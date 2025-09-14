Ταξίδια περιπέτειας | Στα 1,16 τρισ. δολάρια αποτιμάται η αξία τους παγκοσμίως

Η παγκόσμια αγορά των ταξιδιών περιπέτειας εκτιμάται πλέον στα 1,16 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Adventure Travel Trade Association (ATTA). Η αναθεώρηση έγινε μετά τη δημοσίευση του World Tourism Barometer του UN Tourism, που κατέγραψε διεθνή τουριστικά έσοδα-ρεκόρ ύψους 1,73 τρισ. δολαρίων για το 2024 – μια αύξηση 11% σε σχέση με το 2023 και 14% πάνω από τα προ πανδημίας επίπεδα. Με βάση το μερίδιο αγοράς 67% που αποδίδει στον κλάδο η ATTA, η αξία του adventure travel αναπροσαρμόστηκε από τα 966 δισ. δολάρια το 2023 στα σημερινά 1,16 τρισ.

Το ταξίδι περιπέτειας έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά την τελευταία δεκαετία. Από μια εξειδικευμένη κατηγορία που αφορούσε κυρίως δραστηριότητες με αδρεναλίνη, έχει μετατραπεί σε κεντρικό μοχλό της παγκόσμιας τουριστικής ανάπτυξης. Σήμερα, το προφίλ του ταξιδιώτη δεν ορίζεται μόνο από πεζοπορία, ποδηλασία ή καγιάκ, αλλά και από την αναζήτηση αυθεντικών εμπειριών πολιτισμού, φύσης και τοπικής κουλτούρας.

Η μελέτη της ATTA, που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της EF Adventures και του CBI, βασίστηκε σε έρευνες 5.000 ταξιδιωτών σε 13 χώρες. Τα ευρήματα δείχνουν ότι 67% των διεθνών ταξιδιωτών αυτοπροσδιορίζονται ως “Open to Adventure”, ενώ η βάση των «καθαρόαιμων» ταξιδιωτών περιπέτειας ανέβηκε από το 30% στο 41%.

Ταξιδιώτες που ξοδεύουν περισσότερο

Η οικονομική σημασία του κλάδου είναι εξίσου εντυπωσιακή. Ο μέσος ταξιδιώτης περιπέτειας ξοδεύει 265 δολάρια ανά διανυκτέρευση και πραγματοποιεί ταξίδια διάρκειας 11 ημερών – δηλαδή περίπου 3.000 δολάρια ανά ταξίδι. Οι παρατεταμένες διαμονές και το υψηλό ημερήσιο budget καθιστούν το κοινό αυτό πολύτιμο για προορισμούς και παρόχους.

Τέσσερις βασικές κατηγορίες

Η ATTA χωρίζει την αγορά σε τέσσερις ομάδες:

Adventure Intensives (14%): αναζητούν έντονη δράση και προσωπική εξέλιξη.

αναζητούν έντονη δράση και προσωπική εξέλιξη. Nature Enthusiasts (12%): εστιάζουν σε άγρια φύση και τοπία.

Cultural Explorers (27%): προτιμούν πολιτιστικές εμπειρίες και γαστρονομία.

Experience Samplers (14%): συνδυάζουν στοιχεία πολιτισμού, δραστηριοτήτων και εξερεύνησης.

Αν και οι κατηγορίες διαφέρουν, οι ταξιδιώτες κινούνται συχνά μεταξύ τους, ανάλογα με τον προορισμό, τη συντροφιά και το στάδιο ζωής.

Η βιωσιμότητα ως προτεραιότητα

Η έρευνα αναδεικνύει ότι η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα. Οι ταξιδιώτες προτιμούν μικρής κλίμακας, τοπικά οργανωμένες εμπειρίες, με περιορισμένα γκρουπ και έμφαση στη διατήρηση της φύσης και στην ενδυνάμωση των κοινοτήτων. Παράλληλα, διαδικτυακές πλατφόρμες όπως GetYourGuide, TourRadar, Evaneos και Airbnb Experiences έχουν δώσει νέα δυναμική σε μικρούς και μεσαίους παρόχους.

Όπως σημειώνει η ATTA, «επενδύοντας σε αυθεντικές, τοπικά ριζωμένες και βιώσιμες εμπειρίες, ο κλάδος μπορεί να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη αξία και κοινωνικά οφέλη, μειώνοντας παράλληλα τις αρνητικές επιπτώσεις».

Προκλήσεις και ευκαιρίες

Για να επωφεληθούν από την ανάπτυξη, οι προορισμοί καλούνται να ενισχύσουν τις μακρύτερες διαμονές, να προβάλουν τις τοπικές παραδόσεις και κουζίνα, και να διαμορφώσουν προϊόντα για διαφορετικούς τύπους ταξιδιωτών. Οι operators, από την άλλη, χρειάζεται να χτίσουν βιώσιμα διαπιστευτήρια και να επενδύσουν σε συνεργασίες με τις τοπικές κοινότητες.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η αναδυόμενη μεσαία τάξη και το luxury segment, καθώς η έννοια της πολυτέλειας μετατοπίζεται από την άνεση στην πρόσβαση σε μοναδικές, μεταμορφωτικές εμπειρίες.

Παγκόσμια διάσταση

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2025 με συμμετοχή ταξιδιωτών από τις ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, Μεξικό, Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων. Η πολυεθνική αυτή προσέγγιση καταδεικνύει ότι η στροφή προς το adventure και το experiential travel δεν είναι τάση περιορισμένη σε μία ήπειρο αλλά παγκόσμιο φαινόμενο.

Με αξία 1,16 τρισ. δολάρια και αυξανόμενη κοινωνική και οικονομική βαρύτητα, ο κλάδος του adventure travel παύει να θεωρείται «εναλλακτικός». Αντίθετα, αποτελεί πλέον καθοριστική δύναμη που διαμορφώνει το μέλλον του διεθνούς τουρισμού.