση θα υλοποιηθεί με την πολύτιμη αρωγή των Χορηγών Φιλοξενίας, που με ειδικές τιμές, προωθούν το νησί και προσφέρουν τεράστια υποστήριξη στη διοργάνωση. Τα μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα ξενοδοχεία είναι τα ακόλουθα: Athina Luxury Suites, NOŪS Santorini, Sandblu Resort, Katikies Garden Santorini, Vedema, A Luxury Collection Resort Santorini (Empiria Group), Santo Collection Resort & Villas, Apeiron Blue, Canaves Collection, 270 Oia’s View, Lydia’s House, Coco-Mat Hotel Santorini, Magma Resort Santorini, Aqua Vista Hotels, Caldera Collection, The Majestic Hotel Santorini (Kord Hotels), Thimari Lodge, Rocabella Santorini Hotel & Spa, Meltemi Suites, Meltemi Village, Atlantis Beach, Santo Houses, En Plo Boutique Suites, Mon Signor, Fanouris Condo, MONOLiTHIA, Epavlis Hotel (Meraki Collection), Eteoro Suites Santorini, Sea Breeze Beach Resort Santorini, K & K Unique Holiday Homes, Aja Retreat, Loizos Stylish Residences, Venus Sunrise Suites & Villas, Sienna Eco Resort.

Δες εδώ τις ειδικές προσφορές των χορηγών φιλοξενίας για τους συμμετέχοντες του Santorini Experience που ισχύουν μόνο για τις ημέρες της διοργάνωσης: https://santorini-experience.com/paketa-diamonis/

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Το Santorini Experience αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Θήρας, του Τμήματος Αθλητισμού Πολιτισμού του Δήμου Θήρας και της ActiveMedia Group.

