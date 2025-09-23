Οι Los Angeles Chargers γράφουν ιστορία με το πρώτο NFL Flag Football Event στην Ελλάδα

Οι Los Angeles Chargers συνεχίζουν να ενισχύουν την παρουσία τους και να εμβαθύνουν τη σύνδεσή τους με την Ελλάδα, έπειτα από την πρώτη τους επίσκεψη στην Αθήνα νωρίτερα φέτος, όταν και ανακοίνωσαν την επιλογή τους στον 5ο γύρο του NFL Draft 2025 από το εμβληματικό ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία τον Απρίλιο.

Σε μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη δέσμευση της ομάδας στην ανάπτυξη της νέας γενιάς, τη διεθνή εξωστρέφεια και την πολιτιστική κληρονομιά, οι Chargers θα φιλοξενήσουν μία σειρά εκδηλώσεων στο Αιγαιοπελαγίτικο νησί της Σαντορίνης τον Οκτώβριο του 2025, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για το άθλημα στην Ελλάδα.

Γεφυρώνοντας Πολιτισμούς μέσω του Αθλητισμού

Η ιστορική αυτή επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 10-12 Οκτωβρίου σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά νησιά της Ελλάδας, με την υποστήριξη του Δήμου Θήρας στο πλαίσιο του Santorini Experience. Η εκδήλωση υπογραμμίζει την αποστολή των Chargers να αναπτύξουν διεθνώς το flag football, ειδικά ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες, όπου θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ως επίσημο άθλημα. Με αυτόν τον τρόπο, οι Los Angeles Chargers δεν προωθούν απλώς το άθλημα σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά εμπνέουν και τη νέα γενιά αθλητών, δημιουργώντας ένα ασφαλές, εκπαιδευτικό και ευχάριστο πρόγραμμα για τους νέους και τις νέες της Σαντορίνης.

Μία Βαθιά Προσωπική Σύνδεση με την Ελλάδα

Μέσα από προγράμματα ανάπτυξης νέων, εκπαιδευτικές δράσεις και κοινωνική προσφορά, οι Chargers επιθυμούν επίσης να τιμήσουν την κληρονομιά τους. Η παρουσία τους στην Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από μια αθλητική πρωτοβουλία — είναι μια επιστροφή στις ρίζες για την οικογένεια Spanos, συμπεριλαμβανομένων του Dean Spanos, Ιδιοκτήτη και Προέδρου του Δ.Σ. των Chargers, και του Michael Spanos, Συνιδιοκτήτη και Αντιπροέδρου — εγγονών Ελλήνων μεταναστών από ένα Αιγαιοπελαγίτικο νησί, αυτό της Σύμης.

Το Πρόγραμμα των Κύριων Εκδηλώσεων των Los Angeles Chargers

Τα πρώτα Flag Football Camps στην Ελλάδα

· Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, 10:00–12:00

Για παιδιά ηλικίας 11-13 ετών, camp flag football με στόχο την εκμάθηση και κατανόηση των βασικών αρχών του αθλήματος σε ασφαλές περιβάλλον.

· Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, 12:00–14:00

Για εφήβους ηλικίας 13+ ετών, camp flag football με στόχο την εκμάθηση και κατανόηση των βασικών αρχών του αθλήματος σε ασφαλές περιβάλλον.

Flag Football Exhibition Game

· Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, 12:30

Ένα φιλικό flag football παιχνίδι με τη συμμετοχή θρύλων του NFL και ενεργών αθλητών, σε μια δυναμική επίδειξη που θα παρουσιάσει το άθλημα σε νέο κοινό.

Watch Party: Chargers vs. Dolphins

· Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, 19:30

Εκπρόσωποι ελληνικών ΜΜΕ και φίλοι του NFL θα συναντηθούν στη Σαντορίνη για να παρακολουθήσουν τον αγώνα Chargers – Dolphins.

Διακεκριμένοι Συμμετέχοντες

Οι εκδηλώσεις θα τιμηθούν με την παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων, όπως ο πρώην running back των Chargers Melvin Gordon, ο ομογενής πρώην linebacker του NFL και συμμετέχων στο Super Bowl XLII Niko Koutouvides, η Ελληνοσουηδοαμερικανίδα παίκτρια και προπονήτρια ποδοσφαίρου Melina Malaxos, μέλη της ομάδας Aegean Elite —ομάδας American Football στην Ελλάδα — καθώς και προπονητικού προσωπικού των Los Angeles Chargers.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δράσεις στην Ελλάδα, επισκεφθείτε το www.chargers.com ή ακολουθήστε τους Chargers στα social media: