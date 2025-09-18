Αυτές είναι οι 10 πιο φιλικές προς το ποδήλατο πόλεις της Ευρώπης

Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο του Condé Nast Traveller, η εξερεύνηση νέων πόλεων μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, αλλά ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες στρέφονται στο ποδήλατο για να γνωρίσουν καλύτερα τα αστικά τοπία. Η μετακίνηση με ποδήλατο επιτρέπει να δει κανείς τα αξιοθέατα με διαφορετική οπτική γωνία, ενώ ταυτόχρονα συνδυάζει την άσκηση με την ανακάλυψη, όπως εξηγεί το διάσημο περιοδικό.

Η εταιρεία DFDS συνέταξε έναν οδηγό με τις 10 πιο φιλικές προς το ποδήλατο πόλεις της Ευρώπης, αξιολογώντας τις υποδομές, την τοπογραφία, τις καιρικές συνθήκες και το επίπεδο ενδιαφέροντος των επισκεπτών. Στην αξιολόγηση περιλαμβάνονται παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα και το κόστος των δημόσιων ποδηλάτων, η ζήτηση μέσω αναζητήσεων στο Google, τα ιστορικά δεδομένα καιρού δύο ετών, καθώς και η επίπεδη ή ανηφορική μορφολογία της πόλης – δεδομένο που επηρεάζει σημαντικά την εμπειρία των ποδηλατών.

Αν και η Αμστερνταμ είναι συνώνυμη με το ποδήλατο, δεν καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Η πρωτεύουσα της Ολλανδίας κατατάσσεται τέταρτη χάρη στο εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, πάρκων και διαδρομών κατά μήκος των καναλιών, που ξεπερνούν τα 400 χιλιόμετρα.

Η πιο φιλική προς το ποδήλατο πόλη της Ευρώπης είναι η Παρίσι, με περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων, προσφέροντας μια ευρεία ποικιλία διαδρομών για κάθε είδος ποδηλάτη. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Μόναχο, όπου πολλές διαδρομές ξεκινούν από το κέντρο της πόλης, προσφέροντας γρήγορους και άνετους γύρους. Το Ελσίνκι καταλαμβάνει την τρίτη θέση, με το κέντρο ποδηλάτων στο πάρκο Töölönlahdenpuisto να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και συμβουλές για τις καλύτερες διαδρομές στην πόλη.

Άλλες πόλεις που ξεχωρίζουν για την ποδηλατική τους εμπειρία είναι το Στρασβούργο, η Φρανκφούρτη, η Λυών, η Στοκχόλμη, η Γάνδη και η Λιλ, δημιουργώντας έναν κατάλογο προορισμών που συνδυάζουν την κουλτούρα και την άνεση για ποδηλάτες.

Η δημοσίευση του οδηγού από το Condé Nast Traveller υπογραμμίζει την αυξανόμενη τάση των ταξιδιωτών να αναζητούν βιώσιμες και ευέλικτες επιλογές μετακίνησης στην Ευρώπη, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις πόλεις με έναν πιο αργό, πιο προσωπικό ρυθμό και με άμεση επαφή με τους δρόμους, τα πάρκα και τις γειτονιές.

Οι δέκα πιο φιλικές προς το ποδήλατο πόλεις της Ευρώπης σύμφωνα με την έρευνα της DFDS είναι:

Παρίσι, Γαλλία

Μόναχο, Γερμανία

Ελσίνκι, Φινλανδία

Αμστερνταμ, Ολλανδία

Στρασβούργο, Γαλλία

Φρανκφούρτη, Γερμανία

Λυών, Γαλλία

Στοκχόλμη, Σουηδία

Γάνδη, Βέλγιο

Λιλ, Γαλλία