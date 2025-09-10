Έρχεται το 7ο Prespa Off Road Trip - Ένα ταξίδι στον χώρο, τον χρόνο, την ιστορία και τις αισθήσεις

Με τα μάτια του ξεναγού

To 7ο Prespa Off Road Trip, μια διαδρομή εξερεύνησης, βιωματικού τουρισμού και εναλλακτικής περιπέτειας, που από το 2017, μας οδηγεί στη μαγεία της Βόρειας Ελλάδας, διοργανώνεται στις 26-28 Σεπτεμβρίου 2025, σε μια διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη και όλη την υπόλοιπη χώρα, ως τον Νεραϊδότοπο των Πρεσπών, στα μονοπάτια της Ιστορίας, του Πολιτισμού και της Φύσης.

Στη διάρκεια της διαδρομής, οι συμμετέχοντες συντονίζουν τα ραδιόφωνά τους στον πομπό της εκδήλωσης και αφήνονται στις αφηγήσεις του συγγραφέα και ερευνητή Γιώργου Στάμκου και του συντονιστή Στράτου Βασιλόπουλου. Θρύλοι, μυστικά και μνήμες ξετυλίγονται, καθώς το ταξίδι μετατρέπεται σε μια εμπειρία ψυχής.

Για τους πιο τολμηρούς, εναλλακτικές διαδρομές οδηγούν βαθιά μέσα στα πυκνά δάση της οξιάς, στα αλπικά λιβάδια, εκεί όπου η γη συναντά τον ουρανό, στα 2.300 μέτρα. Και για όσους θέλουν να πετάξουν ακόμα ψηλότερα, μια πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς ανοίγει νέους ορίζοντες, παρέα με τους πελεκάνους που ίπτανται αβίαστα πάνω από τα νερά.

Το Σαββατοκύριακο του Prespa off Road, δεν είναι απλώς μια εκδρομή,∙είναι μυσταγωγία, παράδοση, ιστορία και γιορτή. Από τοπικές γεύσεις και χάλκινα γλέντια, μέχρι περιπλανήσεις σε αρχαία μονοπάτια, το Prespa Off Road είναι μια εμπειρία μοναδική.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα και υποστήριξη:

Της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Της Αντιπεριφέρειας Φλώρινας

Της Εταιρίας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας

Των Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου

Συμμετοχή & Πληροφορίες

Η διαδρομή είναι κατά 90% ασφάλτινη, ιδανική για κάθε αυτοκίνητο, ανοιχτή σε ζευγάρια, οικογένειες, φίλους και ομάδες. Δεν είναι απαραίτητη η τετρακίνηση ή ειδικός εξοπλισμός.

???? Δηλώσεις συμμετοχής: prespaoffroad@gmail.com

???? Πληροφορίες: www.prespaoffroad.com

???? Τηλ.: 6932 311208

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

· 16:00 Αναχώρηση από το One Salonica Outlet Mall, Θεσσαλονίκη

· Στάση στη Χαλκηδόνα: Επίσκεψη στο Νεκροταφείο των Βογομίλων

· Διέλευση από Πέλλα, Γιαννιτσά, Έδεσσα, Άρνισσα

· Παράκαμψη μέσω Άρνισας, παραλίμνια οδό Βεγορίτιδας – Αγίου Παντελεήμονα

· 18:30 Αμύνταιο: Ενσωμάτωση με συμμετέχοντες από την υπόλοιπη χώρα (Δυτική Είσοδος Αμυνταίου Λιτλ)

· 18:35–18:45 Στάση – Υποδοχή από τοπικούς φορείς του Δήμου Αμυνταίου.

· 19:15 Είσοδος Φλώρινας: Ενσωμάτωση με συμμετέχοντες (Απέναντι από S/M Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ).

· 19:30–20:00 Διέλευση από Φλώρινα: Παραποτάμια διαδρομή στον Σακουλέβα, στάση υποδοχής, μπροστά στον Αριστοτέλη.

· 21:00 Άφιξη Πρέσπα – Βραδινό γλέντι με παραδοσιακές γεύσεις & μουσική

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

· Επίσκεψη στη «Σπηλιά του Κόκκαλη»

· Διαδρομή πάνω από τα ασκηταριά Μικρής Πρέσπας – Θέα στο Τριεθνές

· Διέλευση από Ακρωτήριο Ρότη, Το βορειοδυτικότερο άκρο της χώρας

· Γεύμα στους Ψαράδες δίπλα στη λίμνη

· Επίσκεψη στον Άγιο Γερμανό (εκκλησία 10ου αιώνα)

· Πανοραμική θέα από το εκκλησάκι της Παναγίας, Ηλιοβασίλεμα

· Δείπνο και διασκέδαση με τοπικούς χορούς στο ξενοδοχείο Mimallones

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

· Περιήγηση στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου

· Πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς (προαιρετική δραστηριότητα)

· Ξενάγηση στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης – Καλλιθέα Πρεσπών

· Γεύμα στη Μικρολίμνη ή στο Ανταρτικό

· Καφές με θέα την Καστοριά

· Επιστροφή στη βάση