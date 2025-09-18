ΤΕΕ: Μεγάλος διαγωνισμός σχεδόν 5 εκατ. ευρώ για την προώθηση και προβολή του ορεινού τουρισμού
18 Sep 2025, 08:05 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Σοφία Κοντογιάννη
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διακήρυξε διαγωνισμό με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για ενέργειες Προώθησης και προβολής του ορεινού Τουρισμού στο πλαίσιο της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» προϋπολογισμού 4,9 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η καταληκτική ημερομηνία προσφορών είναι η 24η Οκτωβρίου και ώρα 15:00 ενώ η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει την 29η Οκτωβρίου και ώρα 11:00.
Ειδικότερα, αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η ολοκληρωμένη προβολή ως τουριστικού προϊόντος των ορεινών προορισμών της Ελλάδας που δικτυώνονται θεματικά και αποτελούν αλληλοσυμπληρούμενα στοιχεία ενός συνεκτικού συνόλου (Ορεινή Ελλάδα), η περαιτέρω ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς τους καθώς και η ανάδειξή τους σε έναν ελκυστικό προορισμό για τον εσωτερικό τουρισμό, ο οποίος μπορεί να προσφέρει ποικίλες εναλλακτικές στους επισκέπτες, ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Ενδεικτικά, η Σύμβαση περιλαμβάνει:
- Στρατηγική Τοποθέτηση των Ορεινών Προορισμών της Ελλάδας ως τουριστικό προορισμό και Στρατηγική Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του έργου θα αποτυπωθεί η υφιστάμενη εικόνα της χώρας ως ορεινού προορισμού για εσωτερικό τουρισμό σε αντιδιαστολή με την εικόνα άλλων χωρών ως προς τους ορεινούς προορισμούς τους για εσωτερικό τουρισμό. Παράλληλα θα χαραχθεί και θα εξειδικευτεί Στρατηγική Επικοινωνίας για την τουριστική προβολή των ορεινών προορισμών.
- Δημιουργία και παραγωγή ηλεκτρονικού - οπτικοακουστικού υλικού τουριστικής προβολής, υλοποίηση συνολικού πλάνου διαφημιστικών ενεργειών με στόχο την τουριστική προβολή των ορεινών προορισμών της Ελλάδας, σε ελληνικά ΜΜΕ (media plan) καθώς και στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
- Σχεδιασμό και οργάνωση εκδηλώσεων. Συμμετοχή σε εγχώριες εκθέσεις με σκοπό την προώθηση του τουριστικού προϊόντος των Ορεινών Προορισμών της Ελλάδας.
Εξάλλου, προβλέπεται και η υλοποίηση τουλάχιστον 20 ταξιδιών σε ορεινούς προορισμούς της χώρας τα οποία θα οδηγήσουν σε αρθρογραφία σε διαδικτυακά ή και έντυπα μέσα καθώς ή και σε ανταποκρίσεις και βίντεο σε τηλεοπτικές εκπομπές με στόχο το περιεχόμενο να προβάλει τους ορεινούς προορισμούς για επίσκεψη όλο το χρόνο σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες του τουρισμού υπαίθρου.
