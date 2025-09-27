Υπερτουρισμός στο Άγιο Όρος: Συμβουλές στους ενδιαφερόμενους προσκυνητές

Αντιμέτωπο με το φαινόμενο του υπερτουρισμού βρίσκεται τα τελευταία χρόνια το Άγιο Όρος, η Αθωνική Πολιτεία με τη μοναδική παράδοση και την αδιάλειπτη μοναστική ζωή χιλίων ετών, δημιουργώντας νέα δεδομένα στην επισκεψιμότητα των προσκυνητών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η επισκεψιμότητα έχει εκτοξευθεί, με αποτέλεσμα να είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολο για τους προσκυνητές να εξασφαλίσουν θέση και φιλοξενία στις Ιερές Μονές. Μάλιστα η αύξηση αυτή οφείλεται σε πολλούς παράγοντες.

Η τηλεοπτική σειρά για τον Άγιο Παΐσιο έφερε ένα νέο κύμα πιστών πιο κοντά στην Εκκλησία και δημιούργησε έντονη διάθεση προσκυνήματος, τονίζει μοναχός σε δικτυακό τόπο αφιερωμένο στους προσκυνητές του.

Παράλληλα, αρκετές ορθόδοξες χώρες του εξωτερικού προσφέρουν voucher για θρησκευτικό τουρισμό, διευκολύνοντας τους πολίτες τους να επισκεφθούν το Άγιο Όρος.

Σε αυτά προστίθεται και η γενικότερη στροφή μεγάλου αριθμού ανθρώπων προς τον πνευματικό τουρισμό, την αναζήτηση εμπειριών αυθεντικότητας και πίστης σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Σε κάθε περίπτωση ακριβές νούμερο των προσκυνητών σε ετήσια βάση δεν μπορεί να δοθεί, αφού σε επικοινωνία του Τornos Νews με μονές του Όρους, μας τονίστηκε ότι παράλληλα στους προσκυνητές προσφέρονται από διάφορες μονές προσκλήσεις, γεγονός που αυξάνει έτι περεταίρω την επισκεψιμότητα τους και αυτές δεν φαίνονται στην συγκεντρωτική λίστα των διαμονητηρίων.

120 προσκυνητές ημερησίως

Στο μεταξύ, όπως τονίστηκε στο ΤΝ, οι υποδομές φιλοξενίας παραμένουν οι ίδιες. Τι σημαίνει αυτό; Οτι η Ιερά Επιστασία έχει θέσει σαφείς περιορισμούς για να προστατεύσει τη μοναστική ζωή, καθώς επιτρέπεται η είσοδος μόνο 120 επισκεπτών ημερησίως (100 Ορθόδοξοι και 20 μη Ορθόδοξοι), ενώ η μέγιστη διάρκεια παραμονής είναι τρεις διανυκτερεύσεις.

Το διαμονητήριο, η άδεια εισόδου στην Αθωνική Πολιτεία, κοστίζει 25 ευρώ για Ορθόδοξους και 30 ευρώ για μη Ορθόδοξους, με ειδικές εκπτώσεις για μαθητές, φοιτητές, τρίτεκνους, κληρωτούς και πολύτεκνους. Οι κανόνες αυτοί είχαν τεθεί πριν από την πανδημία και εξακολουθούν να ισχύουν, όμως σήμερα αποδεικνύονται ανεπαρκείς μπροστά στην τεράστια ζήτηση.

Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην εξασφάλιση φιλοξενίας από τις Ιερές Μονές. Παρότι η ζήτηση έχει πολλαπλασιαστεί, οι διαθέσιμες κλίνες δεν έχουν αυξηθεί. Κάθε Μονή ακολουθεί διαφορετικό σύστημα επικοινωνίας: άλλες απαντούν στο τηλέφωνο, άλλες δέχονται αιτήματα μέσω email ή ιστοσελίδας, ενώ σε κάποιες η επικοινωνία γίνεται πιο προσωπικά. Ορισμένες φιλοξενούν μεγαλύτερο αριθμό προσκυνητών, άλλες ελάχιστους. Όσο νωρίτερα επικοινωνήσει κάποιος με τις Μονές, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να βρει φιλοξενία. Όπως τονίζουν έμπειροι επισκέπτες, το μεγαλύτερο λάθος είναι να κλείσει κανείς πρώτα διαμονητήριο και μετά να αναζητήσει μοναστήρι, αφού η διαθεσιμότητα στις Μονές είναι το πραγματικό «κλειδί».

Συμβουλές

Σε κάθε περίπτωση οι συμβουλές για όσους επιθυμούν να επισκεφθούν το Άγιο Όρος είναι συγκεκριμένες. Συγκεκριμένα οι προσκυνητές πρέπει να κλείνουν το διαμονητήριο τουλάχιστον έναν μήνα πριν από το ταξίδι, επικοινωνώντας με το Γραφείο Προσκυνητών Θεσσαλονίκης (τηλ. +30 2310 252575 για Έλληνες, +30 2310 252578 για αλλοδαπούς, email: athosreservation@gmail.com).

Στη συνέχεια, να απευθύνονται έγκαιρα στις Μονές για να εξασφαλίσουν φιλοξενία, να προτιμούν μικρές ομάδες δύο ή τριών ατόμων αντί για μεγάλες παρέες και να είναι ευέλικτοι με τις ημερομηνίες τους. Ιδανικές περίοδοι θεωρούνται ο Μάρτιος και ο Οκτώβριος, ενώ οι πιο δύσκολες ημέρες για εύρεση θέσης είναι οι Παρασκευές και τα καλοκαιρινά Σαββατοκύριακα. Τρίτη, Τετάρτη και Κυριακή είναι πιο ευνοϊκές μέρες για είσοδο. Εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο αποτελεί και η πλατφόρμα Athos Maps, που λειτουργεί ως πλήρης οδηγός του Όρους, με πληροφορίες για διαδρομές, Μονές, Σκήτες και μετακινήσεις.

Το προσκύνημα στο Άγιο Όρος δεν είναι ένα απλό ταξίδι αναψυχής είναι μια πορεία καρδιάς. Ο υπερτουρισμός δείχνει πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη των ανθρώπων να αναζητήσουν πνευματικότητα, αλλά ταυτόχρονα υπενθυμίζει ότι ο τόπος αυτός απαιτεί σεβασμό, ταπεινότητα και προετοιμασία. Όπως λένε όσοι γνωρίζουν καλά τον Άθω, «η ουσία δεν είναι απλώς να μπεις στο Άγιο Όρος, αλλά να φύγεις αλλαγμένος».

Στοιχεία επικοινωνίας Ιερών Μονών Αγίου Όρους

Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας: Τ. 23770 23754 | iera.moni.megistis.layras@gmail.com

Ι. Μ. Βατοπεδίου: Τ. 23778 88088 | monastery@vatopedi.gr, filoxenia@vatopedi.gr

Ι. Μ. Ιβήρων: Τ. 23770 23643 | ivironfiloxenia@gmail.com

Ι. Μ. Χιλανδαρίου: Τ. 23770 23797 | pilgrims@hilandar.org

Ι. Μ. Διονυσίου: Τ. 23770 23687 | monidionisiou@gmail.com

Ι. Μ. Κουτλουμουσίου: Τ. 23770 23226 | imk.athos@gmail.com

Ι. Μ. Παντοκράτορος: Τ. 23770 23880 | pantokvisit@gmail.com

Ι. Μ. Ξηροποτάμου: Τ. 23770 23251 | xeropotamou@yahoo.gr

Ι. Μ. Ζωγράφου: Τ. 23770 23247 | zograf.logos@gmail.com

Ι. Μ. Δοχειαρίου: Τ. 23770 23245 | dohiarmon@gmail.com

Ι. Μ. Καρακάλλου: Τ. 23770 23225 | karakallou@yahoo.gr

Ι. Μ. Φιλοθέου: Τ. 23770 23256 | philotheou.filoxenia@gmail.com

Ι. Μ. Σιμωνόπετρας: Τ. 23770 23254 | hospitality@simonopetra.gr

Ι. Μ. Αγίου Παύλου: Τ. 23770 23741 | visit@agiou-pavlou.gr

Ι. Μ. Σταυρονικήτα: Τ. 23770 23255

Ι. Μ. Ξενοφώντος: Τ. 23770 23633 | arhontariki@imxenophontos.gr

Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου: Τ. 23770 23668 | filoxenia@imog.gr

Ι. Μ. Εσφιγμένου: Τ. 23770 23653 | info@esphigmenou.gr

Ι. Μ. Αγίου Παντελεήμονος: Τ. 23770 23252 | rpm.palomnik@gmail.com

Ι. Μ. Κωνσταμονίτου: Τ. 23770 23228

Στοιχεία Γραφείων Προσκυνητών

Γραφείο Προσκυνητών Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση: Εγνατίας 109, Τ.Κ. 54635, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: +30 2310 252575 (Έλληνες), +30 2310 252578 (Αλλοδαποί)

Fax: +30 2310 222424

Email: athosreservation@gmail.com

Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 16:00



Γραφείο Προσκυνητών Ουρανούπολης

Διεύθυνση: Ουρανούπολη Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63075

Τηλέφωνο: +30 23770 71421

Fax: +30 23770 71450

Ωράριο: Δευτέρα – Κυριακή 05:30 – 13:00